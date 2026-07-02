【ペッパーランチ】7月3日は対象メニュー注文でもう1皿無料に！890円で2皿はお得すぎ。

ホットパレットが運営するペッパーランチは、2026年7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」を開催します。

1日限定、イートイン限定で実施

ペッパーランチ1号店がオープンした7月3日の「ペッパーライスの日」1日限定で、看板メニューの「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」を1皿注文すると、もう1皿「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」がイートイン限定で無料になります。

1人で2皿頼むのもよし、友人や家族でシェアするのもよし、「ビーフペッパーライス」をお得に楽しめます。

「ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）」の価格は890円です。

ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの各店舗で実施します。東京競馬場店は店休日のため実施しません。

対象メニュー以外の全サイズ、そのほかの全メニューは1皿無料の対象外です。

当日はランチメニュー、ビーフペッパーライス（ライスM／お肉普通）のテイクアウト（その他メニューのテイクアウトも店舗によって中止の場合あり）、全メニューのデリバリー・モバイルオーダー、ビーフペッパーライス500円クーポン（1皿のみ注文は利用可）の販売は中止です。

内容が予告なく変更になる場合があります。店舗によって食材がなくなり次第終了します。店内機器の故障などにより実施できない場合があります。当日は混雑が予想され、商品提供が通常より時間を要する場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部