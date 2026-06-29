ユーズドセレクト「ユーズボウル」がマレーシア進出　ラグタグと連携

ワールドが、グループ会社ティンパンアレイが展開するユーズドセレクトショップ「ユーズボウル（usebowl）」のマレーシア1号店を、クアラルンプールの商業施設「スンガイ・ワン・プラザ」に出店する。オープンは6月26日。

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同店は、ワールドグループが中期経営計画の中核に掲げる「ワールド・ファッション・エコシステム」における海外展開の第一歩。日本国内で積み上げてきた衣料循環の仕組みを、ASEAN地域に拡大する布石と位置付けている。

新店舗は、クアラルンプール最大の繁華街「ブキッ・ビンタン」に位置するスンガイ・ワン・プラザの2階に入居し、売り場面積は298平方メートル。店内では手ごろな価格の古着を「バンドル（Bundle）」と呼ばれるマレーシア独自のフォーマットで展開するほか、同グループが運営するユーズドセレクトショップ「ラグタグ（RAGTAG）」から厳選したブランド品も揃える。

◾️usebowl スンガイ・ワン・プラザ店

オープン日：2026年6月26日（金）

所在地：Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur