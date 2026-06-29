【izna】“直筆プロフィール帳”で素顔に迫る♡ メンバー考案ランキングから〈韓国プリクラ風4カット〉までCHECK！

韓国Mnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND2 : N/a』から誕生した、6人組ガールズグループ「izna（イズナ）」の素顔に迫る“プロフィール帳”企画をお届け！6人が直筆で、パーソナルな質問に答えてくれました♡ さらに、3rd Mini Album『SET THE TEMPO』のタイトル曲「METRONOME」の注目ポイントや、楽曲にちなんだマイルール＆ルーティーンも。個性あふれるトークから、メンバーの新たな魅力を見つけてみてくださいね♡

iznaの基本プロフィールをCHECK！

（左から）KOKO、MAI、RYU SA RANG、BANG JEE MIN、CHOI JUNG EUN、JEONG SAE BI iznaは、2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND2 : N/a』から誕生した、6人組ガールズグループ。 BIGBANGや2NE1、BLACKPINKなどを手がけたことで知られるプロデューサー・TEDDYが統括プロデューサーを務めていることでも話題に！ グループ名には、「いつでも、どこでも、なんでも、すなわち“私（N/a）”として定義される」という、堂々とした自信と確信が込められているそう。 ガールクラッシュなコンセプトと圧倒的なビジュアルで、世界中から注目を集める存在です♡ ＼オーディションの動画はこちら♡／ Check! ファンダム名は？ 「naya（読み方：ナヤ）」

韓国語の「私よ」と同じ発音で、「iznaを愛して応援するのはnaya（私よ）」という意味が込められています。

直筆プロフィール帳でメンバーの素顔に迫る♡

そんなiznaが、2026年6月8日（月）に、3rd Mini Album『SET THE TEMPO』をリリース！今作は、混乱する感情や雑音のなかでも揺らぐことなく、自分たちだけのリズムを見つけていく物語を描いた作品です。 作品を重ねるたびに、どんどん新しい魅力を見せてくれるizna。 今回は、そんな6人の素顔や個性に迫る“プロフィール帳”企画をお届けします。 基本プロフィールに加え、得意なことや今一番ほしいもの、さらにメンバー自身が決めたお題に沿って考えたメンバーランキングも♡ また、タイトル曲「METRONOME」の注目ポイントや、楽曲にちなんだメンバーそれぞれのマイルール＆ルーティーンについても語ってもらいました。 パーソナルな質問を通して、nayaはもちろん、まだiznaを知らない方も、メンバーの新たな魅力を見つけてみてください♡

MAI（マイ）

チャームポイント メイクで目元の印象が変わる プロフィール 生年月日 2004年10月28日 血液型 A型 特技 運動すること、スポーツ全般なんでもできます！！ 「小学生の頃は、リレーの選手をずっと務めていました。あと、横浜市で毎年開催される総合体育大会の選手にも選ばれ、学校の代表として出場した経験があります。 体育の成績は、一番高い評価以外とったことないです！50m走の自己ベストは7.8秒です。幼い頃から外で遊ぶことが好きで、運動することが好きです」 性格 冷静沈着（だけどうちに秘めた芯の強さもあります！！） 質問コーナー Question カバンのなかに必ず入っているものは？ 第2のスマホ（カメラ用） 「写真を撮るのが好きです！昔使っていた古いスマホを使って撮っています」 Question 今一番欲しいものは？ デジカメ 「メンバーはみんな持っていて、特にジミンちゃんがたくさん持っています。実際に使って撮影してみたところ、とてもきれいに撮れたので、私も欲しいと思いました」 Question 日本で行ってみたいところは？ 沖縄 「まだ行ったことがないです。メンバーのみんなと行ったら絶対楽しいと思います！」 MAI考案！メンバーランキング 料理が上手なメンバーランキング 1位こっちゃん ココ2位じまに ジミン3位さらん サラン nayaにひと言 1位こっちゃん ココ2位じまに ジミン3位さらん サラン nayaのこともっとたくさん知りたいな...♡

BANG JEE MIN（バン・ジミン）

チャームポイント ステージでのギャップ！！ プロフィール 生年月日 2005年5月8日 血液型 B型 特技 料理 性格 丸くて可愛い性格〜！なんでもOK〜 質問コーナー Question カバンのなかに必ず入っているものは？ AirPods イヤホン リップバーム！香水 「香水は、甘い香りの持続力のあるものが入っています」 Question 今一番欲しいものは？ デジカメ Question 日本で行ってみたいところは？ 遊園地〜 BANG JEE MIN考案！メンバーランキング 朝に強いメンバーランキング 1位KOKOちゃん2位JEE MINちゃん！3位JUNG EUNちゃん！ 1位KOKOちゃん2位JEE MINちゃん！3位JUNG EUNちゃん！ 「逆に弱いのは、サランです。いつも遅くまで寝ています（笑）」 nayaにひと言 nayaいつもありがとうございます。めっちゃだいすき♡

KOKO（ココ）

チャームポイント ねこ目、ハートの口 プロフィール 生年月日 2006年11月14日 血液型 A型 特技 料理・ダンス 性格 明るい・人見知り・朝がた人間 「朝ごはんは必ず食べます。水分をしっかり切ったもったりとした食感のグリークヨーグルトが大好きで、毎朝食べています」 質問コーナー Question カバンのなかに必ず入っているものは？ おぱんちゅうさぎのグッズ 「おぱんちゅうさぎが大好きです。ストラップは必ずつけていますし、スマホケースもずっとおぱんちゅうさぎのものを使っています。 やさしい性格で、どこかちょっとかわいそうな目にあってしまうところが面白くて、好きです♡」 Question 今一番欲しいものは？ ヘッドフォン 「2年前くらいからずっと欲しいデザインのものがあるんですけど、少しお値段が張るので、大人になったら自分へのご褒美として買いたいと思っています」 Question 日本で行ってみたいところは？ メンバーのみんなとディズニー KOKO考案！メンバーランキング 行動が早いタイプランキング 1位ジミンオンニ2位ココ3位ジョンウン nayaにひと言 1位ジミンオンニ2位ココ3位ジョンウン いつもおうえんしてくれてあいしてくれてありがとうございます♡ 大好きやでっ♡

RYU SA RANG（ユ・サラン）

チャームポイント えくぼ！！ プロフィール 生年月日 2007年4月18日 血液型 A型 特技 風景撮影 「海や韓国の漢江（ハンガン）、空の写真を撮ることが多いです」 性格 人が好きで愛情いっぱい！ 質問コーナー Question カバンのなかに必ず入っているものは？ キャラクターポーチ Question 今一番欲しいものは？ 辛いラーメン 「さっきも食べました（笑）。もっと辛いラーメンが食べたいです」 Question 日本で行ってみたいところは？ 遊園地 RYU SA RANG考案！メンバーランキング MZ力（トレンド・ミームのキャッチが早いメンバー）ランキング 1位CHOI JUNG EUN2位JEONG SAE BI3位RYU SA RANG 1位CHOI JUNG EUN2位JEONG SAE BI3位RYU SA RANG 「ジョンウンは、一番早く流行を理解したり察知したりできます。逆にメンバーのなかでの最下位は、ジミンオンニです。流行の話をしてもわからないことが多いです（笑）」 nayaにひと言 naya はやく会おうね 愛してる♡

CHOI JUNG EUN（チェ・ジョンウン）

チャームポイント ステージでのギャップ プロフィール 生年月日 2007年8月4日 血液型 A型 特技 暗記力 「流行っているリール動画の振りつけや歌詞を真似しているうちに、暗記が得意になりました。 人の顔や名前を覚えることも得意で、ファンの方も一度お会いすると、次にお会いしたときまで覚えていることが多いです」 性格 細やかで温かい心 質問コーナー Question カバンのなかに必ず入っているものは？ グミ 「レモンのチューイングキャンディーがいつも入っています」 Question 今一番欲しいものは？ ヴィンテージの半袖 「ピタッとした半袖が欲しいです」 Question 日本で行ってみたいところは？ 遊園地、温泉 CHOI JUNG EUN考案！メンバーランキング 自分とファッションの好みが似ているメンバーランキング 1位MAIちゃん MAIオンニ2位KOKOちゃん KOKOオンニ3位JEE MINちゃん JEE MINオンニ nayaにひと言 1位MAIちゃん MAIオンニ2位KOKOちゃん KOKOオンニ3位JEE MINちゃん JEE MINオンニ いよいよカムバックをして、頻繁に会えるようになり、とても幸せです。私たちの人生を共にしよう

JEONG SAE BI（チョン・セビ）

チャームポイント 世界で一番可愛い笑顔を持っています プロフィール 生年月日 2008年1月22日 血液型 O型 特技 愛嬌 性格 愛らしくて笑顔が多くてポジティブ KOKO「ずっと明るいです」 MAI「明るいときはとても明るいんですけど、静かに考えるときもあります。MBTIは100％“F”で、感情が表に出やすいです」 JEONG SAE BI「それは自分でも感じています」 質問コーナー Question カバンのなかに必ず入っているものは？ 桃の香りがする香水 「最近新しいのをゲットしたんですけど、それをずっと持ち歩いています」 Question 今一番欲しいものは？ 一番好きなキャラクターのポラロイドカメラグッズ 「韓国のスーパーで見かけて欲しいなと思いました」 Question 日本で行ってみたいところは？ ドバイチョコもちが売っている店 KOKO「原宿に、ドバイチョコとイチゴがのったカップデザートのようなものがあって、メンバーみんなが食べたがっています」 JEONG SAE BI「サランオンニが食べているのを見て、すごく食べたくなりました」 JEONG SAE BI考案！メンバーランキング 自分と味の好み・食の好みが似ているメンバーランキング 1位JEE MINオンニ2位KOKOオンニ3位MAIオンニ 1位JEE MINオンニ2位KOKOオンニ3位MAIオンニ 「ジミンオンニは、チーズと甘いものが好きなので私と似ています」 nayaにひと言 naya！私たち今日も幸せでいよう！

タイトル曲「METRONOME」の見どころ＆マイルールをCHECK♡

3rd Mini Album『SET THE TEMPO』で、収録されているのは「自分の基準」を軸に、さまざまな感情を立体的に表現した全5曲。 なかでもタイトル曲「METRONOME」は、アルバムに込められたメッセージを最も直感的に感じられる楽曲です。自分で定めたテンポで、人生や人との関係を動かしていく姿勢を象徴的に示しています。 そんな「METRONOME」の世界観をさらに深掘りするべく、メンバーに楽曲やパフォーマンスの注目ポイントをインタビュー。 さらに、“音楽だけが基準になる瞬間”にちなんで音楽に支えられた経験や、“自分だけのリズム”を感じる日々のマイルール＆ルーティーンについても答えてもらいました♡ ＼「METRONOME」のMVはこちら♡／ Question 今回の楽曲・パフォーマンスで特に注目してほしいポイントを教えてください。 MAI「サビで出てくる振りつけはもちろん、パフォーマンス全体を通して、正面から見たときのアングルが変わる部分がいくつかあって、今回の楽曲ならではのパフォーマンスになっています！」 BANG JEE MIN「パワフルで幻想的なパフォーマンスと中毒性の高いメロディに注目して聞いてください！」 KOKO「サビの手でリズムをとるポイントの振りつけと、最後に出てくるダンスブレイクがポイントです！」 RYU SA RANG「サビの振り付けとダンスブレイク、そしてイントロのポーズです！」 CHOI JUNG EUN「iznaならではのパワフルなダンスラインと、鋭くキレのある動きが魅力です。中毒性の高いサビとダンスブレイクにもぜひ注目してください！」 JEONG SAE BI「この曲に没頭する私たちの雰囲気とぴったりあうカルグンム！」 Question “音楽だけが基準になる瞬間”というテーマにちなみ、音楽に救われた経験や“音楽が自分の支えになった”と感じた瞬間があれば教えてください。 MAI「ひとつの音楽を通して大勢の人が一緒に踊り、それを見ていた私までもが幸せを感じた瞬間、音楽の持つ力や素晴らしさを改めて実感しました」 BANG JEE MIN「幼い頃、いとこのお姉さんたちと一緒に歌を作りながら遊んだとき、音楽がひとつになれば、幸せな瞬間を作れんだと気づきました！」 KOKO「私はダンスが好きなので、時間があれば踊るのですが、少し気分が落ちているときに自分の好きな曲をかけて、それを聴きながら踊ったときに音楽のすごさを感じました！」 RYU SA RANG「つらいときや悩みがあるときはいつも音楽を聴いて、その歌詞やメロディにたくさんの励ましを受けることが多いです！」 CHOI JUNG EUN「私は寝る前に必ず音楽を聴きます。音楽は私の人生に欠かせない存在なので、聴きながら眠りにつくと心が癒され、リラックスできます」 JEONG SAE BI「ジャケット写真が好きなIVE先輩の『Attitude』。曲が流れた瞬間、ポーズと雰囲気がぴったりあって、かっこよく撮影ができました！♡」 Question “自分だけのリズム”にちなみ、最近のマイルールやルーティーンを教えてください。 MAI「半身浴です。20分あったかいお湯に浸かる→冷たい水で10分シャワーを繰り返します。 最初は40度くらいのお湯で半身浴をしていたんですけど、冷たい水と温かいお湯を交互に使うと、より効果的で美容にもいいと聞いて、このルーティーンができました。時間があるときは、毎日やっています」 BANG JEE MIN「寝る前にシャワーを浴びて、パックをして、髪を乾かしたあと、マッサージチェアで体をほぐすことです。宿舎には、マッサージチェアがあります！」 KOKO「朝7時か8時に起きて、どれだけ忙しくても朝ごはんは絶対に食べます！6〜9時間は絶対に寝るタイプです」 RYU SA RANG「毎朝、空腹のまま卵を食べることです。元々、朝ごはんは食べないんですけど、健康のために半熟ゆで卵を食べています」 CHOI JUNG EUN「1日に最低1曲以上、新しい曲をプレイリストに入れることです。音楽アプリの自動再生で、自分のタイプの曲を見つけたらすぐ入れるようにしています」 JEONG SAE BI「黒豆を30〜40g食べることです。そのまま食べています。最初は健康のために食べ始めたのですが、続けているうちに、すごくおいしいと思うようになりました。50gくらい食べるときもあります」

3rd Mini Album『SET THE TEMPO』概要

リリース：2026年6月8日（月）韓国発売 ※日本では入荷次第、販売開始となります。お届け日を各ショップでご確認ください。 TRACK LIST METRONOMER.I.P.INFINITYROCK, PAPER, SCISSORSLEAN ON ME METRONOMER.I.P.INFINITYROCK, PAPER, SCISSORSLEAN ON ME

iznaのサイン入りチェキをプレゼント♡

iznaのサイン入りチェキを6名様にプレゼント！ 今回の記事の感想を添えて、Xから応募してくださいね。 【応募方法】 1.Ray公式X @mag_ray をフォロー

2.【izna チェキプレゼントキャンペーン】の投稿を、記事の感想を添えて引用リポスト Ray公式Xはこちら 応募期間は2026年6月29日（月）〜7月5日（日）23:59まで

当選者にはXのDMにてご連絡します。 ※当落のお問いあわせにはお答えできませんのでご了承ください。

※いただいた個人情報はプレゼントの抽選、当選者へのご連絡以外には使用しません。

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。

Ray WEB編集部 大竹萌寧

カメラマン・撮影 結城拓人