スヌーピーデザインも4種あり！「mt」のマスキングテープに春夏の新作が続々登場
「カモ井加工紙株式会社」が手がけるマスキングテープブランド「mt」から、2026年spring＆summerのニューコレクションが発売。スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボデザインを含む、新作が16種もリリースされた。ここでは中でも注目のアイテムをピックアップして紹介。
【写真】「mt」から発売されたスヌーピーデザイン4種を含む2026年春夏の新作を見る
■セピア調の落ち着いたカラートーンが新鮮！スヌーピーデザインのマステは廃材が原料
「mt｜PEANUTS(TM) upcycle」(各230円〜)は、コーヒーフィルターの廃材から再生された古紙が70%使われているアップサイクルなアイテム。落ち着いた色合いで表現された大人っぽいアートが特徴で、15ミリ幅の“スヌーピーとチェック”と“love message”に、30ミリ幅の“friends”と“ヴィンテージシール”の全4種類をラインナップ。
■夏の気分にぴったりな新作から注目アイテムをピックアップ
シルクのような上品でやわらかな光沢をパール顔料で表現したという「mt 1P decoシルキーテープ」(各165円)は、プレゼントのラッピングに最適！曲面に貼ると光沢がより映えて、キラキラと美しくきらめく。
実用性の高さがピカイチな「mt書く描く ミシン目入りホワイト」(各205円〜)は、鉛筆で書き込みできるうえ、手でちぎってもまっすぐ切れるミシン目入りという使い勝手無限大なアイテム。15ミリ幅、24ミリ幅の2種類から、使いやすい幅を選んで。
遊び心たっぷりの「mt ex食べ物デザイン」(各165円)は、“メロンパン“に“冷やし中華グラフィック”、“いろんな餃子の包み方”と全3種のデザインから選べる。ユニークなデザインで差をつけたい人におすすめ！
“野球”に“サッカー”に“バスケ”に……人気スポーツをモチーフにした「mt ex スポーツデザイン」(各165円)は、ボールやシューズなどそれぞれの競技に欠かせない道具が描かれている。練習に励む友だちにプレゼントしたい！
以上のアイテムは、全国の取り扱い販売店およびmt公式オンラインショップ、直営店mt lab.にて販売中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「mt｜PEANUTS(TM) upcycle」(各230円〜)は、コーヒーフィルターの廃材から再生された古紙が70%使われているアップサイクルなアイテム。落ち着いた色合いで表現された大人っぽいアートが特徴で、15ミリ幅の“スヌーピーとチェック”と“love message”に、30ミリ幅の“friends”と“ヴィンテージシール”の全4種類をラインナップ。
■夏の気分にぴったりな新作から注目アイテムをピックアップ
シルクのような上品でやわらかな光沢をパール顔料で表現したという「mt 1P decoシルキーテープ」(各165円)は、プレゼントのラッピングに最適！曲面に貼ると光沢がより映えて、キラキラと美しくきらめく。
実用性の高さがピカイチな「mt書く描く ミシン目入りホワイト」(各205円〜)は、鉛筆で書き込みできるうえ、手でちぎってもまっすぐ切れるミシン目入りという使い勝手無限大なアイテム。15ミリ幅、24ミリ幅の2種類から、使いやすい幅を選んで。
遊び心たっぷりの「mt ex食べ物デザイン」(各165円)は、“メロンパン“に“冷やし中華グラフィック”、“いろんな餃子の包み方”と全3種のデザインから選べる。ユニークなデザインで差をつけたい人におすすめ！
“野球”に“サッカー”に“バスケ”に……人気スポーツをモチーフにした「mt ex スポーツデザイン」(各165円)は、ボールやシューズなどそれぞれの競技に欠かせない道具が描かれている。練習に励む友だちにプレゼントしたい！
以上のアイテムは、全国の取り扱い販売店およびmt公式オンラインショップ、直営店mt lab.にて販売中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC