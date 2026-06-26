食事を減らしているのに痩せない…。40代・50代がダイエット中やりがちな３つのNG習慣
「食事量は減らしているのに、なかなか体重が変わらない」と悩んでいる人は少なくありません。特に40代・50代になると、若い頃のように“食べなければ痩せる”という方法だけでは結果につながりにくくなるもの。実は、体重が落ちにくい原因は食べる量だけではありません。日々の食事のリズムや習慣が影響していることもあるのです。夏に向けてダイエットを意識する今こそ、見直したい習慣をチェックしてみましょう。
とにかく「平日だけ頑張ればOK」
平日はサラダ中心、夜も控えめ。でも週末になると外食やスイーツを楽しむ。そんな生活を続けていませんか？もちろん週末を楽しむことは悪いことではありません。しかし、平日に我慢しすぎるほど反動が出やすくなり、結果的に食べる量が増えてしまうことがあるのです。
昨日食べすぎたから「今日は抜く」
外食や飲み会の翌日、「今日はほとんど食べないでおこう」と考えたことはありませんか？しかし、食べすぎた翌日に極端に食事量を減らすと、強い空腹感につながり、その後の食事量が増えやすくなることがあります。
また、食べる日と食べない日の差が大きいほど、食事のリズムも乱れやすくなるもの。たとえ前日に食べすぎたとしても、翌日はいつも通りの食事を心がける方が続けやすくなります。
「ヘルシーな食品だから」と食べすぎる
ナッツ、グラノーラ、プロテインバー、ドライフルーツ。健康的なイメージのある食品をダイエット中の間食に選ぶ人は少なくありません。
でも、「体に良いから大丈夫」と安心して食べる回数が増えると、気づかないうちに摂取量が増えてしまうことはあります。食品選びだけでなく、食べる量や食べる回数にも目を向けることが大切です。
40代・50代のダイエットで大切なのは、短期間で大きく減らすことではありません。平日だけ頑張る。食べた翌日に抜く。ヘルシーだからと安心して食べる。そんな習慣を見直しながら、無理なく続けられる食事のリズムを作ることが大切です。「食べない」より「整える」の積み重ねが、夏に向けた無理のない体づくりにつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事は栄養学や健康習慣に関する一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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