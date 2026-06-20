レモン香るきゅうりの洋風サラダ「ひらひらきゅうりとナッツのフレンチサラダ」
【画像を見る】リボンきゅうりとナッツで見た目も華やか「ひらひらきゅうりとナッツのフレンチサラダ」
サラダや漬物など、色々と使えて便利なきゅうり。見た目も食感もひと味違ったアレンジはいかがでしょうか。夏に嬉しいレモン汁のさっぱりとした風味とナッツの食感がやみつきに。リボンきゅうりは皮むき器を使えば手軽に作れます。
■ひらひらきゅうりとナッツのフレンチサラダ
リボンきゅうりとナッツの食感がくせになる！
きゅうり…2本(約200g)
ミックスナッツ(有塩)…大さじ2
A＜混ぜる＞
レモン汁…小さじ1/2
オリーブ油…大さじ1/2
塩…ひとつまみ
こしょう…少々
【作り方】
1．きゅうりは皮むき器で縦に薄く削る。ミックスナッツは粗く刻む。
2．器にきゅうりを盛ってミックスナッツを散らし、Aをかける。
（1人分92kcal／塩分0.4g）
＊ ＊ ＊
切り方や調味料で、きゅうりの印象がガラッと変わりますね。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
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