◆警告サインを無視して大損する投資家の末路

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

都合の悪いサインを無視していないか？

投資家が陥る「確証バイアス」の罠

相場が急落して大きな損失を出したとき、「こんな暴落、予測できなかった」「メディアも専門家も警告してくれなかった」と嘆く個人投資家は少なくありません。しかし、本当に相場は何のシグナルも発していなかったのでしょうか？

夫婦間のコミュニケーションの断絶を描いた以下のシーンは、そんな投資家の心理的な盲点を鋭く突いています。

「ごめん……お金のこと、実咲が何も言わないから、てっきり大丈夫なのかと……。何か思うことがあるなら、ちゃんと言ってくれたらよかったのに」

だんだんと声は小さくなりながら、でも控えめに反論してみる。

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

見たいものしか見ない「投資家の都合」

この夫の言い訳は、そのまま相場で負ける投資家の心理に重なります。自分が保有している銘柄が上がり続けると思い込んでいるとき、人は「見たい情報」だけを集め、「都合の悪い情報」を無意識にシャットアウトしてしまう傾向があります。これは行動経済学で「確証バイアス」と呼ばれるものです。

株価の勢いが落ちてきたり、マクロ経済に不穏な影が差したりしても、「てっきり大丈夫だろう」と希望的観測にすがり、致命的な下落に巻き込まれるまで現実から目を背けてしまうのです。しかし、相場の世界でその甘い言い訳は通用しません。

「言ってたわよ！」

僕とは正反対に、実咲の声が一段と大きくなる。

「明日香の夏期講習が20万円かかって苦しいって話、明日香が行きたい私立高校には行かせてあげたいけど難しいかもしれないって話、何度もあなたに伝えてきたじゃない！」

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

相場は常に「警告サイン」を発している

妻がすでに何度も「家計が苦しい」という具体的な警告（ファクト）を伝えていたように、実は相場も事前にいくつものシグナルを発しています。

● 株価チャートにおける重要な支持線の割り込み

● 決算発表での些細な業績見通しの下方修正

● 出来高の不自然な減少や変化

これらはすべて、相場からの「注意せよ」というメッセージです。「誰も教えてくれなかった」のではなく、単に投資家自身が「聞いていなかった（無視していた）」だけに過ぎません。

株式投資において、相場や環境のせいにする他責思考は最大の敵です。マーケットが発する小さな警告音に耳を傾け、客観的な事実（データやチャート）に真っ直ぐ向き合うこと。不都合な真実から目を背けない真摯な姿勢が、大切な資産を暴落から守り抜くための必須ノウハウなのです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。