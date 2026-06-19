【新潟グルメ】目の前で仕上げる「おいしさドラゴン級!?ハンバーグ」【五泉市】
五泉市役所の近くに2019年11月オープンした『ハンバーグレストラン ミートドラゴン』。お客さんの目の前で焼き上げるハンバーグを作りたいというオーナーの思いでお店をスタートしました。
一番人気は、牛100%の「ドラゴンハンバーグ200g+Aセット(1,940円/税込み)」。
手で丁寧にこねて形を整えたハンバーグは、グリルで表面に焼き目をしっかりつけていきます。そしてお待ちかね、仕上げは目の前で。ハンバーグを半分に切り、熱いうちにソースをかけて完成！中はふっくらやわらかく、噛むたびに肉汁がじゅわ～っとあふれ出てご飯が進みます。
ソースは「オニオン」「ガーリック」「おろしガーリック」の3種類からチョイス可能。店長の加藤淳史さんは、毎日ハンバーグを作って食べ味の研究をし続けるほどこだわっているハンバーグです。
6月にグランドメニューに仲間入りした『肉飯(にくめし)肉マシ(2,240円/税込み)』も外せません。
牛肉のやわらかい赤身の希少部位「カイノミ(150g)」をグリルで表面をカリッと焼いて旨みを閉じ込めます。そして、ガーリックライスの上へドドンと豪快に乗せていきます。
〝肉マシ〟にすると、お肉が2倍に！ソースは試行錯誤しながらスタッフと店長で相談しながら作ったそう。カイノミは肉厚ですが脂身が少なくあっさり食べられるため、ガーリックがしっかりきいたライスとの相性抜群！
以前あったステーキ丼がお肉の仕入れの関係でなくなり、代わりに肉飯を出したところ大人気になった一品です。
ほかにも、チーズハンバーグ・ステーキ・ミニハンバーグ・目玉焼き・ナポリタン・クリームコロッケ・ミニサラダがついたボリューム満点な大人のお子様ランチのようなメニュー『ドラゴンMIX』や『ステーキ』『おこさまランチ』など家族で楽しめる料理も。ハンバーグパフォーマンスを体感しに行ってみてはいかがでしょうか。
◇ハンバーグレストラン ミートドラゴン
新潟県五泉市太田1115-1
問い合わせ先｜0250-47-8845
営業時間｜
平日▶11:00～14:30L.O.／17:00～21:30L.O.
土日祝▶11:00～21:30L.O.
定休日｜年中無休(元旦はお休み)
一番人気は、牛100%の「ドラゴンハンバーグ200g+Aセット(1,940円/税込み)」。
手で丁寧にこねて形を整えたハンバーグは、グリルで表面に焼き目をしっかりつけていきます。そしてお待ちかね、仕上げは目の前で。ハンバーグを半分に切り、熱いうちにソースをかけて完成！中はふっくらやわらかく、噛むたびに肉汁がじゅわ～っとあふれ出てご飯が進みます。
ソースは「オニオン」「ガーリック」「おろしガーリック」の3種類からチョイス可能。店長の加藤淳史さんは、毎日ハンバーグを作って食べ味の研究をし続けるほどこだわっているハンバーグです。
牛肉のやわらかい赤身の希少部位「カイノミ(150g)」をグリルで表面をカリッと焼いて旨みを閉じ込めます。そして、ガーリックライスの上へドドンと豪快に乗せていきます。
〝肉マシ〟にすると、お肉が2倍に！ソースは試行錯誤しながらスタッフと店長で相談しながら作ったそう。カイノミは肉厚ですが脂身が少なくあっさり食べられるため、ガーリックがしっかりきいたライスとの相性抜群！
以前あったステーキ丼がお肉の仕入れの関係でなくなり、代わりに肉飯を出したところ大人気になった一品です。
ほかにも、チーズハンバーグ・ステーキ・ミニハンバーグ・目玉焼き・ナポリタン・クリームコロッケ・ミニサラダがついたボリューム満点な大人のお子様ランチのようなメニュー『ドラゴンMIX』や『ステーキ』『おこさまランチ』など家族で楽しめる料理も。ハンバーグパフォーマンスを体感しに行ってみてはいかがでしょうか。
◇ハンバーグレストラン ミートドラゴン
新潟県五泉市太田1115-1
問い合わせ先｜0250-47-8845
営業時間｜
平日▶11:00～14:30L.O.／17:00～21:30L.O.
土日祝▶11:00～21:30L.O.
定休日｜年中無休(元旦はお休み)