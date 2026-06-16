｢何かにつけて元カノと比較する彼氏｣交際半年で迎えた破局→別れて気づかされた元彼の本性とは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
18歳で新卒入社したウッチーさんの初めての恋愛模様を描いた、オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの恋愛漫画『初めて付き合った人は○○でした』を紹介するとともに、当時の詳しい話を伺った。
※漫画にはセンシティブな表現が含まれます。苦手な方はご注意ください。
■優しかった先輩との交際
18歳で社会人になったウッチーさんは、入社してすぐコピーの使い方など、経理部の先輩にいろいろと面倒を見てもらう。第一印象は優しい先輩だった。
フランクに話しかけてくれる先輩から｢中華好き？歓迎会しようよ｣と誘われ約束の店に行くと、そこには先輩がひとりだけだった。みんなで集まるものだと思っていたウッチーさんは拍子抜けしたが、二人での食事はとても楽しかったという。
｢よく考えたら最初から狙っていたのかもしれない｣とウッチーさんは話す。次のデートの約束を取り付け、とんとん拍子に付き合うことになった。ウッチーさんにとっては初めての彼氏であり、過去を振り返って｢振り返ってみると、いろいろと勉強になったなと思います。なんだかんだありましたが、優しい人だったので初めて付き合う人が彼でよかったのかなと思っています｣と語る。
■束縛と別れのあとに知った現実
しかし、交際を続けるうちに先輩の発言に違和感を覚えるようになる。ウッチーさんは、｢会社の先輩で年上だし初めての彼ということで優しくて素敵な人に見えていましたが、今振り返ると束縛が激しく自分の理想を彼女に求めてくるタイプの人でした｣と振り返る。
特に同じ職場にいる元カノの前野さんと比較されることが多く、休日に友達と会うことも嫌がられた。
価値観が合わず半年ほどで別れることとなったが、その直後、彼はウッチーさんの同期の女の子と付き合い始めた。ウッチーさんは、｢結局はただの新人キラーだったんだなと(笑)。私じゃなくて新人なら誰でもよかったんだなぁって思いました｣と、別れたあとに気づかされたという。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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18歳で新卒入社したウッチーさんの初めての恋愛模様を描いた、オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの恋愛漫画『初めて付き合った人は○○でした』を紹介するとともに、当時の詳しい話を伺った。
※漫画にはセンシティブな表現が含まれます。苦手な方はご注意ください。
■優しかった先輩との交際
18歳で社会人になったウッチーさんは、入社してすぐコピーの使い方など、経理部の先輩にいろいろと面倒を見てもらう。第一印象は優しい先輩だった。
フランクに話しかけてくれる先輩から｢中華好き？歓迎会しようよ｣と誘われ約束の店に行くと、そこには先輩がひとりだけだった。みんなで集まるものだと思っていたウッチーさんは拍子抜けしたが、二人での食事はとても楽しかったという。
｢よく考えたら最初から狙っていたのかもしれない｣とウッチーさんは話す。次のデートの約束を取り付け、とんとん拍子に付き合うことになった。ウッチーさんにとっては初めての彼氏であり、過去を振り返って｢振り返ってみると、いろいろと勉強になったなと思います。なんだかんだありましたが、優しい人だったので初めて付き合う人が彼でよかったのかなと思っています｣と語る。
■束縛と別れのあとに知った現実
しかし、交際を続けるうちに先輩の発言に違和感を覚えるようになる。ウッチーさんは、｢会社の先輩で年上だし初めての彼ということで優しくて素敵な人に見えていましたが、今振り返ると束縛が激しく自分の理想を彼女に求めてくるタイプの人でした｣と振り返る。
特に同じ職場にいる元カノの前野さんと比較されることが多く、休日に友達と会うことも嫌がられた。
価値観が合わず半年ほどで別れることとなったが、その直後、彼はウッチーさんの同期の女の子と付き合い始めた。ウッチーさんは、｢結局はただの新人キラーだったんだなと(笑)。私じゃなくて新人なら誰でもよかったんだなぁって思いました｣と、別れたあとに気づかされたという。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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