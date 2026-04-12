【魚座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では相手と離れないようにします』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達の価値観に疑問が湧いてしまいそうです。正しい考えを教えてあげたくなることが多いでしょう。けれど、今はそれを控えておくと良いです。仕事や公の場では描いている理想像みたいなものは周りの人にも良い刺激を与えるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手と離れたくない想いです。普段なら許せないことも許せるようです。相手にその気遣いや努力はちゃんと届いていることでしょう。シングルの方は、他の人のことも見ながら近づいてくる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がもう少し肯定的なことを言われたいと思っています。
｜時期｜
4月16日 飽きてしまう ／ 4月18日 仲間が増える
｜ラッキーアイテム｜
キャベツ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞