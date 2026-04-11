「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）

停滞ムードを振り払った。衝撃音とともに放たれた速度１７２キロの痛烈な打球は、中堅フェンスへ直撃して敵地に新設されたウイング席へ着弾。またしても「初」をかっさらい、阪神・森下はゆっくりとダイヤモンドを一周した。

「頌樹さん（村上）に１点も取ってあげられていませんでしたし、後ろにはテルさん（佐藤）も大山さんもいるので、まずは何とか１本を出してつなごうと思った意識が良い結果につながったかなと思います」

０−２の六回１死。カウント２−１から甘く入ったカットボールを逃さなかった。リーグ単独トップの今季５号ソロは、飛距離１２４・７メートルのホームランウイング第１号に。ＷＢＣ侍ジャパンの一員として戦った２月２８日の壮行試合・中日戦でも一番乗りでウイング席に放り込んでいた森下が、レギュラーシーズンでも記念の一発を刻んだ。

「狭くなってるので。やってる側としては普通です」と浮かれる様子はなかったが、２戦連発で打点も「１０」となり、佐藤輝を抜いてリーグ単独トップに浮上。開幕から１３試合で５本塁打、シーズン５５発の驚異的なペースで一発を量産している。

「状態も何も、毎試合あるので、そんなことは言ってられない。勝つに越したことはないので、また頑張ります」。本塁打王の目標を掲げ、勢いよく走り出した２６年シーズン。真の「キング」を目指し、前に進むだけだ。