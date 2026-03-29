３月29日放送の「ポツンと一軒家」は「春の2時間スペシャル」と題し、佐野史郎と優香をゲストに迎えてお届け！ 衛星写真だけを手がかりに、その地へと赴き、地元の方々からの情報を元に、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく。ゲストの二人をくぎ付けにした2時間スペシャル、登場したポツン暮らしの様子とは！？

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大分県の深い山奥で、趣味が生きがいのご主人と、ノリと勢いでＵターンを決めた長女夫妻の暮らしぶりに密着！ 夢を楽しく実現していく家族２世帯のケセラセラな生活とは…！

大分県の山の真っただ中！ 木々が多い茂る中に埋もれるように建っている一軒家を発見！ 家の周囲に畑や田んぼは見当たらず、ただただ森が広がっているように見えるのだが…。

衛星写真を確認してくれたのは78歳の男性。すると「上空からの写真だとちょっとわかりにくいですが…このあたりはわかります！ 一軒家で70代のご夫婦が暮らしていると思いますよ」と有力情報が。しかも「町からは道なりに一本道」と家までの行き方も丁寧に教えてくださった。

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ただ、山へと続く一本道は鬱蒼とした森の中に吸い込まれていくような細い山道だ。しかも、一軒家の近くまで行くと「これより私道 立ち入り禁止」の看板が！ 捜索隊は翌日に改めて一軒家を目指すことに。

山の真っただ中に建っていたのは瓦屋根の平屋が3棟。そこでにこやかに迎えてくれたのは、71歳のご主人と奥さま（74）だった。かつてはカメラマンとして個展や写真集の出版もしていたというご主人。「今、ちょうど罠で捕れたイノシシを解体しているんです。一緒に食べましょう。旨いですよ！」と、さっそく獲れたての猪肉のバーベキューをふるまってくれた。

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ご主人のカメラコレクションはライカM6や二眼レフカメラなど貴重なものばかり。かつてはアマチュア無線もこなすなど、かなりの趣味人だ。現在は、長女（47）夫妻と二世帯同居しているのだが、その娘婿（49）もかなりの趣味人で…！？

果たして、趣味人のご主人とケセラセラな娘婿、そんな “夢を楽しく実現していく”山奥での二世帯家族の暮らしぶりとは？

ABCテレビ・テレビ朝日系列「ポツンと一軒家」は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。

3月29日（日）はごご6時56分から2時間スペシャルを放送。TVerでも無料見逃し配信。