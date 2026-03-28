◇ア・リーグ ブルージェイズ 3X―2 アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビュー。9回にサヨナラ勝ちのホームを踏むなど、3打数2安打1四球1三振2得点の活躍で勝利に貢献した。

岡本は2回のメジャー初打席では空振りの三振。4回、最初の守備機会では詰まったゴロをダッシュしてさばき、ランニングスローで間一髪アウトに仕留めた。 0―1で迎えた5回の第2打席は外角カットボールを見極め、四球でメジャー初出塁。9番・ヒメネスの2点適時三塁打でメジャー初得点を記録し、選球眼で逆転のきっかけをつくった。

7回1死走者なしの第3打席では、相手2番手左腕・バーローの外角スイーパーを左手1本で拾って左前へ運び、メジャー初安打をマークした。守護神ホフマンが一発を浴び2―2に追いつかれた9回2死走者なしの第4打席では、外角直球を右前へ運んでマルチヒットを記録。8番・クレメントの左翼線二塁打で三塁へ進むと、ヒメネスの右前適時打でサヨナラのホームを踏んだ。 ブルージェイズの開幕戦サヨナラ勝利は球団史上2度目となった。

岡本は試合前のセレモニーで紹介されると、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパンでの“お茶立てポーズ”に似た、右手をグーにして回しながら左手を添える“ゴマすりポーズ”を披露した。意図を問われると「そこは触れないでいただければ…」と繰り返して笑いを誘った。“お茶立て”なのかファンの間で議論になっていると指摘されると、「お茶ではないですね」と笑った。試合中には主砲のゲレロやサヨナラ打を放ったヒメネスらチームメートも同じポーズを見せており、チームの決めごとか、との問いには「僕が勝手にやってます」と答えてまた笑いを誘った。

キャンプからゲレロとコミュニケーションを取る姿が目立っている。内容については「いろんなことを。バッティングもそうですし」と説明し、「優しいですね。飛行機でどこの席に座っていいか分からないときに“ここ座っていいよ”と言ってくれる。凄く気にかけてくれているので、凄く感謝してます」とゲレロのチームリーダーぶりを明かした。