関東大学サッカー連盟が立正大学の新入部員を発表

関東大学サッカー連盟は3月26日、立正大学の2026年度入部予定選手17名を発表した。

高校サッカー界の強豪校やJリーグの下部組織から実力者が揃ったリストに、ファンからは「応援しています」と反響が寄せられている。

昨季関東大学リーグ2部を7位で終えた立正大学。守備陣には、鹿島アントラーズユースのGK菊田修斗や、帝京高校のDF高橋遼、DF谷津勇月らが加入。中盤には帝京長岡高校のMF水澤那月や日章学園高校のMF野口昊平、RB大宮アルディージャU18のMF斎藤滉生など、技術に定評のある選手たちが名を連ねた。

攻撃陣も東福岡高校のFW齊藤琉稀空や、愛媛FC U-18のFW青木壱清が加入するなど、多彩な顔ぶれとなっている。期待の新戦力が発表されたなか、SNSでは「青木くん立正なんだ」「おお！立正大、齋藤くん含めいいメンツが入部するね！」「浜松開誠館の加藤涼はいい選手だった」「尚志の田上真大を含めて面白い面々」「応援しています」といったコメントが寄せられ、新メンバー18人に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）