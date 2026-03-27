『ガンダム 閃光のハサウェイ』SCREENX／ULTRA 4DX上映決定 特典配布で絵柄公開
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）が、4月3日より全国27館（ULTRA4DX 4館含む）にて、SCREENXとULTRA 4DXでの上映が決定した。
【画像】絵柄おしゃれ！配布される『ガンダム 閃光のハサウェイ』特典のポストカード
SCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、広い視界に包まれながら物語世界の“内側”へと没入できる上映フォーマット。モビルスーツ同士の緊迫した戦闘シーンや、『閃光のハサウェイ』ならではの繊細かつ重厚な映像美が左右の壁面いっぱいに広がり、戦場のスケール感や空間の奥行きを、これまでにない臨場感で体感することができる。
ULTRA 4DXは、体感型アトラクションシアター「4DX」と3面マルチプロジェクション上映システム「SCREENX」を融合した上映フォーマット。革新的なスペシャルエフェクトと、正面・左右に広がる映像表現が一体となり、かつてないダイナミックで没入感あふれる映画体験を実現させた。
また、通常上映で配布される入場者プレゼントに加え、SCREENX／ULTRA 4DX上映限定で、本編の印象的な1シーンを3面マルチプロジェクション上映で映し出した様子をおさめた「特製ポストカード」を配布。SCREENXならではの迫力と没入感を切り取った特別なアイテムとなっている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
【画像】絵柄おしゃれ！配布される『ガンダム 閃光のハサウェイ』特典のポストカード
SCREENXは、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像を投影することで、広い視界に包まれながら物語世界の“内側”へと没入できる上映フォーマット。モビルスーツ同士の緊迫した戦闘シーンや、『閃光のハサウェイ』ならではの繊細かつ重厚な映像美が左右の壁面いっぱいに広がり、戦場のスケール感や空間の奥行きを、これまでにない臨場感で体感することができる。
また、通常上映で配布される入場者プレゼントに加え、SCREENX／ULTRA 4DX上映限定で、本編の印象的な1シーンを3面マルチプロジェクション上映で映し出した様子をおさめた「特製ポストカード」を配布。SCREENXならではの迫力と没入感を切り取った特別なアイテムとなっている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
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