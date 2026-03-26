食べるだけで「おなかの脂肪を減らす」ヨーグルト＆贅沢アイスがリニューアル！森永乳業「2026年新商品発表会」に行ってきました
森永乳業 2026年新商品発表会
朝のバタバタな時間、我が家の食卓に欠かせないヨーグルトや牛乳。そんな毎日の強い味方、「森永乳業」さんの「2026年新商品発表会」に潜入してきました！ 会場に一歩足を踏み入れると、そこはもうパラダイス♪ ヨーグルトや牛乳はもちろん、アイス、チーズ、ゼリーなど、森永乳業さんの「今のイチオシ」がズラリと大集合。
■ドリンクからアイスまで、春の新商品が勢揃い！
まず目に入ったのは、3月31日(火)に発売予定の「サンキスト 100%オレンジ」。スリムな新容器に生まれ変わり、より果汁感が伝わるデザインに刷新されています。実はこれ、1970年代に使用していたロゴを復刻した「原点回帰」バージョンなのだとか。この絶妙なレトロ感、すごく素敵じゃないですか…？
もちろん肝心のお味も大満足！ ひとくち飲めば、果汁100%ならではの「これぞオレンジ！」というしっかりとした果汁感が口いっぱいに広がります。オレンジ本来の甘みと酸味のバランスがとっても良くて、朝の目覚めに家族みんなでゴクゴク飲みたくなるような、フレッシュで元気の出る味わいでした！
気になる新作アイスもたくさんありました！ こちらは春夏限定商品の「MOW PRIME（モウ プライム） レモンタルト」です。一口食べると、MOWならではのクリーミーな口どけはそのままに、レモンの爽やかな風味がフワッと広がります。
アイスの中にはつぶつぶのレモンピールが混ぜ込まれていて、上には香ばしいグラハムクッキーがたっぷりトッピング。クリーミーなのに爽やかで、クッキーのサクサク感とレモンピールの食感が絶妙なアクセントに。まるでケーキ屋さんの本格的なレモンタルトを、まるごとアイスで味わっているかのような贅沢さでした。
そしてアイスコーナーからもう一つ、あの「バリッ」とした食感がたまらない「Variche（バリッチェ）バニラ」です。今回、パッケージデザインもバニラアイスの味わいも、さらに美味しくリニューアルして新登場していました。
「バリッチェ」は、フタを開けて天面にたっぷりかかったチョコを、スプーンで「バリッ！」と豪快に割って食べる瞬間が最高に快感…！ アイスの中にもチョコがゴロゴロと入っているので、最後のひと口までずっと「バリバリッ！」という至福の食感が堪能できちゃいますよ。
「森永 小さなチーズケーキ」シリーズ、家事の合間やちょっと小腹が空いた時に「ちょこっとつまむ」のに、本当に絶妙なサイズ感なんですよね。新発売の「森永 小さなチーズケーキ×カルピス」は「小さなチーズケーキ」と「カルピス」が夢のコラボ！ 気になるお味はというと、クリーミーでコクのあるクリームチーズが、カルピスの甘酸っぱさを絶妙に引き立てていて、爽やかで美味しい！ チーズの濃厚さとカルピスの爽快感が、口の中で見事なハーモニーを奏でてくれます。
パッケージには、おなじみの水玉模様があしらわれていて、レジに持っていくのが楽しくなるような可愛さです。こちらは3月2日からの期間限定発売。スーパーの棚から消えてしまう前に、お早めにチェックしてみてくださいね！
■■「太りにくい体」は腸から作る!? 「ビヒダスヨーグルト Wのビフィズス菌」新登場！
そして、今回の新商品発表会の目玉となるのが「ビヒダスヨーグルト Wのビフィズス菌」です。「ビヒダス」といえば、昔から「お腹にいい」の代名詞ですよね。私たちの健康を支える機能性ヨーグルトとして進化を続けてきた頼もしい存在ですが、この2026年春、森永乳業さんが次に挑むテーマとして着目したのが「腸からの脂肪対策」なんですって！
新商品「ビヒダスヨーグルト Wのビフィズス菌」は、その名の通り、2種類のビフィズス菌入り。「脂肪」と「腸」をWでケアして、「腸から太りにくい体づくり」をサポートしてくれるのだそう。「お腹の脂肪減少」と「腸内環境を整える」という、嬉しい2つの機能を持っています。BMIが高めの成人男女を対象にした試験でも、16週間の摂取で「腹部総脂肪面積」や「内臓脂肪面積」が減少したというデータが確認されているそうですよ。
しかも、嬉しいのは機能だけじゃありません。「脂肪ゼロ」のヨーグルトなのに、酸味がとってもまろやかで、そのまま食べても美味しい！ さらに、毎日の食卓に出しやすい「大容量タイプ」なので、これなら家族みんなで、美味しく無理なく毎日続けられそうです。
キツい運動や過度な食事制限ではなく、毎日の生活の中で「頑張りすぎない体型ケア」を腸から支えてくれる。毎日の朝食という自然な形で続けられる選択肢として、この「ビヒダスW」、本気で推せます！
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レトロ可愛いドリンクや至福のご褒美アイス、そして「腸からの脂肪対策」という私たちの切実な悩みに寄り添う「ビヒダスW」まで。終始ワクワクしっぱなしの発表会でした。今回ご紹介した新商品は、これから順次お店に並びます。いつものスーパーやコンビニで、ぜひチェックしてみてくださいね！
取材・文＝宇都宮薫