姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春（37）が26日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。

「3月17日、無事産まれました！」とつづり、赤ちゃんを抱きかかえる写真や兄弟ショットを投稿。「3539g 深音の弟 輝音（Teo：テオ）です」と紹介した。

「産声を聞けた時 今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした」と明かした。「深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…」としみじみ。「そして自分と一緒に退院するときに言われた“おめでとうございます”という言葉を噛み締めながら病院を出てきました」と感動をつづった。

「こちら母の体調も、前回よりも1／3の出血量で済んだ計画帝王切開というのもあり、回復も前回より早そうです」と報告。長男・深音（みと）くんは脳に障害を負っており、「正直新生児期をちゃんと育てたことがないので、ミルク量とかが深音のと違いすぎて新しいことばかりだけど、子供を2人も産む人生が来るとは」と初めての経験に戸惑いつつも感激。「みんなたくさん心配してくれてありがとう。こちら元気です」と結んだ。

小春は昨年1月、SNSで芸術家の小池健輔氏との再婚と第1子長男・深音くんの出産を発表。9月には、深音くんが出産時の事故により脳に大きなダメージを受け、重症身体障害児の診断を受けたことを公表した。