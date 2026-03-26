4月14日よりフジテレビ系で放送がスタートする、佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』のポスタービジュアルが公開された。

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本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせきらら日記』（TBS系）などの矢島弘一、演出は『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）の田中亮、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の平野眞、『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）の河野圭太がそれぞれ担当する。

夫婦であることを隠しながら抜群のコンビネーションでドタバタ事件を解決していく名バディ刑事・四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）の活躍を描く本作。警察には「夫婦は同じ部署に所属してはならない」という暗黙のルールが存在し、それが明るみに出れば、どちらかが異動。すなわち刑事課を追われることになる。刑事であり続けるため、2人が出した結論はただ一つ。“夫婦であることを隠す”こと。夫婦を隠して別姓のままバディを組んでいる刑事――「夫婦別姓刑事」。職場ではあくまでも“単なる同僚刑事”として振る舞う2人だったのだが――。

物語の前半では、夫婦であることを必死に隠しながらバディ刑事として事件解決に奔走する主人公・四方田誠と鈴木明日香。そして沼袋署員の日常をコミカルな会話劇で繰り広げながら、娘との“家族”としての成長も描いていく。しかしその裏では、ある連続殺人事件が進行していた。物語が進むにつれ、その事件は次第に2人の過去や家族をも巻き込む予測不能な展開へと変貌し、衝撃の結末へと向かっていく。

公開されたポスタービジュアルでは、絶対に隠し通さなければならない秘密（夫婦であること）を抱えた佐藤演じる四方田誠と橋本演じる鈴木明日香の姿が。その世界観の中でひときわ目を引くのが、2人が手にしたペアマグカップ。そこにはそれぞれ「よもだ」「すずき」と名字が大きく記されており、夫婦でありながら別姓を名乗る“夫婦別姓刑事”というタイトルが象徴されている。

また、物語の重要人物となる“四方田誠の家族”を演じるキャストとして、清水美砂と月島琉衣の出演が決定した。

清水が演じるのは、誠の心の奥底に刻まれ続けている前妻・四方田皐月。5年前、平穏な日常の中におきたとある殺人事件の犠牲となった女性だ。犯人が特定されないまま迷宮入りしたこの未解決事件は、誠にとって今なお消えることのない深い傷跡であり、彼が刑事として事件解決に執念を燃やす最大の原動力となっている。物語が進むにつれ、皐月の死が“ある事件”と思いもよらぬ形で繋がり始める。

月島が演じるのは、誠と前妻・皐月の一人娘・四方田音花。5年前、多感な中学生時代に母・皐月を残酷な殺害事件によって失ったショックから不登校となり、引きこもりがちになってしまった。深い孤独の中にいた彼女だが、不器用ながらも必死に自分を守ろうとする父・誠の姿に突き動かされ、周囲の支えを得て社会復帰を果たした。現在は絵を描くことに出会い、専門学校進学を機に、親友とルームシェアをしている。誠と明日香の再婚に対しては音花が後押しをした。

■コメント・清水美砂（四方田皐月役）佐藤二朗さん演じる“四方田誠”の元妻・皐月を演じさせていただきます。実は、唯一無二の空気感を持つ佐藤二朗さんと、いつかご一緒できたらと思っていたので、この機会をとてもうれしく感じています。ユーモアのリズムの中で、人の関係が自然に立ち上がってくる脚本だと感じました。佐藤二朗さんと橋本愛さんのくすりと笑える掛け合い、コミカルな空気の中で刑事たちが事件を追うスピード感も、この作品の大きな魅力だと思います。その一方で、誠が抱えてきた過去も静かに物語に滲（にじ）んでいます。彼の時間の中にいた元妻として、誠の人生の一片をそっと感じていただけるように演じたいと思います。

・月島琉衣（四方田音花役）佐藤二朗さんと橋本愛さんおふたりの夫婦の掛け合いが楽しく、撮影はいつも明るい気持ちで挑ませていただいています。今回、そんな二人の娘 四方田音花を演じさせていただきます！台本を読んでいく中で、次々と進んでいく展開には毎回ドキドキしっぱなしで今から放送がとても楽しみです。その温度感をそのままお届けできるよう、コメディ・ミステリーという新しいことにも挑戦しながら頑張ります。4月14日START、毎週火曜日よる9時！ ぜひご覧ください！

・澤本崇（アートディレクター）コメディーとは思えないカッコ良いビジュアルでギャップをねらえないか？ という話から始まったと思います。本作はコメディーとミステリーという違ったジャンルが共存しますし、佐藤さんと橋本さんが夫婦という面白いミスマッチ感もあります。このギャップというか良い意味での違和感を、シリアスでラグジュアリーな世界観に夫婦を収めることで表現できるのではと考えました。お揃いのマグカップに苗字が結構なダサさでプリントされている所も違和感です。（文＝リアルサウンド編集部）