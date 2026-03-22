【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）

【映像】長田澪、一撃必殺の美しすぎる“高精度ロングフィード”

ブレーメンの日系ドイツ人GK長田澪が、局面を変える高精度のロングフィードを蹴り込んだ。カウンターの起点となるパントキックにファンたちが反応している。

長田は、日本時間3月21日に行われたブンデスリーガ第27節のヴォルフスブルク戦に先発で出場した。立ち上がりからビッグセーブを連発、ゴールレスで迎えた24分には攻撃面でも貢献する。

ブレーメン陣内でのFKでMFクリスティアン・エリクセンがヴォルフスブルクのボックス内にロングボールを蹴り込んだ。これをファーサイドから折り返したところで、長田がボールをキャッチ。一気にブレーメンがカウンターを仕掛ける局面となる。

長田は、蹴らせないようにとコースを限定してきたDFモリッツ・イェンツを振り切り、前線の様子を確認しながら鋭いパントキックを前線に蹴り込む。するとハーフウェイを超えたあたりでバウンドしたボールが、前線に走り抜けていたFWユスティン・エンジンマーの下へ。そのままチャンスになるかと思われたが、エンジンマーがこのボールの処理にもたついたことで決定機には至らなかった。

しかし、ABEMAで解説を務めた細貝萌氏は「いいボールでしたね。スピードも素晴らしかった。バウンドがあったので、守備側は難しかった」と長田のキックを称賛。またファンたちもABEMAのコメント欄やSNSで「めっちゃ飛ぶやん！」「超上手いな」「高精度パス」「長田いいキック持ってるな」「さすがミオ」と称えている。

この試合は68分にエンジンマーがゴールを挙げて、ブレーメンが先制する。これが決勝点となり、勝ち点3を獲得したブレーメンが13位まで順位を上げている。（ABEMA／ブンデスリーガ）