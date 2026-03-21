韓国Z世代に届く売り方が学べる！ グローバル・デイリー「韓国トレンドセミナー ビューティー・インナーケア／食品・菓子」

記事ポイント 「韓国トレンドセミナー」を2026年3月25日に開催。韓国Z世代の消費行動とSNS表現を学べます。会場は東京本社で、参加費は無料です。 「韓国トレンドセミナー」を2026年3月25日に開催。韓国Z世代の消費行動とSNS表現を学べます。会場は東京本社で、参加費は無料です。

韓国市場に向けた売り方を見直したい担当者に向けて、「韓国トレンドセミナー ビューティー・インナーケア／食品・菓子」が2026年3月25日に開かれます。

韓国Z世代が何に反応し、どんな表現で商品を選ぶのかを、現場を知る韓国出身マーケターの視点から学べる内容です。

化粧品や食品、菓子の訴求をより具体的に考えたいときのヒントがまとまっています。

グローバル・デイリー「韓国トレンドセミナー ビューティー・インナーケア／食品・菓子」

開催日：2026年3月25日開催方法：オフライン開催会場：グローバル・デイリー 東京本社参加費：無料

グローバル・デイリーは、訪日外国人向けプロモーションを手がけてきた企業です。

今回のセミナーでは、韓国市場のなかでも存在感の大きいZ世代に焦点を当て、日本企業がどんな見せ方で選ばれるのかを整理できます。

菓子や化粧品のように、旅行中の買い物と相性がよい商材をどう届けるかを考える場としても注目です。

内容の中心になるのは、韓国Z世代の消費行動とSNSトレンドです。

どんな言葉が「買う理由」につながるのかを言語化し、日本企業が韓国市場で選ばれるための訴求ポイントを実践目線で学べます。

韓国で話題になりやすい商品やコンテンツの共通点に加え、すぐに使えるSNS表現やマーケティングのノウハウも紹介されました。

参加者には、韓国Z世代に響くSNS表現をまとめた資料も用意されています。

社内で企画を練るときのたたき台として使いやすく、セミナー後の実務にもつなげやすい構成です。

ビューティーやインナーケア、食品、菓子の分野で韓国向けの発信を強めたい担当者にとって、実践的な視点を持ち帰れる機会になります。

登壇する金希願さんは、多言語発信メディア「JAPANKURU」で韓国マーケットを担当してきたマーケターです。

コンテンツ企画や制作、SNSマーケティングを手がけ、ショート動画マーケティングでも高い実績を持っています。

日本と韓国の文化をまたいで捉える視点から、ターゲットに届くクリエイティブの考え方を聞けるのも魅力です。

元正壬さんは、日本を拠点に韓国市場に特化して活動するマーケターです。

市場分析から戦略立案までをデータ主導で進めるスタイルで、再現性のあるコンテンツ企画に強みがあります。

多角的な視点で韓国市場へのアプローチを組み立てたい担当者にとって、実務に落とし込みやすい話が期待できる内容です。

韓国向けの売り方を言葉から整えたいときに、具体的なヒントを得られるセミナーです。

化粧品や食品、菓子のマーケティングを現場目線で見直したい担当者におすすめです。

参加は2026年3月25日のオフライン開催で、会場はグローバル・デイリー 東京本社、参加費は無料です。

グローバル・デイリー「韓国トレンドセミナー ビューティー・インナーケア／食品・菓子」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーはいつ開催されますか。

開催日は2026年3月25日です。

Q. どんな内容を学べますか。

韓国Z世代の消費行動やSNSトレンド、日本企業が選ばれるための訴求ポイント、話題になりやすい商品やコンテンツの共通点、実践的なSNS表現を学べます。

Q. 参加形式と参加費を教えてください。

オフライン開催で、参加費は無料です。

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