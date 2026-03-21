事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が21日までにXを更新。沖縄県名護市辺野古沖で、小型船2隻が転覆し、修学旅行中の高校の女子生徒ら2人が死亡した事故をめぐり、日本保守党の百田尚樹代表が「自分で乗ったんでしょ」などと「“自己責任論”」を浴びせたとする記事を引用した上で、絶句した。

猪狩が引用した記事は、女性自身が報じた「『自分の意思で乗ったんでしょ』保守党・百田尚樹代表 辺野古転覆事故・死亡女子高生に浴びせた“自己責任論”に批判続出」との記事。百田氏は、18日のYouTubeの番組「百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時！」で、死亡した女子生徒をめぐり「犠牲者の人は気の毒ですよ。かわいそうです。私思いますよ」としつつ「けどね、自分の意思で乗ったんでしょ。この船は基地反対の船ですよって説明されて、はい、私は乗りますって乗った人でしょ。無理矢理乗せられたでもなくて、騙されて乗ったわけではなくて、巻き込まれたわけじゃないんですよ」などと発言している。

番組では、死亡した女子生徒について、基地反対の抗議活動を続けてきた女性が、報道陣の取材に「辺野古の無謀な工事は辞めてくれという思いで来てくれたと思う」と語ったとする一部報道も紹介。党代表代行の有本氏は、基地反対の活動を続けてきた女性が亡くなった女子高生の乗船を、抗議活動に結びつけようとしているともとれる発言について「不謹慎」とした。これに対して、百田氏は逆に「なんとも思わない」と語る中で、「自分で乗ったんでしょ」の発言が出ていた。

猪狩は、「防げた事故で未成年が亡くなったことを『自己責任』と言う大人がいるのか…」とポスト。百田氏の「自分で乗ったんでしょ」発言を念頭にしたとみられる一文をポストしている。

転覆した2隻は、市民団体「海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会（ヘリ基地反対協議会）」の所属。2隻とも、海上運送法上の「内航一般不定期航路事業」登録がされていなかった。2隻は抗議活動で使われていた。第11管区海上保安本部は20日、業務上過失致死などの疑いで、ヘリ基地反対協議会の事務所を家宅捜索した。