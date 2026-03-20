ジャイアンツ戦で3回4安打1失点、併殺打を2つ奪う

【MLB】ジャイアンツ 14ー11 ロッキーズ（日本時間20日・アリゾナ）

ロッキーズの菅野智之投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発し、3回4安打1失点と好投した。最速93.8マイル（約151.0キロ）で、ストライク率は驚異の76.5％。ウォレン・シェイファー監督は「今夜の投球は素晴らしかった。ストライクゾーンを攻め、持ち球を自在に操ってストライクを取れていた」と称えた。

初回は1死からオリバの左越え二塁打で出したが、ラモスを遊ゴロ、スーサックを空振り三振に仕留めた。1点を先取した2回は遊撃カストロの失策などで無死一、三塁とされ、シュミットの中前適時打で同点に。それでも、1死一、二塁で遊ゴロ併殺打に仕留めて最少失点に抑えた。

3回も1死一塁からラモスを三ゴロ併殺打に。34球を投げてストライク26球。ストライク率は驚異の76.5％だった。シェイファー監督は「初球にカーブを投げて決めた場面は最高だった。どんなカウントでもあらゆる球を投げられる。ゲッツーを2つ奪ったし、今夜のパフォーマンスには満足している」と語った。

次戦は24日（同25日）のタイガースとのオープン戦で先発する予定だという。（小谷真弥 / Masaya Kotani）