¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂ¿ËàÀî¡¡³ÞÃÖÇîÇ·¤Ï¡ÖÁá¤¯¤â¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨
¡¡¡ÖÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡×¡Ê£²£°Æü³«Ëë¡¢Â¿ËàÀî¡Ë
¡¡³ÞÃÖÇîÇ·¡Ê£³£µ¡Ë¡á£±£°£³´ü¡¦Âçºå¡¦£Á£²¡á¤¬¡¢Á°Àá¤ËÉÍËÜÍ¥°ì¡ÊÂçºå¡Ë¤¬Í¥½Ð£³Ãå¤·¤¿ÅöÃÏ£³¶¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë£³£³¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¡Ö¡ÊÁ°¸¡Æü¤Ï¡Ë²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥Ú¥é¤ò¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·Ã¡¤¤¤Æ¡¢ÆÃ·±¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¾¯¤·¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÎµÜÅç¤Ç¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¾å¾ºÃæ¡£ÅöÃÏ¤â¹¥ÁêÀ¤Ç³°ÏÈ¤«¤é¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¡Ö¥Á¥ë¥È£³¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼µ¡¤òÌ£Êý¤ËÂ¿ËàÀî¤Ç¤âË½¤ì²ó¤ë¡£