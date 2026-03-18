3月31日よりTBS／MBSで放送がスタートするドラマイズム『失恋カルタ』の場面写真と予告映像が公開された。

参考：『失恋カルタ』に若林時英、阿部顕嵐ら出演 梅澤美波×西垣匠×加藤小夏のキービジュアルも

梅澤美波（乃木坂46）、西垣匠、加藤小夏がトリプル主演を務める本作は、芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして失恋の孤独や恋愛の瞬間を書き、イラストレーターのたなかみさきが絵札を手がけた『失恋カルタ』を原案としたラブストーリー。

大学のボードゲームサークルを通して出会った、千波（梅澤美波）、光（西垣匠）、彩世（加藤小夏）の3人。今日もまた、お酒を飲みながらボードゲームをして、あーだこーだ言いながら過ごす毎日だが、それぞれ違った“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。永遠に終わらない恋＝“結婚”がしたい千波は今日も彼氏からフラれてしまう。一方、光は同棲中の彼氏の陸と「ラブラブです！」と順調な様子だが……。そんな恋愛に振り回されている2人を「くだらない」と冷めた様子の彩世だが、彼女もまた恋愛に真っ直ぐ向き合えない理由があって……。

公開された場面写真と予告映像では、梅澤演じる千波、西垣演じる光、加藤演じる彩世ら登場人物たちの姿が描かれている。

また、本作のエンディング主題歌がZIPANG OPERAの書き下ろし楽曲「Rainy Heart」に決定。メンバーの佐藤流司、福澤侑、spiからコメントも到着した。

【コメント】●佐藤流司やはり俳優をしていて思いますが、テーマ曲や主題歌というものはその作品を象徴するものであり、演じている人間もそれに乗っかって気持ちよく芝居が出来たりするものです。この曲もそうであったらいいなと思います。

●福澤侑ZIPANG OPERAとして初のドラマ主題歌を担当させていただけること本当に光栄です。楽曲の制作過程で脚本も少しだけ先に読ませていただきましたが、ドラマのタイトル通りの失恋や恋愛の切なさの中にも温かみがあるとても素敵な作品だったので、楽曲制作にもたくさんインスピレーションを頂けました。そして、僕自身が大好きな「雨」がとっても似合うドラマなので、今から放送を観るのが楽しみです。ぜひZIPANG OPERAの楽曲「Rainy Heart」と共に皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。

●spiこの作品のエンディングを担当させていただけたことを、とても光栄に思っています。物語を見届けたあと、ふと心に残る余韻のような楽曲になればという想いで歌いました。登場人物たちの感情や選択、その先にある小さな希望にそっと寄り添えるような一曲になっていたら嬉しいです。ドラマとともに、この楽曲も長く愛していただけたら幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）