サッカー界にはさまざまなジンクスや都市伝説のような噂が存在するが、「なぜか3月中旬の試合を休むネイマール」もそのひとつかもしれない。



3月11日に行われたブラジル・セリエA第5節で、ミラソウと対戦したサントス。敵地で2点を追いかける苦しい展開となったが、残り10分でなんとか試合を振り出しに戻し、2-2のドローで試合を終えた。2月中旬に怪我からの復帰を果たし、調子を上げていたキャプテンのネイマールはこの試合を欠場。前節のヴァスコ・ダ・ガマ戦で2ゴールの活躍を見せていただけに、「ネイマールがいれば」と思ったファンもいたかもしれない。





欠場の理由は深刻な怪我を負ったのではなく、筋肉疲労などによる「予防措置」とのこと。ただ、この試合の開催日が「3月11日」だったこともあり、ファンの間ではとある疑念が噂されている。そう、3月11日はネイマールの大事な妹であるラファエラ・サントスの誕生日なのである。英『THE Sun』によると、出場停止、重傷、コンディション不良など理由はさまざまだが、ネイマールが妹の誕生日付近に開催される試合で欠場するのは過去12年間で11度目の出来事だという。この兄妹が仲の良いのは有名で、お互いに相手の身体の一部のタトゥーを彫り合うほど。年に一度しかない可愛い妹の誕生日を祝いたいが為に、故意に試合を休んでいるのではないかという疑念をファンが抱いているのだ。これは以前からたびたび噂されてきた。ただ、ネイマール自身もこの噂に対してSNSで反論している。「僕に何が起きているのか、多くの人が憶測を巡らせている。それは構わない。怪我をしたままプレイするのは間違いだという。健康に気遣うのも間違いだという。痛みを抱えながらプレイするのも間違いだという。正しい判断を下すのが難しいよ。僕が一番驚かされるのは、毎日一緒にいるような人たちが物語を勝手に作り始めること。彼らは自分たちが絶対的な真実であるかのうように思うんだ。本当に辛い」3月の代表戦でセレソン復帰の可能性も地元メディアに取り上げられていたネイマール。欠場理由はなんにせよ、今回の欠場が自身4度目のW杯出場に大きな影響を与えることとなるかもしれない。※電子マガジンtheWORLD315号、3月15日配信の記事より転載