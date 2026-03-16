ミスチルが「Again」「Sign」など4曲をライブ！ 3.30放送『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP
3月30日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）は、春の4時間SP。このたび、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
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Mr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露するのに加え、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱する。
EXILEは、最新曲をフルサイズでテレビ初披露するほか、代表曲「Rising Sun」をパフォーマンス。乃木坂46は、最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をフルサイズでテレビ初披露、さらに卒業ソング「サヨナラの意味」をライブ。
CANDY TUNEは、最新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をテレビ初披露、そして大ヒットソング「倍倍FIGHT！」のステージも。
King Gnuは大人気アニメのOPテーマ「AIZO」、新体制では初出演となる超ときめき宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。
また、本番組初登場の生田斗真はデビュー曲「スーパーロマンス」、レミオロメンは「さあはじめよう」をそれぞれフルサイズテレビ初歌唱。
視聴者の反響に応えるおかわりライブでは、＝LOVEは「劇薬中毒」「とくべチュ、して」の2曲、Dream Amiはディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」をそれぞれフルサイズで再び披露。
鈴木雅之は色あせない名曲「渋谷で5時」を渋谷凪咲と披露、Tama（Hysteric Blue）は春にピッタリな名曲「春 〜spring〜」、JUJUはダイアナ・ロスの名曲カヴァー「If We Hold On Together」、Juice＝JuiceはSNSで大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」、原因は自分にある。は「ニヒリズムプリズム」、MAZZELは「Get Up And Dance」、FANTASTICSは「FINALE」、SWEET STEADYは「SWEET STEP」、≒JOYは「電話番号教えて！」、aoenは「秒で落ちた」をそれぞれフルサイズライブで魅せる。
Little Glee Monsterは『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』にて歌唱した「アカペラ春ソングメドレー」を歌唱。さらに、「踊ってみた企画」にLDH選抜が再び登場。中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE／FANTASTICS）、木村慧人（FANTASTICS）、深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）の9人で、M！LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」のダンスパフォーマンスを届ける。
『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SPは、TBS系にて3月30日19時放送。
出演アーティスト・楽曲は以下の通り。
＜出演アーティスト・楽曲＞
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
aoen「秒で落ちた」
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」
EXILE「最新曲」「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT！」
King Gnu「AIZO」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
JUJU「If We Hold On Together」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
Tama（Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
超ときめき宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
レミオロメン「さあはじめよう」
【踊ってみた企画】パフォーマンス曲：「好きすぎて滅！」（M！LK）
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE／FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2）
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Mr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露するのに加え、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱する。
EXILEは、最新曲をフルサイズでテレビ初披露するほか、代表曲「Rising Sun」をパフォーマンス。乃木坂46は、最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をフルサイズでテレビ初披露、さらに卒業ソング「サヨナラの意味」をライブ。
King Gnuは大人気アニメのOPテーマ「AIZO」、新体制では初出演となる超ときめき宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。
また、本番組初登場の生田斗真はデビュー曲「スーパーロマンス」、レミオロメンは「さあはじめよう」をそれぞれフルサイズテレビ初歌唱。
視聴者の反響に応えるおかわりライブでは、＝LOVEは「劇薬中毒」「とくべチュ、して」の2曲、Dream Amiはディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」をそれぞれフルサイズで再び披露。
鈴木雅之は色あせない名曲「渋谷で5時」を渋谷凪咲と披露、Tama（Hysteric Blue）は春にピッタリな名曲「春 〜spring〜」、JUJUはダイアナ・ロスの名曲カヴァー「If We Hold On Together」、Juice＝JuiceはSNSで大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」、原因は自分にある。は「ニヒリズムプリズム」、MAZZELは「Get Up And Dance」、FANTASTICSは「FINALE」、SWEET STEADYは「SWEET STEP」、≒JOYは「電話番号教えて！」、aoenは「秒で落ちた」をそれぞれフルサイズライブで魅せる。
Little Glee Monsterは『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』にて歌唱した「アカペラ春ソングメドレー」を歌唱。さらに、「踊ってみた企画」にLDH選抜が再び登場。中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE／FANTASTICS）、木村慧人（FANTASTICS）、深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）の9人で、M！LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」のダンスパフォーマンスを届ける。
『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SPは、TBS系にて3月30日19時放送。
出演アーティスト・楽曲は以下の通り。
＜出演アーティスト・楽曲＞
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
aoen「秒で落ちた」
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」
EXILE「最新曲」「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT！」
King Gnu「AIZO」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
JUJU「If We Hold On Together」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
Tama（Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
超ときめき宣伝部「どりーむじゃんぼ！」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
レミオロメン「さあはじめよう」
【踊ってみた企画】パフォーマンス曲：「好きすぎて滅！」（M！LK）
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE／FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2）