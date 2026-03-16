3月30日放送の『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP 出演アーティスト

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　3月30日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）は、春の4時間SP。このたび、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

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　Mr.Childrenは最新曲「Saturday」と「産声」をテレビ初披露するのに加え、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱する。

　EXILEは、最新曲をフルサイズでテレビ初披露するほか、代表曲「Rising Sun」をパフォーマンス。乃木坂46は、最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をフルサイズでテレビ初披露、さらに卒業ソング「サヨナラの意味」をライブ。

　CANDY TUNEは、最新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をテレビ初披露、そして大ヒットソング「倍倍FIGHT！」のステージも。

　King Gnuは大人気アニメのOPテーマ「AIZO」、新体制では初出演となる超ときめき宣伝部は「どりーむじゃんぼ！」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。

　また、本番組初登場の生田斗真はデビュー曲「スーパーロマンス」、レミオロメンは「さあはじめよう」をそれぞれフルサイズテレビ初歌唱。

　視聴者の反響に応えるおかわりライブでは、＝LOVEは「劇薬中毒」「とくべチュ、して」の2曲、Dream Amiはディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」をそれぞれフルサイズで再び披露。

　鈴木雅之は色あせない名曲「渋谷で5時」を渋谷凪咲と披露、Tama（Hysteric Blue）は春にピッタリな名曲「春 〜spring〜」、JUJUはダイアナ・ロスの名曲カヴァー「If We Hold On Together」、Juice＝JuiceはSNSで大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」、原因は自分にある。は「ニヒリズムプリズム」、MAZZELは「Get Up And Dance」、FANTASTICSは「FINALE」、SWEET STEADYは「SWEET STEP」、≒JOYは「電話番号教えて！」、aoenは「秒で落ちた」をそれぞれフルサイズライブで魅せる。

　Little Glee Monsterは『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』にて歌唱した「アカペラ春ソングメドレー」を歌唱。さらに、「踊ってみた企画」にLDH選抜が再び登場。中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE／FANTASTICS）、木村慧人（FANTASTICS）、深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）の9人で、M！LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」のダンスパフォーマンスを届ける。

　『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SPは、TBS系にて3月30日19時放送。

　出演アーティスト・楽曲は以下の通り。

＜出演アーティスト・楽曲＞

■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）

aoen「秒で落ちた」

生田斗真「スーパーロマンス」

＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」

EXILE「最新曲」「Rising Sun」

CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT！」

King Gnu「AIZO」

原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」

Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」

JUJU「If We Hold On Together」

SWEET STEADY「SWEET STEP」

鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」

Tama（Hysteric Blue）「春 〜spring〜」

超ときめき宣伝部「どりーむじゃんぼ！」

Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」

≒JOY「電話番号教えて！」

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「サヨナラの意味」

FANTASTICS「FINALE」

MAZZEL「Get Up And Dance」

Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」

Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」

レミオロメン「さあはじめよう」

【踊ってみた企画】パフォーマンス曲：「好きすぎて滅！」（M！LK）

中務裕太（GENERATIONS）

浦川翔平（THE RAMPAGE）

世界（EXILE／FANTASTICS）

木村慧人（FANTASTICS）

深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

川口蒼真（KID PHENOMENON）

小川桜花・山口綺羅（Girls2）