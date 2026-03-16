「結婚すれば幸せ？」「ぶっちゃけ男性って結婚についてどう思ってるの？」婚活“ヌマ”にハマる「ヌマ子」による「ヌマ子」のためのちょっとオトナの恋愛トークバラエティ！「ヌマ子の憂鬱～幸せになりたい女たち～」第２弾放送決定！

テレ東では、3月21日（土）、3月28日（土）に「結婚すれば幸せ？」「結婚したいけどうまくいかない」など、婚活“ヌマ”にハマる「ヌマ子」による「ヌマ子」のためのちょっとオトナの恋愛トークバラエティ「ヌマ子の憂鬱～幸せになりたい女たち～」を放送します。

この番組は、昨年11月に放送した後、大きな反響を呼び、早くも第2弾が放送決定となりました！MCは、第1弾に引き続き、井桁弘恵、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、ダレノガレ明美の3人。結婚・婚活についての赤裸々トークを繰り広げます。進行も前回同様、婚活する世の女性たちの思いを一身に背負うキャラクター・ヌマ子の声を川村エミコ（たんぽぽ）が担当します。そして、ゲストには、2021年に結婚し1児の父でもある新山(さや香)を迎え、既婚男性代表として、令和男子300人へのアンケート結果を交えながら、「料理ができない女性との結婚はアリ？」「自分より高収入な女性は気になる？」といった、女性が最も知りたい男性側のリアルな視点をぶっちゃけます。

さらに、元フィギュアスケート日本代表の高橋成美（34）の「はじめての婚活」に密着！これまで仕事に没頭し、恋愛経験はゼロ。でも“結婚したい”という強い思いを胸に、１：１で出会える話題の最新スポット「ザ・シングル」に潜入します！慣れない環境にはじめは恐る恐るでしたが・・・何人かの男性と出会うたびに価値観が変わっていき、恋に落ちる！？撮影を忘れて、本気で出会いを探します。果たして、運命の相手に出会うことはできるのか！？

前回はヌマ子たちの現実にスポットを当てましたが、今回は「男性のホンネ」「婚活のプロからの助言」など、より結婚に向けて、成長や学びとなる内容となっています！

放送内容

第1夜（3月21日（土）深夜1時40分～深夜2時25分）

★結婚したい！でも何をしたらいいかわからないヌマ子へ

結婚したい女たちVS既婚男性・さや香新山 “結婚ってぶっちゃけどうなの？”

究極の2択：「条件はイマイチだけどときめく人」vs「条件は最高だけどときめかない人」、選ぶのはどっち？

恋愛経験ゼロ！高橋成美（34）のはじめて婚活してみたら・・・？“世界が変わった”衝撃の出会いも！？

第2夜（3月28日（土）深夜24時55分～深夜1時40分）

★婚活迷子のヌマ子へ 男のホンネ＆プロが教える必勝法SP

令和男子300人に聞いた！結婚相手に求める「マイチェックリスト」＆「料理」「仕事」どこまで許容できる？

既婚男性が「この人と結婚したい」と思った決定的な瞬間

究極の2択：「結婚プレッシャー アリ？ナシ？」

婚活アドバイザー集結！孤独でつらい婚活を乗り切るプロの助言にMC陣も驚愕 。

出演者コメント

■井桁弘恵

今年で29 歳になったんですけど、周りがすごい結婚ブームで、やっぱり意識する年齢になっていく中で、今回皆さんとお話しをしたらちょっと安心しました。色んな婚活のやり方があるんだって勉強にもなりましたし、ヒントをたくさんもらえました！本当に選択肢がたくさんあるからこそ、正解を探している人、幸せってなんだろうと悩んでいる人にもぜひ観てほしいです。今回は男性目線の意見もあって参考になりましたし、逆に男性にも観ていただいて女性ってこういう事を考えているんだなって、知ってほしいです。

■金子きょんちぃ

年々結婚に対して考えることが増えると思うんですよ。勢いだけじゃ無理だ。とか悩んでたりすると思うんですけど、悩んだり迷ったり焦らなくてもいいんだな！って思いましたね。すべての迷える女性にはぜひ観ていただきたいですね。

■ダレノガレ明美

私は30代なんですけど、30代って周りも結婚し始めて子供もいて焦る瞬間とかもあると思うんですけど、焦って変な人と出会っちゃうよりは、自分にとっての幸せとかどういう人と合うのかをちゃんと見極めて素敵な人と出会ってほしいなと思いました。もうちょっと焦らず幸せは何かな？って考える時間も必要なんじゃないかなと思いましたね。

■川村エミコ

私は40代なんですけど、40代になると色々分かってきちゃう部分とかもあったりして、正解って結局自分の中にしかないみたいなところにたどり着くんですよね。それで不安になったりとか、「もう終わりかも…」と思ってしまうかもしれないけど、決してこれまでの選択は間違っていないし、否定されるものでもないと思うので、自分を愛して相手のことも愛せる人を探していければいいなって今回すごく思いました。

■新山（さや香）

MC3人の思いや意見が、VTRごとにそれぞれあるんだなと思いました。僕も男性代表というポジションで呼ばれたんですけど、番組の前半はみんなで理想の話をしていたんですけど、後半になってから、婚活のプロの先生も来てくださって、一気に婚活の現実を突きつけられて、前半のみんなのテンションと、後半で先生のお話を聞いているときのテンション感が全然違いましたね。でも、そういう現実も受け止めつつ、トキメキの気持ちも持っていたいという葛藤が、リアルにあるんだろうなと感じました。でもほんまに、僕は結婚できてよかったなと思いました。

■高橋成美

今回の婚活の体験を通して、一気に結婚に対して具体的に考えるきっかけになりました！はじめは緊張しましたが、 今までお話しする機会がなかった幅広い分野の男性とお話することで、 一人一人の魅力に気付くことができ、徐々に打ち解けて心からの笑いも生まれました！！ときめく出会いもあり、カメラを忘れてしまいました！これまでは恋愛や出会いに対して少し消極的でしたが、せっかく一歩踏み出せたので、この勢いを止めないようにこれから行動的に婚活していけたらいいなと思います！

©テレビ東京

番組概要

【タイトル】ヌマ子の憂鬱～幸せになりたい女たち～

【放送日時】

3月21日（土）深夜1時40分～深夜2時25分

3月28日（土）深夜24時55分～深夜1時40分

【放送局】テレビ東京

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

TVer：https://tver.jp/series/srlldog583

テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

U-NEXT : https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr/

【MC】

井桁弘恵、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、ダレノガレ明美

【ヌマ子の声】 川村エミコ（たんぽぽ）

【ゲスト】新山（さや香）

【VTRゲスト】 高橋成美

【プロデューサー】大森柚希

【製作著作】テレビ東京

【公式SNS】

X：@tx_kurubara (https://x.com/tx_kurubara )

Instagram：@tx_kurubara (https://www.instagram.com/tx_kurubara/ )

TikTok：@kurubara_tx (https://www.tiktok.com/@kurubara_tx )

【ハッシュタグ】 #ヌマ子の憂鬱