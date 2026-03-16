back numberが、2026年5月から開催されるツアー＜Grateful Yesterdays Tour 2026＞の追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することが決定した。

今回のアジアツアー開催にあたり、back number official fanclub「one room」では、海外在住者向けの入会受付も開始された。official fanclub「one room」では3月23日(月)18:59までFC最速先行受付を実施中だ。

以下、清水依与吏からのコメントも到着している。

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■メンバーコメント

「アジアツアー！！」

とか

「国外でライブ！！！」

なんて言われると身構えるし
こころざしとかバンド像とか
難しい話しちゃいそうになるんだけど

「待ってくれてる人がいるらしいですよ」

と言われると
おおそうなの？じゃあ行かないと！
ってなります

若干まだ
ほんとに？
ライブできるほどいらっしゃいます？

なーんて
思ったり思わなかったり
ワクワクしたりドキドキしながら

っとその前に国内で大仕事が

ってなりながら暮らしています
どこかでお会いできたら嬉しいです

お会いできなくても
たまに思い出してくれたり
曲聴いてくれるだけで嬉しいです
清水依与吏（back number）

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■アジアツアースケジュール
2026年
＜back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei＞
8/22 (Sat) 16:30 / 18:00　 TAIPEI　Taipei Arena
8/23 (Sun) 16:30 / 18:00　 TAIPEI　Taipei Arena

＜back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Seoul＞
9/12 (Sat) 16:30 / 18:00　 SEOUL KINTEX Hall 9
9/13 (Sun) 16:30 / 18:00　 SEOUL KINTEX Hall 9

＜back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Hong Kong＞
9/26 (Sat) 16:30 / 18:00　HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10
9/27 (Sun) 16:30 / 18:00　 HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10

◾️＜back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”＞

2026年
5月02日（土）【宮　城】キューアンドエースタジアムみやぎ
5月16日（土）【静　岡】静岡エコパスタジアム
5月17日（日）【静　岡】静岡エコパスタジアム
5月23日（土）【大　阪】ヤンマースタジアム長居
5月24日（日）【大　阪】ヤンマースタジアム長居
6月13日（土）【神奈川】日産スタジアム
6月14日（日）【神奈川】日産スタジアム
6月27日（土）【熊　本】熊本えがお健康スタジアム
6月28日（日）【熊　本】熊本えがお健康スタジアム
INFORMATION：https://backnumber.info/feature/stadiumtour2026

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