back numberが、2026年5月から開催されるツアー＜Grateful Yesterdays Tour 2026＞の追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することが決定した。

今回のアジアツアー開催にあたり、back number official fanclub「one room」では、海外在住者向けの入会受付も開始された。official fanclub「one room」では3月23日(月)18:59までFC最速先行受付を実施中だ。

以下、清水依与吏からのコメントも到着している。

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■メンバーコメント

「アジアツアー！！」

とか

「国外でライブ！！！」

なんて言われると身構えるし

こころざしとかバンド像とか

難しい話しちゃいそうになるんだけど

「待ってくれてる人がいるらしいですよ」

と言われると

おおそうなの？じゃあ行かないと！

ってなります

若干まだ

ほんとに？

ライブできるほどいらっしゃいます？

なーんて

思ったり思わなかったり

ワクワクしたりドキドキしながら

っとその前に国内で大仕事が

ってなりながら暮らしています

どこかでお会いできたら嬉しいです

お会いできなくても

たまに思い出してくれたり

曲聴いてくれるだけで嬉しいです

清水依与吏（back number）

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■アジアツアースケジュール

2026年

＜back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei＞

8/22 (Sat) 16:30 / 18:00 TAIPEI Taipei Arena

8/23 (Sun) 16:30 / 18:00 TAIPEI Taipei Arena ＜back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Seoul＞

9/12 (Sat) 16:30 / 18:00 SEOUL KINTEX Hall 9

9/13 (Sun) 16:30 / 18:00 SEOUL KINTEX Hall 9 ＜back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Hong Kong＞

9/26 (Sat) 16:30 / 18:00 HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10

9/27 (Sun) 16:30 / 18:00 HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10

◾️＜back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”＞ 2026年

5月02日（土）【宮 城】キューアンドエースタジアムみやぎ

5月16日（土）【静 岡】静岡エコパスタジアム

5月17日（日）【静 岡】静岡エコパスタジアム

5月23日（土）【大 阪】ヤンマースタジアム長居

5月24日（日）【大 阪】ヤンマースタジアム長居

6月13日（土）【神奈川】日産スタジアム

6月14日（日）【神奈川】日産スタジアム

6月27日（土）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム

6月28日（日）【熊 本】熊本えがお健康スタジアム

INFORMATION：https://backnumber.info/feature/stadiumtour2026