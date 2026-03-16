「メフィスト賞」歴代受賞作品 一覧【2026年最新版】
講談社が発行する文芸雑誌『メフィスト』から生まれた公募文学新人賞であるメフィスト賞。この賞にて、森博嗣や辻村深月など著名作家が輩出されている。夜のリラックスタイムにはやっぱり読書も捨てがたい！本記事では、最新の受賞作品からさかのぼり、歴代メフィスト賞作品を一挙紹介！ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。
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■第71回 探偵✕裁判
■第70回 すべてふるえる拳たち
■第69回 かわりに噓
■第68回 GEKIRIN
■第67回 大江戸フューチャーズ
■第66回 女王陛下に捧ぐ、王家の宝の在処
■第65回 死んだ山田と教室
死んだ山田と教室
夏休みが終わる直前、山田が死んだ。飲酒運転の車に轢かれたらしい。山田は勉強が出来て、面白くて、誰にでも優しい、二年E組の人気者だった。二学期初日の教室。悲しみに沈むクラスを元気づけようと担任の花浦が席替えを提案したタイミングで教室のスピーカーから山田の声が聞こえてきたーー。教室は騒然となった。山田の魂はどうやらスピーカーに憑依してしまったらしい。〈俺、二年E組が大好きなんで〉。声だけになった山田と、二Eの仲間たちの不思議な日々がはじまったーー。
■第64回 ゴリラ裁判の日
ゴリラ裁判の日
カメルーンで生まれたニシローランドゴリラ、名前はローズ。メス、というよりも女性といった方がいいだろう。
ローズは人間に匹敵する知能を持ち、言葉を理解し「会話」もできる。彼女は運命に導かれ、アメリカの動物園で暮らすようになる。そこで出会ったゴリラと愛を育み、夫婦の関係となった。
だが ―― 。その夫ゴリラが、人間の子どもを助けるためにという理由で、銃で殺されてしまう。どうしても許せない。 ローズは、夫のために、自分のために、人間に対して、裁判で闘いを挑む！
正義とは何か？ 人間とは何か？ アメリカで激しい議論をまきお こした「ハランベ事件」をモチーフとして生み出された感動巨編。
■第63回 スイッチ 悪意の実験
スイッチ 悪意の実験
夏休み、お金がなくて暇を持て余している大学生達に風変わりなアルバイトが持ちかけられた。スポンサーは売れっ子心理コンサルタント。彼は「純粋な悪」を研究課題にしており、アルバイトは実験の協力だという。集まった大学生達のスマホには、自分達とはなんの関わりもなく幸せに暮らしている家族を破滅させるスイッチのアプリがインストールされる。スイッチ押しても押さなくても1ヵ月後に100万円が手に入り、押すメリットはない。「誰も押すわけがない」皆がそう思っていた。しかし……。
■第62回 法廷遊戯
法廷遊戯
法曹の道を目指してロースクールに通う、久我清義と織本美鈴。
二人の過去を告発する差出人不明の手紙をきっかけに不可解な事件が続く。
清義が相談を持ち掛けたのは、異端の天才ロースクール生・結城馨。
真相を追う三人だったが、それぞれの道は思わぬ方向に分岐して――？
■第61回 ＃柚莉愛(ゆりあ)とかくれんぼ
＃柚莉愛(ゆりあ)とかくれんぼ
3人組アイドルグループのメンバー・青山柚莉愛。
メジャーデビューを目指すも売り上げ目標を越えられず焦る日々。
ある日マネージャーの提案で動画配信ドッキリを実行し、ファンの混乱がSNSで広がっていく。
騙されたファンの怒りの矛先はマネージャーや事務所ではなく柚莉愛本人に向かってしまい――。
■第60回 絞首商會
絞首商會
大正の東京。
秘密結社「絞首商會」との関わりが囁かれる
血液学研究の大家・村山博士が刺殺された。
不可解な点は3つ。遺体が移動させられていたこと、
鞄の内側がべっとり血に濡れていたこと、そして、
遺族が解決を依頼したのが以前村山邸に盗みに入った元泥棒だったこと――。
頭脳明晰にして見目麗しく、厭世家の元泥棒・蓮野が見つけた
四人の容疑者の共通点は、“事件解決に熱心過ぎる”ことだった――。
■第59回 線は、僕を描く
線は、僕を描く
「できることが目的じゃないよ。やってみることが目的なんだ」
家族を失い真っ白い悲しみのなかにいた青山霜介は、バイト先の展示会場で面白い老人と出会う。その人こそ水墨画の巨匠・篠田湖山だった。なぜか湖山に気に入られ、霜介は一方的に内弟子にされてしまう。それに反発する湖山の孫娘・千瑛は、一年後「湖山賞」で霜介と勝負すると宣言。まったくの素人の霜介は、困惑しながらも水墨の道へ踏み出すことになる。第５９回メフィスト賞受賞作。
■第58回 異セカイ系
異セカイ系
第５８回メフィスト賞受賞作。小説投稿サイトでトップ10にランクインしたおれは「死にたい」と思うことで、自分の書いた小説世界に入れることに気がついた。小説の通り黒騎士に愛する姫の母が殺され、大冒険の旅に……♪ってボケェ!! 作者（おれ）が姫（きみ）を不幸にし主人公（おれ）が救う自己満足。書き直さな！ 現実でも異世界でも全員が幸せになる方法を探すんや！ あれ、何これ。「作者への挑戦状」って……？
■第57回 人間に向いてない
人間に向いてない
子供を殺す前に。親に殺される前に。
すべての「向いてない人」に捧ぐ、禁断のオゾミス、または落涙の家族サスペンス！
一夜のうちに人間を異形の姿へと変貌させる奇病「異形性変異症候群」。
この世にも奇妙な病が蔓延する日本で、家族は。
ある日、美晴の息子の部屋を、気味の悪いクリーチャーが徘徊していた。
――冗談でしょう。まさか、うちのユウくんも・・・！！？？
そこから平凡な家族の、壮絶な戦いが幕を開ける。
■第56回 コンビニなしでは生きられない
コンビニなしでは生きられない
大学を中退した白秋。彼の居場所はバイト先のコンビニだけだった。その平穏な日常を引っかき回す研修生が入店。店内で連続する事件にやたらと首を突っ込む女子高生の深咲だ。教育係の白秋は彼女の暴走する謎への好奇心に巻き込まれ、店の誰もが口を噤む過去の連続盗難事件の真相を推理することになり……。
コンビニの「謎」と「あるある」にとことんこだわり、他の追随を許さない秋保水菓のデビュー作、ついに文庫化！
■第55回 閻魔堂沙羅の推理奇譚
閻魔堂沙羅の推理奇譚
「犯人がわからない? あなたは地獄行きね」
死者復活を賭けた推理ゲーム!
俺を殺した犯人は誰だ? 現世に未練を残した人間の前に現われる閻魔大王の娘――沙羅。赤いマントをまとった美少女は、生き返りたいという人間の願いに応じて、あるゲームを持ちかける。自分の命を奪った殺人犯を推理することができれば蘇り、わからなければ地獄行き。犯人特定の鍵は、死ぬ直前の僅かな記憶と己の頭脳のみ。生と死を賭けた霊界の推理ゲームが幕を開ける――。
■第54回 毎年、記憶を失う彼女の救いかた
毎年、記憶を失う彼女の救いかた
わたしは1年しか生きられない。毎年、わたしの記憶は両親の事故死直後に戻ってしまう。空白の3年を抱えたわたしの前に現われた見知らぬ小説家は、ある賭けを持ちかける。
「1ヵ月デートして、ぼくの正体がわかったら君の勝ち。わからなかったらぼくの勝ち」
事故以来、他人に心を閉ざしていたけれど、デートを重ねるうち彼の優しさに惹かれていき――。この恋の秘密に、あなたは必ず涙する。
■第53回 NO推理、NO探偵? 謎、解いてます!
NO推理、NO探偵? 謎、解いてます!
名探偵を自任する女子高生、美智駆(みちかる)アイは突如、推理のための頭が働かなくなる。
そこで助手の取手(とりで)ユウは、”面倒くさい小話をまじえた推理”なんていらなくない?と
推理なしで事件の解決をもくろむが……。日常の謎や旅情ミステリ、果てはエロミスまで!
推理の常道を突き進んだ女子高生探偵・アイと助手・ユウの目には何がうつるのか?
前代未聞の真相に驚愕するメフィスト賞受賞作がついに文庫化!
■第52回 誰かが見ている
誰かが見ている
ある夕方、保育園から榎本千夏子に一本の電話が入った。
「夏紀ちゃんがいなくなりました」
なんと、千夏子の子が保育園から消えたという。
不安を募らせる千夏子のもとに、二本目の電話が。
その電話は＜彼女＞からのものだった――。
４人の女性が抱える「女」としてのジレンマを鮮烈に描き切った究極のサスペンス！
■第51回 恋と禁忌の述語論理(プレディケット)
恋と禁忌の述語論理(プレディケット)
雪山の洋館での殺人。犯人は双子のどちらか。なのにいずれが犯人でも矛盾。この不可解な事件を奇蹟の実在を信じる探偵・上苙丞（うえおろじょう）が見事解決――と思いきや、癒やし系天才美人学者の硯（すずり）さんは、その推理を「数理論理学」による検証でひっくり返す！！ 他にも個性豊かな名探偵たちが続々登場。名探偵を脅かす推理の検証者、誕生！ 大ヒットミステリー『その可能性はすでに考えた』はここから始まった！？
■第50回 ○○○○○○○○殺人事件
○○○○○○○○殺人事件
アウトドアが趣味の公務員・沖らは、仮面の男・黒沼が所有する孤島での、夏休み恒例のオフ会へ。赤毛の女子高生が初参加するなか、孤島に着いた翌日、メンバーの二人が失踪、続いて殺人事件が。さらには意図不明の密室が連続し……。果たして犯人は？ そしてこの作品のタイトルとは？ 「タイトル当て」でミステリランキングを席巻したネタバレ厳禁の第50回メフィスト賞受賞作
■第49回 渦巻く回廊の鎮魂曲 霊媒探偵アーネスト
渦巻く回廊の鎮魂曲 霊媒探偵アーネスト
霊媒師・アーネストのもとに持ち込まれたのは、十六年前、画家・藤村透基の屋敷から消えた少女の捜索依頼。屋敷には渦巻き状の奇妙な回廊があり、最深部には「持ち主の運命を狂わせる」と噂される人形が飾られている。依頼を引き受けた友人のことが気にかかって、若き喫茶店店主の佐貴も藤村邸に同行することに。年に一度開かれる紫陽花観賞会に招かれた二人の前で、新たな殺人事件が発生してしまい――。
■第48回 愛の徴――天国の方角
愛の徴――天国の方角
絵画、建築、神学、図像学、そして……ヨーロッパの叡智の結晶たちに新たな解釈と発見とを見出す「知」と「心」の旅。その橋渡しは「最新科学」――１７世紀のヨーロッパと近未来の沖縄。それぞれの時代に生きる二人の女性が探し出した驚愕の真実とは――！？
■第47回 眼球堂の殺人〜The Book〜
眼球堂の殺人〜The Book〜
新たな理系＆館ミステリ。シリーズ第一作神の書、“The Book”を探し求める者、放浪の数学者・十和田只人(とわだただひと)がジャーナリスト・陸奥藍子と訪れたのは、狂気の天才建築学者・驫木煬(とどろきよう)の巨大にして奇怪な邸宅“眼球堂”だった。二人と共に招かれた各界の天才たちを次々と事件と謎が見舞う。密室、館、メフィスト賞受賞作にして「堂」シリーズ第一作となった傑作本格ミステリ！
■第46回 恋都の狐さん
恋都の狐さん
豆を手にすれば恋愛成就の噂がある、東大寺二月堂での節分の豆まき。奈良の女子大に通う「私」は、“２０年間彼氏なし”生活からの脱却を願って、その豆まきに参加した。大混乱のなか、豆や鈴を手にするが、鈴を落としてしまう。拾ったのは、狐のお面を被った着流し姿の奇妙な青年。それが「狐さん」との生涯忘れえない、出逢いだった――。
■第45回 図書館の魔女
図書館の魔女
鍛冶の里に生まれ育った少年キリヒトは、王宮の命により、史上最古の図書館に暮らす「高い塔の魔女(ソルシエール)」マツリカに仕えることになる。古今の書物を繙き、数多の言語を操って策を巡らせるがゆえ、「魔女」と恐れられる彼女は、自分の声を持たないうら若き少女だった。超弩級異世界ファンタジー全四巻、ここに始まる！
■第44回 琅邪の鬼
琅邪の鬼
秦の始皇帝に不老不死の仙薬の入手を命じられた伝説の方士・徐福の塾がある、山東半島の港町・琅邪で奇怪な事件が続発。求盗（警察官）の希仁と、易占術、医術、剣術などさまざまな異能を持つ徐服の弟子たちが謎に挑む！ 古代中国の市井の人々を生き生きと描いた痛快ミステリー長編。メフィスト賞受賞作。（講談社文庫）
■第43回 キョウカンカク 美しき夜に
キョウカンカク 美しき夜に
死体を燃やす殺人鬼・フレイムに妹を殺された天弥山紫郎（あまやさんしろう）は、音が見える探偵・音宮美夜（おとみやみや）と捜査に乗り出す。美夜は殺意の声を見てフレイムを特定するも、動機がわからない。一方、山紫郎は別の人物を疑い……。ホワイダニット（動機のミステリ）の新たな金字塔が登場！ 第43回メフィスト賞受賞作を全面改稿。
■第42回 プールの底に眠る
プールの底に眠る
夏の終わり、僕は裏山で「セミ」に出逢った。木の上で首にロープを巻き、自殺しようとしていた少女。彼女は、それでもとても美しかった。陽炎のように儚い１週間の中で、僕は彼女に恋をする。あれから１３年……。僕は彼女の思い出をたどっている。「殺人」の罪を背負い、留置場の中で――。誰もが持つ、切なくも愛おしい記憶が鮮やかに蘇る。
■第41回 虫とりのうた
虫とりのうた
知らない男に追いかけられていると訴える少女。だが、男は少女の父親だと言いはる。助けようとする赤井だったが、居合わせた大人たちに少女を男に返せと言い含められ、その場をやり過ごしてしまう。そして後日、少女がその男性に殺害されたということを知り、罪の意識に苛まれて、彼女の葬儀に参列。そこで「虫とりのうた」という奇妙な唄に纏わる都市伝説を聞くことになる……。第４１回メフィスト賞受賞作、衝撃のデビュー！
■第40回 無貌伝〜双児の子ら〜
無貌伝〜双児の子ら〜
人と“ヒトデナシ”と呼ばれる怪異が共存する世界――。名探偵・秋津は、怪盗・無貌によって「顔」を奪われ、失意の日々を送っていた。さらにある日、親に捨てられた孤高の少年・望が突然あらわれ、隠し持った銃を突きつけられる！ そんな折、無貌からは次の犯行予告が届く。狙われたのは鉄道王一族の一人娘、榎木芹。つづく怪異と連続殺人事件！ “ヒトデナシ”に翻弄される望たちが目にした真実とは！？
■第39回 マネーロード
■第38回 掘割で笑う女 浪人左門あやかし指南
掘割で笑う女 浪人左門あやかし指南
酒と怪談を愛する剣客が“この世の不思議”に対峙する。「時代×怪談×ミステリ」で話題をさらった第38回メフィスト賞受賞作。酔いどれ左門は腕が立つ。酒より好きなものは怪談ばなし。甚十郎も腕こそ負けぬが、こちらは怖い話は大の苦手。10年前、家老が闇討ちされた霧深い城下で「女の幽霊を見た者は死ぬ」という噂が。ふたたび家老闇討ちに巻き込まれた甚十郎は、城下の寺で女を見てしまう。
■第37回 パラダイス・クローズド TANATHOS
パラダイス・クローズド TANATHOS
周囲の人間に不審な死をもたらす「死神（タナトス）体質」の兄・美樹（よしき）と、発生した事件を解決する「探偵体質」の弟・真樹（まさき）。変わり者のミステリー作家が孤島に建てた館・水鱗館（すいりんかん）に向かった二人は、案の定、不可解な密室殺人事件に遭遇する。双子の少年と新米刑事が活躍する人気シリーズの第１作。第３７回メフィスト賞受賞。
■第36回 ウルチモ・トルッコ 犯人はあなただ！
ウルチモ・トルッコ 犯人はあなただ！
新聞に連載小説を発表している私のもとに１通の手紙が届く。その手紙には、ミステリー界最後の不可能トリックを用いた＜意外な犯人＞モノの小説案を高値で買ってくれと書かれていた。差出人が「命と引き換えにしても惜しくない」と切実に訴える、究極のトリックとは？ 「あなたが犯人！」を見事に成立させた、衝撃の書。読後に驚愕必至の第３６回メフィスト賞受賞作！
■第35回 天帝のはしたなき果実
天帝のはしたなき果実
勁草館高校の吹奏楽部に所属する古野まほろは、コンテストでの優勝を目指し日夜猛練習に励んでいた。そんな中、学園の謎を追っていた級友が斬首死体となって発見される。犯人は誰か？吹奏楽部のメンバーによる壮絶な推理合戦の幕が上がる！青春×ＳＦ×幻想の要素を盛り込んだ、最上かつ型破りな伝説の本格ミステリ小説が完全改稿され文庫化。
■第34回 少女は踊る暗い腹の中踊る
■第33回 黙過の代償
■第32回 孤虫症
孤虫症
「週に３度、他の男とセックスすることを習慣にして」いる主婦・麻美。彼女の不倫相手が、次々と身体全体に瘤のようなものを作って原因不明の死を遂げる。彼女自身の肉体にも異変が起こる。女同士の憎悪や嫉妬、母娘で繰り返される愛憎劇。一見幸せな主婦の誰にも言えない秘密とは……。メフィスト賞受賞作。
■第31回 冷たい校舎の時は止まる
冷たい校舎の時は止まる（上）
雪降るある日、いつも通りに登校したはずの学校に閉じ込められた８人の高校生。開かない扉、無人の教室、5時53分で止まった時計。凍りつく校舎の中、２ヵ月前の学園祭の最中に死んだ同級生のことを思い出す。でもその顔と名前がわからない。どうして忘れてしまったんだろう――。
冷たい校舎の時は止まる（下）
学園祭のあの日、死んでしまった同級生の名前を教えてください――。「俺たちはそんなに薄情だっただろうか？」なぜ「ホスト」は私たちを閉じ込めたのか。担任教師・榊はどこへ行ったのか。白い雪が降り積もる校舎にチャイムが鳴ったその時、止まったはずの時計が動き出した。薄れていった記憶、その理由は。
■第30回 極限推理コロシアム
極限推理コロシアム
夏の館と冬の館に強制的に集められた男女に「主催者」は命じる。「今から起きる殺人事件の犯人を当てよ」。被害者は彼らの中から選ばれていき、しかも、もう一つの館より早く犯人を当てなければならない。不正解の代償は館に残る全員の「死」――。第３０回メフィスト賞受賞作品。
■第29回 空を見上げる古い歌を口ずさむ
空を見上げる古い歌を口ずさむ
２０年前、兄が言ったんだ。「誰かが＜のっぺらぼう＞を見るようになったら呼んでほしい――」。みんなの顔が＜のっぺらぼう＞に見える――。息子がそう言ったとき、僕は２０年前に姿を消した兄に連絡を取った。家族みんなで暮らした懐かしいパルプ町。桜咲く＜サクラバ＞や六角交番、タンカス山など、あの町で起こった不思議な事件の真相を兄が語り始める。懐かしさがこみ上げるメフィスト賞受賞作。
■第28回 蜜の森の凍える女神
■第27回 フレームアウト
■第26回 死都日本
死都日本
西暦２０ＸＸ年、有史以来初めての、しかし地球誕生以降、幾たびも繰り返されてきた“破局噴火”が日本に襲いかかる。噴火は霧島火山帯で始まり、南九州は壊滅、さらに噴煙は国境を越え北半球を覆う。日本は死の都となってしまうのか？ 火山学者をも震撼、熱狂させたメフィスト賞、宮沢賢治賞奨励賞受賞作。
■第25回 それでも、警官は微笑う
それでも、警官は微笑う
無口で無骨な刑事・武本と、名家出身でおしゃべりな年下の上司・潮崎。ミスマッチコンビが内外の敵を向こうに回し、密造拳銃の密売ルートの解明に挑む！ 警察小説に新風を吹きこんだ第２５回メフィスト賞受賞作、待望の新装文庫化。
■第24回 『クロック城』殺人事件
『クロック城』殺人事件
終焉をむかえつつある人類の世界。探偵・南深騎（みき）と菜美の下に、黒鴣瑠華（くろうるか）と名乗る美少女が現れた。眠り続ける美女。蠢く人面蒼。３つの時を刻む巨大な時計。謎が漂うクロック城に２人を誘う瑠華。そこに大きな鐘が鳴り響いたとき、首なし遺体が次々と現れた。驚愕のトリックが待つ、本格ミステリ。
■第23回 クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い
クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い
絶海の孤島に隠れ棲む財閥令嬢が“科学・絵画・料理・占術・工学”、5人の「天才」女性を招待した瞬間、“孤島×密室×首なし死体”の連鎖がスタートする！ 工学の天才美少女、「青色サヴァン」こと玖渚友（♀）とその冴えない友人、「戯言遣い」いーちゃん（♂）は、「天才」の凶行を“証明終了（QED）”できるのか？ 第23回メフィスト賞受賞作。
■第22回 DOOMSDAY―審判の夜―
■第21回 フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人
フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人
妹が死んだ。自殺だった、と僕のイカれた家族は云うが。
そして現れた男。手にはビデオ。内容は妹のレイプ中継。
渡されたのはレイプ魔どもの愛娘達の克明すぎる行動表。
こうされちゃあ、する事は一つ。
これが自然な思考だね。
そして僕は、少女達の捕獲を開始した。
その果てに……、
■第20回 月長石の魔犬
■第19回 煙か土か食い物 Smoke,Soil or Sacrifices
煙か土か食い物 Smoke,Soil or Sacrifices
腕利きの救命外科医・奈津川四郎に凶報が届く。連続主婦殴打生き埋め事件の被害者におふくろが？ ヘイヘイヘイ、復讐は俺に任せろマザファッカー！ 故郷に戻った四郎を待つ血と暴力に彩られた凄絶なドラマ。破格の物語世界とスピード感あふれる文体で著者が衝撃デビューを飾った第１９回メフィスト賞受賞作。
■第18回 日曜日の沈黙
日曜日の沈黙
20世紀最後の「メフィスト賞」受賞作！ 「ミステリィの館」へようこそ。もともと当ホテルは密室で死んだ作家・来木来人（らいきらいと）の館。これから行われるイベントでは、彼が遺したという「お金では買えない究極のトリック」を探っていただきます。まずは趣向をこらした連続殺人劇をどうぞ。そして興奮の推理合戦、メフィスト賞ならではの醍醐味をご堪能下さい。
■第17回 火蛾
火蛾
12世紀の中東。
聖者たちの伝記記録編纂を志す詩人のファリードは、伝説の聖者の教派につらなるという男を訪ねる。
男が語ったのは、アリーという若き行者の《物語》──姿を顕さぬ導師と四人の修行者だけが住まう《山》の、
閉ざされた穹盧(きゆうろ)の中で起きた連続殺人だった！
未だかつて誰も目にしたことのない鮮麗な本格世界を展開する、第17回メフィスト賞受賞作がついに文庫化。
■第16回 ウェディング・ドレス
ウェディング・ドレス
結婚式当日、何者かに襲われた祥子。婚約者のユウ君と手分けをしながら、祥子は真犯人を目指した。鍵となったのは、あるビデオに関わる猟奇殺人と、母が遺したウェディング・ドレス。そしてユウ君と再会したとき、不可解なジグソーパズルは完成する。全編に謎と伏線が鏤（ちりば）められた第16回メフィスト賞受賞作。
■第15回 真っ暗な夜明け
■第14回 UNKNOWN（アンノン）
■第13回 ハサミ男
ハサミ男
美少女を殺害し、研ぎあげたハサミを首に突き立てる猟奇殺人犯「ハサミ男」。３番目の犠牲者を決め、綿密に調べ上げるが、自分の手口を真似て殺された彼女の死体を発見する羽目に陥る。自分以外の人間に、何故彼女を殺す必要があるのか。「ハサミ男」は調査をはじめる。精緻にして大胆な長編ミステリの傑作！ 【２００５年公開映画「ハサミ男」原作】
■第12回 ドッペルゲンガー宮 《あかずの扉》研究会流氷館へ
ドッペルゲンガー宮 《あかずの扉》研究会流氷館へ
《あかずの扉》の向こう側に――本格推理の宝物がある北澤大学新入生のぼく＝二本松飛翔（かける）は、サークル《あかずの扉》研究会に入会した。自称名探偵、特技は解錠などクセ者ぞろいのメンバー6人が、尖塔の屹立（きつりつ）する奇怪な洋館“流氷館”を訪れた時、恐るべき惨劇の幕が開く。閉鎖状況での連続殺人と驚愕の大トリック！ 本格推理魂あふれる第12回メフィスト賞受賞作。
■第11回 銀の檻を溶かして 薬屋探偵妖綺談
銀の檻を溶かして 薬屋探偵妖綺談
たっぷり雪が積もった小学校の校庭に、一夜にして全長100メートルものミステリーサークルが現れた。雪の妖精あるいは蝶の標本のような輪郭はくっきりと美しく、内側にも外側にも足跡などはいっさい残っていない。だが、雪が溶けたとき、その中央には他殺死体があった！ 薬屋でもあり○×△□でもある美男探偵トリオが、初めての難事件に挑む！
■第10回 Ｋの流儀 フルコンタクト・ゲーム
■第9回 ＱＥＤ 百人一首の呪
ＱＥＤ 百人一首の呪
百人一首カルタのコレクターとして有名な、会社社長・真榊大陸が自宅で惨殺された。一枚の札を握りしめて……。関係者は皆アリバイがあり、事件は一見、不可能犯罪かと思われた。だが、博覧強記の薬剤師・桑原崇が百人一首に仕掛けられた謎を解いたとき、戦慄の真相が明らかに!?
■第8回 ダブ（エ）ストン街道
ダブ（エ）ストン街道
あの、すみません。道をお尋ねしたいんですがダブ（エ）ストンって、どっちですか？実は恋人が迷い込んじゃって……。世界中の図書館で調べても、よく分からないんです。どうも謎の土地らしくて。彼女、ひどい夢遊病だから、早くなんとかしないと。え？この本に書いてある？！あ、申し遅れました、私、ケンといいます。後の詳しい事情は本を読んどいてください。それじゃ、サンキュ、グラッチェ、謝々。「今、行くよ、タニヤ！」
■第7回 血塗られた神話
血塗られた神話
悪魔と呼ばれた街金融の野田は惨殺された新規客の肉片を受け取った。過酷な徴収で客を自殺させた記憶が蘇る――。金融界に身を置いていた著者が描く復讐劇！
■第6回 歪んだ創世記 暗黒の迷宮への書
■第5回 記憶の果て
記憶の果て（上）
父が自殺した。突然の死を受け入れられない受験生・安藤直樹は父の部屋にある真っ黒で不気味な形のパソコンを立ち上げる。ディスプレイ上で裕子と名乗る女性と次第に心を通わせるようになる安藤。プログラムにしかすぎないはずの裕子の記憶が紐解かれ、浮上する謎。徹底した方法意識に貫かれたテクストが読者を挑発する、第５回メフィスト賞に輝くデビュー作。
記憶の果て（下）
実際に存在した裕子は十七年前すでに自殺していると安藤に告げる母。父は自殺した娘の生まれ変わりとして、コンピューターにプログラムしたのではないか？ 安藤は脳科学を扱う父の研究所や、裕子の本当の母親の元を訪ね回る。錯綜する人間関係が暴かれる衝撃的結末は、凡百のミステリーの常識を破壊する。
■第4回 Ｊの神話
Ｊの神話
全寮制のミッションスクールで、敬虔なクリスチャンの安城由紀が謎の投身自殺。亡くなる直前に残した遺書には「ジャック」という言葉が。その後間もなく、カリスマ性をもつ美しき生徒会長・朝倉麻里亜も自室で＜胎児なき流産＞により失血死し、学院内に衝撃が走る。相次ぐ不審死の真相に迫る女探偵・黒猫と、内気な新入生の坂本優子に迫る魔手。背後に暗躍する「ジャック」の正体は？ 極上エロスと奇想天外なストーリーが絡み合い、ミステリの概念を覆す驚きのラストへ！
■第3回 六枚のとんかつ
六枚のとんかつ
空前絶後のアホバカ・トリックで話題の、第３回メフィスト賞受賞作がついに登場！ 新作『五枚のとんかつ』も併録。またノベルス版ではあまりに下品だという理由でカットされた『オナニー連盟』もあえて収録した、お得なディレクターズ・カット版。トリックがバレないように、必ず順番にお読みください。
■第2回 コズミック 世紀末探偵神話
コズミック 世紀末探偵神話
今年、1200の密室で1200人が殺される！ 前代未聞の議論をミステリ界に引き起こしたあの清涼院流水のデビュー作を新装版として復刊！
■第1回 すべてがＦになる THE PERFECT INSIDER
すべてがＦになる THE PERFECT INSIDER
孤島のハイテク研究所で、少女時代から完全に隔離された生活を送る天才工学博士・真賀田四季。彼女の部屋からウエディング・ドレスをまとい両手両足を切断された死体が現れた。偶然、島を訪れていたＮ大助教授・犀川創平と女子学生・西之園萌絵が、この不可思議な密室殺人に挑む。新しい形の本格ミステリィ登場。
※本ページで紹介する情報は、2026年3月16日12時現在のものです。
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死んだ山田と教室
夏休みが終わる直前、山田が死んだ。飲酒運転の車に轢かれたらしい。山田は勉強が出来て、面白くて、誰にでも優しい、二年E組の人気者だった。二学期初日の教室。悲しみに沈むクラスを元気づけようと担任の花浦が席替えを提案したタイミングで教室のスピーカーから山田の声が聞こえてきたーー。教室は騒然となった。山田の魂はどうやらスピーカーに憑依してしまったらしい。〈俺、二年E組が大好きなんで〉。声だけになった山田と、二Eの仲間たちの不思議な日々がはじまったーー。
■第64回 ゴリラ裁判の日
ゴリラ裁判の日
カメルーンで生まれたニシローランドゴリラ、名前はローズ。メス、というよりも女性といった方がいいだろう。
ローズは人間に匹敵する知能を持ち、言葉を理解し「会話」もできる。彼女は運命に導かれ、アメリカの動物園で暮らすようになる。そこで出会ったゴリラと愛を育み、夫婦の関係となった。
だが ―― 。その夫ゴリラが、人間の子どもを助けるためにという理由で、銃で殺されてしまう。どうしても許せない。 ローズは、夫のために、自分のために、人間に対して、裁判で闘いを挑む！
正義とは何か？ 人間とは何か？ アメリカで激しい議論をまきお こした「ハランベ事件」をモチーフとして生み出された感動巨編。
■第63回 スイッチ 悪意の実験
スイッチ 悪意の実験
夏休み、お金がなくて暇を持て余している大学生達に風変わりなアルバイトが持ちかけられた。スポンサーは売れっ子心理コンサルタント。彼は「純粋な悪」を研究課題にしており、アルバイトは実験の協力だという。集まった大学生達のスマホには、自分達とはなんの関わりもなく幸せに暮らしている家族を破滅させるスイッチのアプリがインストールされる。スイッチ押しても押さなくても1ヵ月後に100万円が手に入り、押すメリットはない。「誰も押すわけがない」皆がそう思っていた。しかし……。
■第62回 法廷遊戯
法廷遊戯
法曹の道を目指してロースクールに通う、久我清義と織本美鈴。
二人の過去を告発する差出人不明の手紙をきっかけに不可解な事件が続く。
清義が相談を持ち掛けたのは、異端の天才ロースクール生・結城馨。
真相を追う三人だったが、それぞれの道は思わぬ方向に分岐して――？
■第61回 ＃柚莉愛(ゆりあ)とかくれんぼ
＃柚莉愛(ゆりあ)とかくれんぼ
3人組アイドルグループのメンバー・青山柚莉愛。
メジャーデビューを目指すも売り上げ目標を越えられず焦る日々。
ある日マネージャーの提案で動画配信ドッキリを実行し、ファンの混乱がSNSで広がっていく。
騙されたファンの怒りの矛先はマネージャーや事務所ではなく柚莉愛本人に向かってしまい――。
■第60回 絞首商會
絞首商會
大正の東京。
秘密結社「絞首商會」との関わりが囁かれる
血液学研究の大家・村山博士が刺殺された。
不可解な点は3つ。遺体が移動させられていたこと、
鞄の内側がべっとり血に濡れていたこと、そして、
遺族が解決を依頼したのが以前村山邸に盗みに入った元泥棒だったこと――。
頭脳明晰にして見目麗しく、厭世家の元泥棒・蓮野が見つけた
四人の容疑者の共通点は、“事件解決に熱心過ぎる”ことだった――。
■第59回 線は、僕を描く
線は、僕を描く
「できることが目的じゃないよ。やってみることが目的なんだ」
家族を失い真っ白い悲しみのなかにいた青山霜介は、バイト先の展示会場で面白い老人と出会う。その人こそ水墨画の巨匠・篠田湖山だった。なぜか湖山に気に入られ、霜介は一方的に内弟子にされてしまう。それに反発する湖山の孫娘・千瑛は、一年後「湖山賞」で霜介と勝負すると宣言。まったくの素人の霜介は、困惑しながらも水墨の道へ踏み出すことになる。第５９回メフィスト賞受賞作。
■第58回 異セカイ系
異セカイ系
第５８回メフィスト賞受賞作。小説投稿サイトでトップ10にランクインしたおれは「死にたい」と思うことで、自分の書いた小説世界に入れることに気がついた。小説の通り黒騎士に愛する姫の母が殺され、大冒険の旅に……♪ってボケェ!! 作者（おれ）が姫（きみ）を不幸にし主人公（おれ）が救う自己満足。書き直さな！ 現実でも異世界でも全員が幸せになる方法を探すんや！ あれ、何これ。「作者への挑戦状」って……？
■第57回 人間に向いてない
人間に向いてない
子供を殺す前に。親に殺される前に。
すべての「向いてない人」に捧ぐ、禁断のオゾミス、または落涙の家族サスペンス！
一夜のうちに人間を異形の姿へと変貌させる奇病「異形性変異症候群」。
この世にも奇妙な病が蔓延する日本で、家族は。
ある日、美晴の息子の部屋を、気味の悪いクリーチャーが徘徊していた。
――冗談でしょう。まさか、うちのユウくんも・・・！！？？
そこから平凡な家族の、壮絶な戦いが幕を開ける。
■第56回 コンビニなしでは生きられない
コンビニなしでは生きられない
大学を中退した白秋。彼の居場所はバイト先のコンビニだけだった。その平穏な日常を引っかき回す研修生が入店。店内で連続する事件にやたらと首を突っ込む女子高生の深咲だ。教育係の白秋は彼女の暴走する謎への好奇心に巻き込まれ、店の誰もが口を噤む過去の連続盗難事件の真相を推理することになり……。
コンビニの「謎」と「あるある」にとことんこだわり、他の追随を許さない秋保水菓のデビュー作、ついに文庫化！
■第55回 閻魔堂沙羅の推理奇譚
閻魔堂沙羅の推理奇譚
「犯人がわからない? あなたは地獄行きね」
死者復活を賭けた推理ゲーム!
俺を殺した犯人は誰だ? 現世に未練を残した人間の前に現われる閻魔大王の娘――沙羅。赤いマントをまとった美少女は、生き返りたいという人間の願いに応じて、あるゲームを持ちかける。自分の命を奪った殺人犯を推理することができれば蘇り、わからなければ地獄行き。犯人特定の鍵は、死ぬ直前の僅かな記憶と己の頭脳のみ。生と死を賭けた霊界の推理ゲームが幕を開ける――。
■第54回 毎年、記憶を失う彼女の救いかた
毎年、記憶を失う彼女の救いかた
わたしは1年しか生きられない。毎年、わたしの記憶は両親の事故死直後に戻ってしまう。空白の3年を抱えたわたしの前に現われた見知らぬ小説家は、ある賭けを持ちかける。
「1ヵ月デートして、ぼくの正体がわかったら君の勝ち。わからなかったらぼくの勝ち」
事故以来、他人に心を閉ざしていたけれど、デートを重ねるうち彼の優しさに惹かれていき――。この恋の秘密に、あなたは必ず涙する。
■第53回 NO推理、NO探偵? 謎、解いてます!
NO推理、NO探偵? 謎、解いてます!
名探偵を自任する女子高生、美智駆(みちかる)アイは突如、推理のための頭が働かなくなる。
そこで助手の取手(とりで)ユウは、”面倒くさい小話をまじえた推理”なんていらなくない?と
推理なしで事件の解決をもくろむが……。日常の謎や旅情ミステリ、果てはエロミスまで!
推理の常道を突き進んだ女子高生探偵・アイと助手・ユウの目には何がうつるのか?
前代未聞の真相に驚愕するメフィスト賞受賞作がついに文庫化!
■第52回 誰かが見ている
誰かが見ている
ある夕方、保育園から榎本千夏子に一本の電話が入った。
「夏紀ちゃんがいなくなりました」
なんと、千夏子の子が保育園から消えたという。
不安を募らせる千夏子のもとに、二本目の電話が。
その電話は＜彼女＞からのものだった――。
４人の女性が抱える「女」としてのジレンマを鮮烈に描き切った究極のサスペンス！
■第51回 恋と禁忌の述語論理(プレディケット)
恋と禁忌の述語論理(プレディケット)
雪山の洋館での殺人。犯人は双子のどちらか。なのにいずれが犯人でも矛盾。この不可解な事件を奇蹟の実在を信じる探偵・上苙丞（うえおろじょう）が見事解決――と思いきや、癒やし系天才美人学者の硯（すずり）さんは、その推理を「数理論理学」による検証でひっくり返す！！ 他にも個性豊かな名探偵たちが続々登場。名探偵を脅かす推理の検証者、誕生！ 大ヒットミステリー『その可能性はすでに考えた』はここから始まった！？
■第50回 ○○○○○○○○殺人事件
○○○○○○○○殺人事件
アウトドアが趣味の公務員・沖らは、仮面の男・黒沼が所有する孤島での、夏休み恒例のオフ会へ。赤毛の女子高生が初参加するなか、孤島に着いた翌日、メンバーの二人が失踪、続いて殺人事件が。さらには意図不明の密室が連続し……。果たして犯人は？ そしてこの作品のタイトルとは？ 「タイトル当て」でミステリランキングを席巻したネタバレ厳禁の第50回メフィスト賞受賞作
■第49回 渦巻く回廊の鎮魂曲 霊媒探偵アーネスト
渦巻く回廊の鎮魂曲 霊媒探偵アーネスト
霊媒師・アーネストのもとに持ち込まれたのは、十六年前、画家・藤村透基の屋敷から消えた少女の捜索依頼。屋敷には渦巻き状の奇妙な回廊があり、最深部には「持ち主の運命を狂わせる」と噂される人形が飾られている。依頼を引き受けた友人のことが気にかかって、若き喫茶店店主の佐貴も藤村邸に同行することに。年に一度開かれる紫陽花観賞会に招かれた二人の前で、新たな殺人事件が発生してしまい――。
■第48回 愛の徴――天国の方角
愛の徴――天国の方角
絵画、建築、神学、図像学、そして……ヨーロッパの叡智の結晶たちに新たな解釈と発見とを見出す「知」と「心」の旅。その橋渡しは「最新科学」――１７世紀のヨーロッパと近未来の沖縄。それぞれの時代に生きる二人の女性が探し出した驚愕の真実とは――！？
■第47回 眼球堂の殺人〜The Book〜
眼球堂の殺人〜The Book〜
新たな理系＆館ミステリ。シリーズ第一作神の書、“The Book”を探し求める者、放浪の数学者・十和田只人(とわだただひと)がジャーナリスト・陸奥藍子と訪れたのは、狂気の天才建築学者・驫木煬(とどろきよう)の巨大にして奇怪な邸宅“眼球堂”だった。二人と共に招かれた各界の天才たちを次々と事件と謎が見舞う。密室、館、メフィスト賞受賞作にして「堂」シリーズ第一作となった傑作本格ミステリ！
■第46回 恋都の狐さん
恋都の狐さん
豆を手にすれば恋愛成就の噂がある、東大寺二月堂での節分の豆まき。奈良の女子大に通う「私」は、“２０年間彼氏なし”生活からの脱却を願って、その豆まきに参加した。大混乱のなか、豆や鈴を手にするが、鈴を落としてしまう。拾ったのは、狐のお面を被った着流し姿の奇妙な青年。それが「狐さん」との生涯忘れえない、出逢いだった――。
■第45回 図書館の魔女
図書館の魔女
鍛冶の里に生まれ育った少年キリヒトは、王宮の命により、史上最古の図書館に暮らす「高い塔の魔女(ソルシエール)」マツリカに仕えることになる。古今の書物を繙き、数多の言語を操って策を巡らせるがゆえ、「魔女」と恐れられる彼女は、自分の声を持たないうら若き少女だった。超弩級異世界ファンタジー全四巻、ここに始まる！
■第44回 琅邪の鬼
琅邪の鬼
秦の始皇帝に不老不死の仙薬の入手を命じられた伝説の方士・徐福の塾がある、山東半島の港町・琅邪で奇怪な事件が続発。求盗（警察官）の希仁と、易占術、医術、剣術などさまざまな異能を持つ徐服の弟子たちが謎に挑む！ 古代中国の市井の人々を生き生きと描いた痛快ミステリー長編。メフィスト賞受賞作。（講談社文庫）
■第43回 キョウカンカク 美しき夜に
キョウカンカク 美しき夜に
死体を燃やす殺人鬼・フレイムに妹を殺された天弥山紫郎（あまやさんしろう）は、音が見える探偵・音宮美夜（おとみやみや）と捜査に乗り出す。美夜は殺意の声を見てフレイムを特定するも、動機がわからない。一方、山紫郎は別の人物を疑い……。ホワイダニット（動機のミステリ）の新たな金字塔が登場！ 第43回メフィスト賞受賞作を全面改稿。
■第42回 プールの底に眠る
プールの底に眠る
夏の終わり、僕は裏山で「セミ」に出逢った。木の上で首にロープを巻き、自殺しようとしていた少女。彼女は、それでもとても美しかった。陽炎のように儚い１週間の中で、僕は彼女に恋をする。あれから１３年……。僕は彼女の思い出をたどっている。「殺人」の罪を背負い、留置場の中で――。誰もが持つ、切なくも愛おしい記憶が鮮やかに蘇る。
■第41回 虫とりのうた
虫とりのうた
知らない男に追いかけられていると訴える少女。だが、男は少女の父親だと言いはる。助けようとする赤井だったが、居合わせた大人たちに少女を男に返せと言い含められ、その場をやり過ごしてしまう。そして後日、少女がその男性に殺害されたということを知り、罪の意識に苛まれて、彼女の葬儀に参列。そこで「虫とりのうた」という奇妙な唄に纏わる都市伝説を聞くことになる……。第４１回メフィスト賞受賞作、衝撃のデビュー！
■第40回 無貌伝〜双児の子ら〜
無貌伝〜双児の子ら〜
人と“ヒトデナシ”と呼ばれる怪異が共存する世界――。名探偵・秋津は、怪盗・無貌によって「顔」を奪われ、失意の日々を送っていた。さらにある日、親に捨てられた孤高の少年・望が突然あらわれ、隠し持った銃を突きつけられる！ そんな折、無貌からは次の犯行予告が届く。狙われたのは鉄道王一族の一人娘、榎木芹。つづく怪異と連続殺人事件！ “ヒトデナシ”に翻弄される望たちが目にした真実とは！？
■第39回 マネーロード
■第38回 掘割で笑う女 浪人左門あやかし指南
掘割で笑う女 浪人左門あやかし指南
酒と怪談を愛する剣客が“この世の不思議”に対峙する。「時代×怪談×ミステリ」で話題をさらった第38回メフィスト賞受賞作。酔いどれ左門は腕が立つ。酒より好きなものは怪談ばなし。甚十郎も腕こそ負けぬが、こちらは怖い話は大の苦手。10年前、家老が闇討ちされた霧深い城下で「女の幽霊を見た者は死ぬ」という噂が。ふたたび家老闇討ちに巻き込まれた甚十郎は、城下の寺で女を見てしまう。
■第37回 パラダイス・クローズド TANATHOS
パラダイス・クローズド TANATHOS
周囲の人間に不審な死をもたらす「死神（タナトス）体質」の兄・美樹（よしき）と、発生した事件を解決する「探偵体質」の弟・真樹（まさき）。変わり者のミステリー作家が孤島に建てた館・水鱗館（すいりんかん）に向かった二人は、案の定、不可解な密室殺人事件に遭遇する。双子の少年と新米刑事が活躍する人気シリーズの第１作。第３７回メフィスト賞受賞。
■第36回 ウルチモ・トルッコ 犯人はあなただ！
ウルチモ・トルッコ 犯人はあなただ！
新聞に連載小説を発表している私のもとに１通の手紙が届く。その手紙には、ミステリー界最後の不可能トリックを用いた＜意外な犯人＞モノの小説案を高値で買ってくれと書かれていた。差出人が「命と引き換えにしても惜しくない」と切実に訴える、究極のトリックとは？ 「あなたが犯人！」を見事に成立させた、衝撃の書。読後に驚愕必至の第３６回メフィスト賞受賞作！
■第35回 天帝のはしたなき果実
天帝のはしたなき果実
勁草館高校の吹奏楽部に所属する古野まほろは、コンテストでの優勝を目指し日夜猛練習に励んでいた。そんな中、学園の謎を追っていた級友が斬首死体となって発見される。犯人は誰か？吹奏楽部のメンバーによる壮絶な推理合戦の幕が上がる！青春×ＳＦ×幻想の要素を盛り込んだ、最上かつ型破りな伝説の本格ミステリ小説が完全改稿され文庫化。
■第34回 少女は踊る暗い腹の中踊る
■第33回 黙過の代償
■第32回 孤虫症
孤虫症
「週に３度、他の男とセックスすることを習慣にして」いる主婦・麻美。彼女の不倫相手が、次々と身体全体に瘤のようなものを作って原因不明の死を遂げる。彼女自身の肉体にも異変が起こる。女同士の憎悪や嫉妬、母娘で繰り返される愛憎劇。一見幸せな主婦の誰にも言えない秘密とは……。メフィスト賞受賞作。
■第31回 冷たい校舎の時は止まる
冷たい校舎の時は止まる（上）
雪降るある日、いつも通りに登校したはずの学校に閉じ込められた８人の高校生。開かない扉、無人の教室、5時53分で止まった時計。凍りつく校舎の中、２ヵ月前の学園祭の最中に死んだ同級生のことを思い出す。でもその顔と名前がわからない。どうして忘れてしまったんだろう――。
冷たい校舎の時は止まる（下）
学園祭のあの日、死んでしまった同級生の名前を教えてください――。「俺たちはそんなに薄情だっただろうか？」なぜ「ホスト」は私たちを閉じ込めたのか。担任教師・榊はどこへ行ったのか。白い雪が降り積もる校舎にチャイムが鳴ったその時、止まったはずの時計が動き出した。薄れていった記憶、その理由は。
■第30回 極限推理コロシアム
極限推理コロシアム
夏の館と冬の館に強制的に集められた男女に「主催者」は命じる。「今から起きる殺人事件の犯人を当てよ」。被害者は彼らの中から選ばれていき、しかも、もう一つの館より早く犯人を当てなければならない。不正解の代償は館に残る全員の「死」――。第３０回メフィスト賞受賞作品。
■第29回 空を見上げる古い歌を口ずさむ
空を見上げる古い歌を口ずさむ
２０年前、兄が言ったんだ。「誰かが＜のっぺらぼう＞を見るようになったら呼んでほしい――」。みんなの顔が＜のっぺらぼう＞に見える――。息子がそう言ったとき、僕は２０年前に姿を消した兄に連絡を取った。家族みんなで暮らした懐かしいパルプ町。桜咲く＜サクラバ＞や六角交番、タンカス山など、あの町で起こった不思議な事件の真相を兄が語り始める。懐かしさがこみ上げるメフィスト賞受賞作。
■第28回 蜜の森の凍える女神
■第27回 フレームアウト
■第26回 死都日本
死都日本
西暦２０ＸＸ年、有史以来初めての、しかし地球誕生以降、幾たびも繰り返されてきた“破局噴火”が日本に襲いかかる。噴火は霧島火山帯で始まり、南九州は壊滅、さらに噴煙は国境を越え北半球を覆う。日本は死の都となってしまうのか？ 火山学者をも震撼、熱狂させたメフィスト賞、宮沢賢治賞奨励賞受賞作。
■第25回 それでも、警官は微笑う
それでも、警官は微笑う
無口で無骨な刑事・武本と、名家出身でおしゃべりな年下の上司・潮崎。ミスマッチコンビが内外の敵を向こうに回し、密造拳銃の密売ルートの解明に挑む！ 警察小説に新風を吹きこんだ第２５回メフィスト賞受賞作、待望の新装文庫化。
■第24回 『クロック城』殺人事件
『クロック城』殺人事件
終焉をむかえつつある人類の世界。探偵・南深騎（みき）と菜美の下に、黒鴣瑠華（くろうるか）と名乗る美少女が現れた。眠り続ける美女。蠢く人面蒼。３つの時を刻む巨大な時計。謎が漂うクロック城に２人を誘う瑠華。そこに大きな鐘が鳴り響いたとき、首なし遺体が次々と現れた。驚愕のトリックが待つ、本格ミステリ。
■第23回 クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い
クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い
絶海の孤島に隠れ棲む財閥令嬢が“科学・絵画・料理・占術・工学”、5人の「天才」女性を招待した瞬間、“孤島×密室×首なし死体”の連鎖がスタートする！ 工学の天才美少女、「青色サヴァン」こと玖渚友（♀）とその冴えない友人、「戯言遣い」いーちゃん（♂）は、「天才」の凶行を“証明終了（QED）”できるのか？ 第23回メフィスト賞受賞作。
■第22回 DOOMSDAY―審判の夜―
■第21回 フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人
フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人
妹が死んだ。自殺だった、と僕のイカれた家族は云うが。
そして現れた男。手にはビデオ。内容は妹のレイプ中継。
渡されたのはレイプ魔どもの愛娘達の克明すぎる行動表。
こうされちゃあ、する事は一つ。
これが自然な思考だね。
そして僕は、少女達の捕獲を開始した。
その果てに……、
■第20回 月長石の魔犬
■第19回 煙か土か食い物 Smoke,Soil or Sacrifices
煙か土か食い物 Smoke,Soil or Sacrifices
腕利きの救命外科医・奈津川四郎に凶報が届く。連続主婦殴打生き埋め事件の被害者におふくろが？ ヘイヘイヘイ、復讐は俺に任せろマザファッカー！ 故郷に戻った四郎を待つ血と暴力に彩られた凄絶なドラマ。破格の物語世界とスピード感あふれる文体で著者が衝撃デビューを飾った第１９回メフィスト賞受賞作。
■第18回 日曜日の沈黙
日曜日の沈黙
20世紀最後の「メフィスト賞」受賞作！ 「ミステリィの館」へようこそ。もともと当ホテルは密室で死んだ作家・来木来人（らいきらいと）の館。これから行われるイベントでは、彼が遺したという「お金では買えない究極のトリック」を探っていただきます。まずは趣向をこらした連続殺人劇をどうぞ。そして興奮の推理合戦、メフィスト賞ならではの醍醐味をご堪能下さい。
■第17回 火蛾
火蛾
12世紀の中東。
聖者たちの伝記記録編纂を志す詩人のファリードは、伝説の聖者の教派につらなるという男を訪ねる。
男が語ったのは、アリーという若き行者の《物語》──姿を顕さぬ導師と四人の修行者だけが住まう《山》の、
閉ざされた穹盧(きゆうろ)の中で起きた連続殺人だった！
未だかつて誰も目にしたことのない鮮麗な本格世界を展開する、第17回メフィスト賞受賞作がついに文庫化。
■第16回 ウェディング・ドレス
ウェディング・ドレス
結婚式当日、何者かに襲われた祥子。婚約者のユウ君と手分けをしながら、祥子は真犯人を目指した。鍵となったのは、あるビデオに関わる猟奇殺人と、母が遺したウェディング・ドレス。そしてユウ君と再会したとき、不可解なジグソーパズルは完成する。全編に謎と伏線が鏤（ちりば）められた第16回メフィスト賞受賞作。
■第15回 真っ暗な夜明け
■第14回 UNKNOWN（アンノン）
■第13回 ハサミ男
ハサミ男
美少女を殺害し、研ぎあげたハサミを首に突き立てる猟奇殺人犯「ハサミ男」。３番目の犠牲者を決め、綿密に調べ上げるが、自分の手口を真似て殺された彼女の死体を発見する羽目に陥る。自分以外の人間に、何故彼女を殺す必要があるのか。「ハサミ男」は調査をはじめる。精緻にして大胆な長編ミステリの傑作！ 【２００５年公開映画「ハサミ男」原作】
■第12回 ドッペルゲンガー宮 《あかずの扉》研究会流氷館へ
ドッペルゲンガー宮 《あかずの扉》研究会流氷館へ
《あかずの扉》の向こう側に――本格推理の宝物がある北澤大学新入生のぼく＝二本松飛翔（かける）は、サークル《あかずの扉》研究会に入会した。自称名探偵、特技は解錠などクセ者ぞろいのメンバー6人が、尖塔の屹立（きつりつ）する奇怪な洋館“流氷館”を訪れた時、恐るべき惨劇の幕が開く。閉鎖状況での連続殺人と驚愕の大トリック！ 本格推理魂あふれる第12回メフィスト賞受賞作。
■第11回 銀の檻を溶かして 薬屋探偵妖綺談
銀の檻を溶かして 薬屋探偵妖綺談
たっぷり雪が積もった小学校の校庭に、一夜にして全長100メートルものミステリーサークルが現れた。雪の妖精あるいは蝶の標本のような輪郭はくっきりと美しく、内側にも外側にも足跡などはいっさい残っていない。だが、雪が溶けたとき、その中央には他殺死体があった！ 薬屋でもあり○×△□でもある美男探偵トリオが、初めての難事件に挑む！
■第10回 Ｋの流儀 フルコンタクト・ゲーム
■第9回 ＱＥＤ 百人一首の呪
ＱＥＤ 百人一首の呪
百人一首カルタのコレクターとして有名な、会社社長・真榊大陸が自宅で惨殺された。一枚の札を握りしめて……。関係者は皆アリバイがあり、事件は一見、不可能犯罪かと思われた。だが、博覧強記の薬剤師・桑原崇が百人一首に仕掛けられた謎を解いたとき、戦慄の真相が明らかに!?
■第8回 ダブ（エ）ストン街道
ダブ（エ）ストン街道
あの、すみません。道をお尋ねしたいんですがダブ（エ）ストンって、どっちですか？実は恋人が迷い込んじゃって……。世界中の図書館で調べても、よく分からないんです。どうも謎の土地らしくて。彼女、ひどい夢遊病だから、早くなんとかしないと。え？この本に書いてある？！あ、申し遅れました、私、ケンといいます。後の詳しい事情は本を読んどいてください。それじゃ、サンキュ、グラッチェ、謝々。「今、行くよ、タニヤ！」
■第7回 血塗られた神話
血塗られた神話
悪魔と呼ばれた街金融の野田は惨殺された新規客の肉片を受け取った。過酷な徴収で客を自殺させた記憶が蘇る――。金融界に身を置いていた著者が描く復讐劇！
■第6回 歪んだ創世記 暗黒の迷宮への書
■第5回 記憶の果て
記憶の果て（上）
父が自殺した。突然の死を受け入れられない受験生・安藤直樹は父の部屋にある真っ黒で不気味な形のパソコンを立ち上げる。ディスプレイ上で裕子と名乗る女性と次第に心を通わせるようになる安藤。プログラムにしかすぎないはずの裕子の記憶が紐解かれ、浮上する謎。徹底した方法意識に貫かれたテクストが読者を挑発する、第５回メフィスト賞に輝くデビュー作。
記憶の果て（下）
実際に存在した裕子は十七年前すでに自殺していると安藤に告げる母。父は自殺した娘の生まれ変わりとして、コンピューターにプログラムしたのではないか？ 安藤は脳科学を扱う父の研究所や、裕子の本当の母親の元を訪ね回る。錯綜する人間関係が暴かれる衝撃的結末は、凡百のミステリーの常識を破壊する。
■第4回 Ｊの神話
Ｊの神話
全寮制のミッションスクールで、敬虔なクリスチャンの安城由紀が謎の投身自殺。亡くなる直前に残した遺書には「ジャック」という言葉が。その後間もなく、カリスマ性をもつ美しき生徒会長・朝倉麻里亜も自室で＜胎児なき流産＞により失血死し、学院内に衝撃が走る。相次ぐ不審死の真相に迫る女探偵・黒猫と、内気な新入生の坂本優子に迫る魔手。背後に暗躍する「ジャック」の正体は？ 極上エロスと奇想天外なストーリーが絡み合い、ミステリの概念を覆す驚きのラストへ！
■第3回 六枚のとんかつ
六枚のとんかつ
空前絶後のアホバカ・トリックで話題の、第３回メフィスト賞受賞作がついに登場！ 新作『五枚のとんかつ』も併録。またノベルス版ではあまりに下品だという理由でカットされた『オナニー連盟』もあえて収録した、お得なディレクターズ・カット版。トリックがバレないように、必ず順番にお読みください。
■第2回 コズミック 世紀末探偵神話
コズミック 世紀末探偵神話
今年、1200の密室で1200人が殺される！ 前代未聞の議論をミステリ界に引き起こしたあの清涼院流水のデビュー作を新装版として復刊！
■第1回 すべてがＦになる THE PERFECT INSIDER
すべてがＦになる THE PERFECT INSIDER
孤島のハイテク研究所で、少女時代から完全に隔離された生活を送る天才工学博士・真賀田四季。彼女の部屋からウエディング・ドレスをまとい両手両足を切断された死体が現れた。偶然、島を訪れていたＮ大助教授・犀川創平と女子学生・西之園萌絵が、この不可思議な密室殺人に挑む。新しい形の本格ミステリィ登場。
※本ページで紹介する情報は、2026年3月16日12時現在のものです。