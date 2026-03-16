ホテルインターコンチネンタル東京ベイは、「ストロベリーブロッサムアフタヌーンティー」を3月1日から4月12日まで提供する。

いちごと桜をテーマに、フレッシュいちごに桜のソースを合わせたスペシャリテや、「いちごと桜のヴェリーヌ」「いちごのバタークリームサンド」「ストロベリーエクレア」、いちごと狭山抹茶のタルト、桜の寒天をのせた梅風味のいちごムースなどプティ・ガトー5種をそろえる。スコーンは桜と抹茶の2種で、ストロベリージャムやピーチジャム、クロテッドクリームとともに提供する。

ニューヨークラウンジとハドソンラウンジ、インルームダイニングでは、カリフラワーのポタージュ、いちごを添えた鶏の三角パイ、桜が香る卵サンド、ビーツのブランマンジェと魚介のマリネなどのセイボリーを用意する。

また、レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタン、ファインダイニング ラ・プロヴァンスとイタリアンダイニング ジリオなど5店舗でも限定セイボリーやディナーをセットにしたメニューを提供する。

ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティックでは、スイーツやスコーン、セイボリーと紅茶を詰め合わせた「ストロベリーブロッサムアフタヌーンティーBOX」と、スイーツとスコーンを中心にした「ストロベリーブロッサムアフタヌーンティープティフールBOX」を販売する。

料金は、ニューヨークラウンジのアフタヌーンティーが8,250円から、インルームダイニングのアフタヌーンティーが7,150円からなど。いずれも税込・サービス料別。テイクアウトの「ストロベリーブロッサムアフタヌーンティーBOX」は3,996円、ブロッサムアフタヌーンティープティフールBOX」は3,456円で、いずれも税込。