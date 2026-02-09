ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が3日目を迎える。注目は11Rだ。

尼崎での実績豊富な王者・松井が堂々の押し切りを決める。桐生は低調エンジンの底上げを果たし、テクニックを見せる。長田は好位差し続く。宮田は捲り差し。

＜1＞松井繁 調整の方向性は分かってきた感じ。だいぶストライクゾーンに入っている感じはする。どういう仕上がりとか、気に入っている部分とかは分からないけど、いい感じで調整できている。

＜2＞長田頼宗 初日よりは良くなっていて足は全体に普通くらいにはなっている。

＜3＞岩瀬裕亮 初日はターンでロスしていたけど、2走目にリング交換と外周りをやって、そこがなじんで押し感があった。

＜4＞桐生順平 何となく舟の返りとかは上積みがあったけど、直線は変わらずどうかなあ、という感じ。いい方ではないかな。

＜5＞宮田龍馬 初日の失敗を踏まえて調整はいいところに来ている。悪くはないとは思うけど上とは差があります。

＜6＞村岡賢人 初日より上向いています。ターン回りが良くなってきたし伸びを含めて不満はない。