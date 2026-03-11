食べログ「ハンバーガー百名店 2026」発表 -「ブラザーズ 人形町本店」のテイクアウト専門店など24店が初選出
カカクコムが運営する「食べログ」は3月10日、「食べログ ハンバーガー 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年1月23日。選出基準日時点で、第1ジャンルが「ハンバーガー」となっている店舗から、点数上位100店を選出した。
食べログ ハンバーガー 百名店 2026
「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「ハンバーガー 百名店」は今回で7回目の発表となる。
今回は東京都から44店、大阪府から7店・沖縄県から6店が選出された。初選出は24店。百名店に過去6回選出されている「ブラザーズ 人形町本店」のテイクアウト専門店「ブラザーズ テイクアウト 人形町店」(東京都中央区)をはじめ、パティやベーコンのみならず、バンズにまで丁寧に炭の香りをまとわせた、芳醇な燻香を楽しめる「BurgerCafe honohono」(埼玉県川越市)、当日挽きの千葉県産牛を自家製タルタルが引き立てる「ばーがー時々洋食亭」(千葉県松戸市)、フルーツと牛100%パティが奏でる新感覚の調和が楽しめる「LITOR」(沖縄県那覇市)などが選出された。
初選出24店は、以下のとおり。
「atami」(東京都)
「OVERWHELM HAMBURGER & BAR STAND」(東京都)
「CANNONBALL DINER」(東京都)
「THE GRABBER hamburger pub」(東京都)
「潮見スキッパーズ」(東京都)
「ジューシーオールスターズ ハングリーヘブン」(東京都)
「Chillmatic Hamburger & Bistro」(東京都)
「TEDDY BROWN」(東京都)
「ブラザーズ テイクアウト 人形町店」(東京都)
「BOSSA BURGER」(東京都)
「WAGYU BURGER HIROKIYA」(東京都)
「Cow Burgers」(福島県)
「BurgerCafe honohono」(埼玉県)
「バーガーズカフェビーチ ストーリー」(埼玉県)
「BurgerPOLICE 春日部」(埼玉県)
「ばーがー時々洋食亭」(千葉県)
「米国食堂 マンドリン ハンバーガーキッチン」(千葉県)
「ザ マンチーズ バーガーワークス」(大阪府)
「フライ ボーイ バーガー&コーヒー」(大阪府)
「フランク ライドアンドイート」(大阪府)
「Cozzýs」(岡山県)
「HAMBURGER SHOP 富吉」(福岡県)
「Warren's Place 2.1 Burgers & Beer」(沖縄県)
「LITOR」(沖縄県)
