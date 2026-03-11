ジェイソン・ブラウンがXを更新

米国の男子フィギュアスケーター、ジェイソン・ブラウンがSNSを更新。羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー出演で来日した際の貴重なオフショットを公開している。

仲睦まじい姿があった。

9日までの3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催されたアイスショーに出演したブラウン。Xの投稿には羽生さんと親しく交流する様子が収められ、並んでピースポーズを決めたものや、互いを撮り合った1枚も添えられた。

文面には「バイバイ！楽しい思い出をありがとう！またね、ゆず！」と日本語で綴り、思い出をファンに共有した。

10日に更新されたインスタグラムでも、日本語で感謝のメッセージを投稿。羽生さんや、宮原知子さん、本郷理華さん、鈴木明子さんら、共演した元フィギュアスケーターとの自撮り写真や動画の他、スペシャルゲストとして出演した東北ユースオーケストラとキャストの集合写真などを添えていた。

ブラウンは、2014年ソチ五輪の団体戦で銅メダルを獲得した名手。大の親日家で、日本でも人気の高いスケーターの1人として知られている。



（THE ANSWER編集部）