ハーゲンダッツ×サンマルクの期間限定メニューが登場する　さらに濃厚になった贅沢スイーツとは

アイスクリームブランド『ハーゲンダッツ』がカフェチェーンの『サンマルクカフェ』でオリジナルメニューを発売する。2026年3月10日から4月23日の期間限定で販売されるのは、ハーゲンダッツの人気フレーバー「ストロベリー」を使用したパフェとスムージー。濃厚な味わいのアイスクリームをどのように活かしているのか。

濃厚な味わいがさらに濃厚に！

2026年3月10日から『サンマルクカフェ』で始まる「ICHIGO FES」。その中の2つのメニューが、2025年に大好評だったハーゲンダッツ×サンマルクカフェのコラボ企画の第2弾として登場する。

2026年3月10日からスタート サンマルクカフェ「ICHIGO FES」

「濃厚なミルクの味わいと果実本来のフルーティーさが特長」（同社）のハーゲンダッツの人気フレーバー「ストロベリー」を使ったメニューだ。

「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」は、いちごソースとミルクのスムージーの上にハーゲンダッツストロベリーアイスクリームがのった一品。

「飲み進めるにつれてアイスクリームが混ざり合い、さらに濃厚な味わいへと変化します」（同社）

「ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ」は、アイスクリームを2段に重ね、新鮮ないちごもトッピング。シュガーパイも加わり、食感も楽しめる。

グラスの底にはパンナコッタといちごソースが隠れており、「食べ進めるごとに食感や味わいが変わり、最後の一口まで楽しみ尽くせるご褒美パフェです」と同社はアピールしている。

特別感あふれる濃厚なスイーツを、カフェでゆっくり味わいたい。

ハーゲンダッツ×サンマルク メニュー一覧

■ ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ 税込720円（Mサイズ）

■ ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ 税込890円

販売期間：2026年3月10日〜4月23日

販売場所：全国のサンマルクカフェ

※予告なく終了する場合あり

※店舗により価格が異なる場合あり

【画像】ハーゲンダッツ×サンマルク 「ICHIGO FES」オリジナルメニュー一覧（3枚）