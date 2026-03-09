ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ『Mr.インクレディブル』第3弾が、2028年に米公開予定であることがわかった。米が伝えた。

ピクサーの最高クリエイティブ責任者であるピート・ドクターのインタビュー内にて明らかになった。この企画自体は2024年のイベント「D23 2024」でもので、この度は公開予定年が明らかになった形だ。

『インクレディブル』シリーズは、2004年に第1作『Mr.インクレディブル』が公開。怪力の持ち主である一家の父Mr.インクレディブルと、伸縮自在の身体を持つ妻のイラスティガール、透明化とフォースフィールド能力を持つ長女ヴァイオレット・パー、高速で走ることができるダッシェル・ロバート・パー、未知のスーパーパワーを持つ赤ん坊のジャック＝ジャック・パーのコミカルな戦いが描かれた。アカデミー長編アニメ映画賞などのアニメ賞を総なめにすると、2018年に続編『インクレディブル・ファミリー』が登場した。

新作では、前2作の監督と脚本を手がけたブラッド・バードが脚本に携わる形で復帰。新監督として、『マイ・エレメント』（2023）、『アーロと少年』（2015）などのピクサー映画でメガホンをとったピーター・ソーンが起用されている。

バードはソーンのメンターであり、バードとピクサーのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ピート・ドクターが、『Mr.インクレディブル』シリーズの後継者としてソーンを指名したという。これまで、バード作品の世界観や演出を間近で支えてきたソーンが監督を務めることで、シリーズの魂はそのままに、新たな視点と進化が加わることが期待される。

なおディズニー＆ピクサーからは、『トイ・ストーリー5』が、2026年6月19日（日本公開は7月3日）に、『リメンバー・ミー2』が2029年に米公開予定。であることがあわせて明らかになっている。

ディズニー＆ピクサーからは、最新作『私がビーバーになる時』が2026年3月6日に米公開を迎えたばかり。米国内の興収は初週末4,600万ドルで初登場1位に輝いた。日本では3月13日より公開となる。

Source: