エールディヴィジ 25/26の第26節 NACブレダとフェイエノールトの試合が、3月9日00:45にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはアンドレ・アユー（MF）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）、ルイス・ホルトビー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ラヒーム・スターリング（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。フェイエノールトのアニス ・ハジ ムーサ（FW）のアシストから上田 綺世（FW）がヘディングシュートを決めてフェイエノールトが先制。

しかし、22分NACブレダが同点に追いつく。カマル・ソワ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、31分フェイエノールトが逆転。マッツ・デイル（DF）のアシストからルシアーノ・バレンテ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

39分、さらにスコアが動く。NACブレダのボイ・ケンパー（DF）のアシストからボイド・ルカッセン（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

さらに45+3分NACブレダが逆転。ルイス・ホルトビー（MF）のアシストからアンドレ・アユー（MF）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

ここで前半が終了。3-2とNACブレダがリードしてハーフタイムを迎えた。

フェイエノールトは後半の頭から選手交代。ルシアーノ・バレンテ（MF）からウサマ・タルガリン（MF）に交代した。

52分フェイエノールトのジョーダン・ボス（DF）のアシストから上田 綺世（FW）がヘディングシュートを決めて3-3に追いつく。

64分、フェイエノールトが選手交代を行う。ラヒーム・スターリング（FW）からアイメン・スリティ（MF）に交代した。

72分、NACブレダは同時に3人を交代。ルイス・ホルトビー（MF）、ボイド・ルカッセン（DF）、チェリオン・バレリウス（DF）に代わりラウル・パウラ（MF）、モハメド・ナッソー（MF）、デニス・オドイ（DF）がピッチに入る。

79分、NACブレダが選手交代を行う。アンドレ・アユー（MF）からユホ・タルビティエ（FW）に交代した。

86分、フェイエノールトは同時に2人を交代。黄 仁範（MF）、上田 綺世（FW）に代わりトビアス・ファンデンエルシャウト（MF）、カスパー・テンシュテット（FW）がピッチに入る。

90+6分にNACブレダのレオ・グライムル（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もNACブレダの選手交代が行われたがそのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し86分までプレーした。19分と52分にゴールを決めた。渡辺 剛（DF）はフル出場した。88分にイエローカードを受けている。

2026-03-09 03:00:48 更新