純烈の弟分グループ、ミニライブが前日に中止発表 “異例”の理由で「当初の想定を超えるお客様が…」
純烈の弟分グループとして結成された4人組・モナキが、8日に大阪・ミヤコ瓢箪山店で行う予定だったデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」発売記念キャンペーン内のミニライブを中止することを7日、発表した。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
公式サイトでは「3／7（土）のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため、お客様ならびに出演者の安全を考慮し、第1部（12：00開始）・第2部（15：00開始）ともにミニライブを中止とさせて頂きます」と発表。「特典会につきましては12:00から実施いたします」と伝えた。
モナキは4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューする。デビュー前にも関わらず、中毒性の高いデビュー曲が注目を集めている。多くのアイドルグループ、インフルエンサー、著名人が同曲の音源を使用した“踊ってみた動画”をSNSに投稿している。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
公式サイトでは「3／7（土）のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため、お客様ならびに出演者の安全を考慮し、第1部（12：00開始）・第2部（15：00開始）ともにミニライブを中止とさせて頂きます」と発表。「特典会につきましては12:00から実施いたします」と伝えた。
モナキは4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューする。デビュー前にも関わらず、中毒性の高いデビュー曲が注目を集めている。多くのアイドルグループ、インフルエンサー、著名人が同曲の音源を使用した“踊ってみた動画”をSNSに投稿している。