山本の帰国前にはゴルフをともに…ベッツが明かすプライベート

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、山本由伸投手から助言を受け、やり投げをトレーニングに取り入れている。1日（日本時間2日）の試合中の取材で明かし、日本帰国前の山本とゴルフを楽しみながら直接質問を重ねたことも語った。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は「ベッツ、日本帰国前の山本由伸とプライベート満喫 質問ぶつけ聞いた“お薦め”」との見出しで1日（同2日）に映像を投稿。レポーターのキルステン・ワトソンさんが試合中、ベッツに話を聞いた。

ワトソンさんからやり投げ導入の効果を問われたベッツは「順調だよ。ヨシほど遠くには投げられないけど、始めた頃と比べるとまるで別物だよ」と説明。「内野の端から端まで投げるだけでも、去年とは大きく違うし、いい方向に変わっている」と変化を口にした。

さらに山本について「ヨシは実績を残したし、（ワールドシリーズで）あの連投もあった。そして健康を維持している。その他にも色々あるし、だったらやらない理由はないよね」と信頼を寄せた。身体の使い方を含め、山本がタフさを保つ方法に着目していることを明かした。

先週はゴルフをともにし、身体の使い方について多くの質問をぶつけたという。「これ（ジャベリン）は健康を維持するのにすごく役立つ。投げる力も強くなるし、いろんなことに良い」と山本から聞いたとし、「だから自分のトレーニングにも取り入れたんだ。良い感じだよ」と話した。（Full-Count編集部）