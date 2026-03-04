3月4日(水)に発売される『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのリリースを記念して、ウェンディーズ・ ファーストキッチンとファーストキッチン（競馬場店を除く）でコラボキャンペーンが開催されることが決定した。

発表が行なわれたのは、先ほどプレミア公開されたYouTube特番『ノフのムナ騒ぎ in ももクロYouTube ch』にて。

本コラボでは、ももクロをイメージした「こく旨バター味」コラボフレーバーポテトの販売や、オリジナル描き下ろしイラストなどを使用した「オリジナルA4クリアファイル」とお好きなフレーバーポテトMセット（780円 税込）が3月18日（水）から4月19日（日）までの期間中、数量限定で販売される。また、5店舗限定で特別コラボ仕様の店内装飾が実装。５店舗では、コラボハンバーガーやコラボドリンクなどのコラボメニュー、アクリルキーホルダーやミニトートバッグなどのコラボグッズが登場する。オリジナル描き下ろしイラストを使用したここでしか買うことのできないグッズになる模様だ。

また、本商品より「コノウタ」のライブ映像がももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにて公開された。

『夏のバカ騒ぎ2025』セトリ総選挙は、2月2日(月)から2月15日(日)の期間で、本ライブのセットリストより「これぞ、ももクロの夏だ！」と思う楽曲に投票する企画となっており、今回投票数が最も多かった第1位「コノウタ」のライブ映像が１曲フルで公開された。

公開された映像は、DAY1のアンコールパートで披露されたパフォーマンス映像。本楽曲は、ライブ定番曲としても名が高い、モノノフからも人気を誇る熱いアンセム。ライブの終盤で披露された本楽曲は、モノノフ（ももクロファン総称）に近い場所でファンとコミュニケーションを取りながら練り歩くメンバーや、横浜スタジアムの夜空に舞い散る鮮やかな花火といった演出が観られる内容となっている。ぜひあの日の歓声を蘇らせて観てほしい。

さらに現在各サブスクリプションにて配信中の『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025』ライブアルバムのDAY1/DAY2の全曲を繋げたノンストップ映像が、ももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネル、EVIL LINE RECORDS公式YouTubeチャンネル、キングレコード公式YouTubeチャンネルにて配信中。ラジオ感覚で視聴することのできる配信となっている。

また、本ライブで披露された楽曲を音源化した『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025』ライブアルバムが、本日よりApple Music、Spotify、iTunes Store、レコチョク、mora他にて配信スタートされた。横浜の空に響いたモノノフ（ももクロファンの総称）の熱気あふれるコールや掛け声、そしてメンバーの心揺さぶる歌唱パフォーマンスを凝縮したライブアルバムに仕上がっている。Apple Music限定で空間オーディオ「Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）」を導入。演奏・音に包み込まれる様に、リアルで没入感あふれる音楽体験を実現した作品になっている。現在、mora/レコチョクそれぞれの音楽ダウンロードサイトにてハイレゾダウンロードキャンペーンが開催中だ。

3年ぶりに横浜スタジアムで開催された『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』は、DMB（ダウンタウンももクロバンド）や太鼓ドラマーのヒダノ修一の参戦やウォーターキャノン（放水）や水鉄砲、花火、盆踊りなど『夏バカ』ならではの演出がふんだんに盛り込まれ、約6万人のモノノフとももクロが頭のネジを外してバカ騒ぎしたライブとなった。

本ライブのBlu-ray & DVD商品には、DAY1・DAY2両日の公演が収録され、また、映像特典として本ライブの裏側を映したここでしか観ることのできないメイキング映像「ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-」が収録される予定だ。Blu-ray商品は、「Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）」を採用しており、リアルで没入感あふれる音楽体験を味わうことができる。また、Blu-ray & DVDの封入特典として、初回製造分のみにスマホやTVで簡単に観ることができる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードと「夏之馬鹿桃御神金護符」護符風カードが封入される。対象店舗での購入者には応援店特典「夏馬鹿騒切手風貼」切手風ステッカーシートが付与される。

■ももクロ×ウェンディーズ・ファーストキッチンコラボキャンペーン

販売期間：2026年3月18日（水）〜2026年4月19日（日） ◆全店

数量限定！フレーバーポテトM＋オリジナルポテトステッカーセット発売！（全6種）780円（税込）

※グッズは数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

※店頭での購入限定特典（店頭でのお買い上げのみ対象）となります。※競馬場店では販売しておりません。

※コラボキャンペーンは10時からになります。詳細は当社HPでご確認ください。

※絵柄はお選びいただけません。※画像はイメージです。※掲載内容は予告なく変更になる可能性がございます。

※値引き対象外です。※価格は総額表示（税込価格）です。 ◆特別コラボ装飾店を5店舗で開催！

ももクロのメンバーが店舗を装飾して、皆さまをお出迎え！

特別コラボ店でしか出会えないウェンディーズ・ファーストキッチン限定の描き下ろしイラストを使用した装飾を設置。さらに、特別コラボ装飾店でしか食べることのできない限定メニューとコラボを記念した限定グッズを販売！！ 【特別コラボ装飾 実施店舗】5店舗

[東京都]WFK池袋北口店 WFK立川フロム中武店 [埼玉県]WFK大宮西口店 [愛知県]WFKアピタ安城南店 [大阪府]WFK梅田芝田町店

※WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン 特別コラボ装飾店 限定コラボメニュー！

・ももクロのWビーフバーガー 単品1,400円

・ももクロの明太マヨナゲット 単品1,000円

・かなこぉ↑↑のレッドストロベリータピオカ 単品1,000円

・しおりんのイエローミックスタピオカ 単品1,000円

・あーりんのピンクストロベリーラテ 単品1,000円

・れにちゃんのパープル白桃タピオカ 単品1,000円

※価格は総額表示（税込価格）です。

※値引き対象外です。 特別コラボ装飾店 限定メニュー購入特典！

1、コラボメニュー1品購入につき、特典をプレゼント！

特典：コラボ限定コースター（全８種）

※絵柄はランダムのためお選びいただけません。

2、特別コラボ限定グッズを購入できるグッズオーダーシートをお渡し！ 【特別コラボ限定グッズ】

・ブラインドパッケージ缶バッジ（全８種） 550円

・ブラインドパッケージクリアカード（全5種） 550円

・チャーム付きアクリルキーホルダー（全4種） 1,100円

・ミニトートバッグ（全1種） 1,980円

※価格は総額表示（税込価格）です。

※値引き対象外です。 ◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗※を展開しています。※2026年3月1日実績 ◆ファーストキッチンとは

1977年創業、日本生まれの「ファーストキッチン」は、現在全国に31店舗※を展開するハンバーガーチェーンです。日本人の繊細な味覚にマッチする味を追及した 「ベーコンエッグバーガー」 は創業当時からの人気メニュー。ハンバーガーだけではなく、フレーバーポテトやパスタ・デザートなど、従来のハンバーガーショップにはない、独自のメニュー展開で女性ファンが多いファストフード店です。 ※2026年3月1日実績

◾️『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025』ライブアルバム

配信日：2026年3月4日（水）0時

https://mcz.lnk.to/natsu25_DIGAL

01. OPENING (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

02. overture 〜ももいろクローバーＺ参上！！〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

03. Re:volution (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

04. DNA狂詩曲 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

05. ワニとシャンプー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

06. CONTRADICTION (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

07. BIONIC CHERRY (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

08. Acceleration (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

09. ココ☆ナツ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

10. ROCK THE BOAT (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

11. ももいろ太鼓どどんが節 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

12. stay gold (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

13. 行くぜっ！怪盗少女 ｰZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

14. 孤独の中で鳴るBeatっ！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

15. 走れ！ -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

16. Hanabi (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

17. BLAST！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

18. GODSPEED (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

19. ツヨクツヨク (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

20. Event Horizon (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

21. Re:Story (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

22. ENCORE (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

23. 天手力男 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

24. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

25. Downtown Momoclo Band紹介 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

26. コノウタ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

27. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)



▼『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY2 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)』

01. OPENING (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

02. overture 〜ももいろクローバーＺ参上！！〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

03. 天手力男 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

04. ロードショー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

05. ワニとシャンプー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

06. 泣いてもいいんだよ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

07. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

08. Nightmare Before Catharsis (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

09. ココ☆ナツ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

10. 堂々平和宣言 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

11. ももいろ太鼓どどんが節 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

12. Re:volution (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

13. 行くぜっ！怪盗少女 ｰZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

14. Chai Maxx (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

15. 走れ！ -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

16. Re:Story (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

17. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

18. BLAST！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

19. On Your Mark (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

20. ツヨクツヨク (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

21. Acceleration (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

22. Hanabi (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

23. ENCORE (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

24. Event Horizon (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

25. レナセールセレナーデ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

26. Downtown Momoclo Band紹介 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

27. 愛を継ぐもの (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

28. キミノアト (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD BOXジャケット写真 インナージャケット インナージャケット インナージャケット インナージャケット 発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/ ［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch ▼映像特典

ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025- ▼封入特典

・夏之馬鹿桃御神金護符

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ ▼セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.Re:volution

2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3.ワニとシャンプー

4.CONTRADICTION

5.BIONIC CHERRY

6.Acceleration

7.ココ☆ナツ

8.ROCK THE BOAT

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.stay gold

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.孤独の中で鳴るBeatっ！

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Hanabi

15.BLAST！

16.GODSPEED

17.ツヨクツヨク

18.Event Horizon

19.Re:Story

＜ENCORE＞

20.天手力男er.-

22.コノウタ

23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.天手力男

2.ロードショー

3.ワニとシャンプー

4.泣いてもいいんだよ

5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6.Nightmare Before Catharsis

7.ココ☆ナツ

8.堂々平和宣言

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.Re:volution

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.Chai Maxx

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Re:Story

15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16.BLAST！

17.On Your Mark

18.ツヨクツヨク

19.Acceleration

20.Hanabi

＜ENCORE＞

21.Event Horizon

22.レナセールセレナーデ

23.愛を継ぐもの

24.キミノアト ▼応援店特典

「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。 ◆『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD購入者抽選企画

夏といえば・・ももクロのライブ。毎年来る『夏』をももクロと迎えるためのささやかながらのオリジナル夏バカPKGグッズを合計300名に当たる抽選プレゼントを実施いたします！詳細は下記をご確認ください。 ▼プレゼント賞品

・夏バカ賞：水鉄砲

└20名

・バカ騒賞：コンパクトチェア

└50名

・夜祭賞：ハンディファン

└50名

・もも賞：ビーチサンダル

└50名

・クロ賞：ポンチョ

└50名

・Z賞：コンパクトクッション

└80名 ▼応募方法

『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDに封入されているシリアルナンバーを使用し、シリアルナンバーと一緒に掲載されているURLまたはQRコードから申込画面へとお進みいただき、画面の指示にしたがってご応募ください。

シリアルナンバー1つにつき、1回のご応募が可能です。

※ご購入いただいた枚数分のご応募が可能です）。

※景品は選択することが可能ですが、ご希望の景品が当たるとは限りません。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 ▼シリアルナンバー使用抽選応募期間

2026年3月3日（火）AM10:00〜2026年3月31日（月）23:59まで ▼注意事項

※1つのシリアルナンバーにつき、1回のみご応募が可能です。いかなる理由においても、シリアルナンバーの再発行はいたしません。ご注意ください。

※お1人様何口でもご応募可能ですが、ご当選はお1人様1点のみとなります。

※抽選方法及び、当選・落選に関してのお問い合わせにはお答えしかねます。

※ご応募の際は特設応募サイトの注意事項をよく読み、ご応募ください。

※本シリアルナンバーの売買は、固くお断りいたします。

※応募にあたって記入漏れ等の不備があった場合無効となります。

※インターネット機能のないスマートフォンなどではご利用になれません。

※応募に関する接続料と通信料はお客様自身のご負担となります。 こちらの企画に関する詳細については、下記『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD特設サイトにて随時お知らせいたしますので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。

◾️「ももクロ夏バカ2025×カラオケショップ JOYSOUNDコラボキャンペーン」 実施期間：2026年3月4日（水）から2026年5月6日（水・振休）

※キャンペーン開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます

キャンペーンサイト：https://shop.joysound.com/campaign/momoclo_natsubaka/ ○コラボルーム

ルーム内の壁面やテーブル、ドアに至るまで、「ももクロ夏のバカ騒ぎ2025」の世界観で彩られ、ファンには堪らない空間となっております。

※混雑が予想されるためWEB専用予約ページにて、事前にご予約をお願いします

※ご利用は「2名様以上」「原則、最大2時間」とさせていただきますが、当日の予約状況により延長できる場合がございます

※1名様でのご利用の場合は2名様分の室料が発生します WEB予約時には2名を選択してください

※画像はイメージです ○コラボドリンク

コラボドリンクは、「ももいろクローバーZ」のメンバーをイメージした4種【各750円（税込）】をご用意します。

※コラボドリンク各750円（税込）

※コラボドリンクは全てノンアルコール

※コラボルーム以外からも注文いただけます

※画像はイメージです 盛り付け・器が写真と異なる場合がございます ○コラボドリンク特典ノベルティ

注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルポストカードを全10種の中からランダムで1枚プレゼントします。ポストカードの裏面には、ライブ映像を楽しめる『NeSTREAM LIVE』の視聴シリアルコードが記載されています。

『NeSTREAM LIVE』：https://nestreamlive.radius.co.jp/

※ポストカードの絵柄は選べません

※画像はイメージです

※無くなり次第終了となります ○コラボキャンペーン実施店舗

＜コラボルーム（1店舗）＞：東京・JOYSOUND品川港南口店 ＜コラボドリンク販売実施店舗（66店舗）＞

・カラオケショップ JOYSOUND 64店舗／ゆう遊空間2店舗

※コラボドリンクテイクアウト実施店舗はキャンペーンページでご確認いただけます

https://shop.joysound.com/#SHOPAREA

■＜ニッポン放送ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Z！2026＞ 開催日：【裏】2026年2月14日（土）

【表】2026年2月15日（日）

会場：横浜アリーナ

公式HP：https://event.1242.com/events/momoclo_valentine/

■＜ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド＞ 開催日：2026年5月3日

会場：東京体育館

■＜ももクロ秋の桃神祭＞ 開催候補日程

(1) 2026年9月26日（土）-27日（日）

(2) 2026年10月11日（日）-12日（月・祝）

(3) 2026年10月17日（土）-18日（日）

※開催地・開催日が決定次第ご案内いたします。

■＜ももクロクリスマスツアー＞ ▽ツアーファイナル

開催日：2026年12月12日（土）、13日（日）

会場：SGC HALL ARIAKE

※ツアーファイナル以外の開催情報は追って発表いたします。詳細をお楽しみに。

■＜第10回 ももいろ歌合戦＞ 開催日：2026年12月31日（木）

会場：有明アリーナ