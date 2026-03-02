3月1日、元テレビ東京アナウンサーで、現在はフリーで活動する鷲見玲奈がInstagramを更新。太ももがあらわになったショーパン姿で美脚を披露し、ファンから歓声があがっている。

鷲見は《久しぶりの撮影 昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました! オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑 宣材写真もそろそろ変えようかな!??》と投稿。ブリーチデニムのショートパンツ姿に、白いシャツの上にブルー系のオーバーサイズのシャツを羽織ったファッションで、撮影に挑む様子のショート動画と、スラリと伸びた美脚が光るオフショットを披露した。

コメント欄にはファンから

《めっちゃ美脚ですね》

《可愛すぎるし美脚すぎる!足長》

《相変わらずスタイル抜群で美しいです》

など、鷲見の美脚とスタイルに魅了される声が寄せられている。

2020年2月にテレビ東京を退社し、フリーアナウンサーとしての道を選んだ鷲見。2年後の2022年1月からは情報番組『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）の総合司会に抜擢され、土曜日の“朝の顔”として活躍し、2025年3月に番組が終了するまでMCを務めた。私生活では、2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月に第1子を出産している。

フリー転身後は、グラビア活動にも力を入れ、2021年には写真集『すみにおけない』（集英社）を発売している。

芸能担当記者が言う。

「同写真集は、グラビアの聖地である沖縄で撮影されました。鷲見さんには男性ファンが多く、水着姿や胸元が大きく開いたタンクトップ姿は“男性ウケ”を意識したものでした」

過去に写真集を発売していることもあり、今回もコメント欄には

《なんの撮影だろう 楽しみ》

《写真集第二弾があるとファンとしては嬉しいです!》

《写真集の撮影?鷲見さんの写真集なら絶対買う》

など、写真集の発売を望む声も出ている。

鷲見は2025年11月、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した際、ビジュアルの激変ぶりが話題になったこともある。

「セミロングの印象が強かった鷲見さんですが、2024年7月のInstagramで髪を20cm切ったことを報告し、いまもショートカットを維持しています。また、ショートにして以降、SNSでは、鷲見さんが目元を強調するモード系のメイクが増えていることが指摘されていました。『上田と女が吠える夜』出演時も、はっきりした目鼻立ちが強調されていたため、以前に比べて激変した印象を受けた視聴者がいたのでしょう」（前出・芸能担当記者）

1児のママとなったいまでも、美貌と美脚を維持する鷲見。撮影の仕上がりが待ち遠しい。