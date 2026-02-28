毎年誕生月に送付されるねんきん定期便について、“忙しいからきちんと確認していない”という人は多いです。こうしたなか、いざ定年前になってじっくり確認してみると、記載された「想定外の年金額」に衝撃を受けるケースも……。事例をもとに、高年収の人ほど陥りやすい「年金の落とし穴」をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

年収1,300万円の“おひとり様”に訪れたピンチ

中堅商社に勤める会社員のタクマさん（59歳・仮名）。特定のパートナーはおらず、一人暮らしです。現在の年収は1,300万円ほどあります。

そんなタクマさんは、夢を追い挑戦を重ねる人生を送ってきました。幼少期からサッカーに打ち込み、大学卒業後は単身でスペインへ渡り、約3年間のサッカー留学。帰国後は日本企業に就職し、5年間ほど会社員として働きますが、その後いったん退職し、貯金を元手に今度は世界各国を旅しました。

旅行を終えたあとは、約1年の空白期間を設けたのち、外資系の中堅商社へ転職。持ち前のコミュニケーション能力とスタミナを武器に着実に成果を上げ、そこからは約20年にわたり、高年収を維持しながら働き続けています。

そんなタクマさんも、いよいよ60歳の定年が目前に迫っています。定年後は、現在の貯金500万円と退職金を活用し、年金を受け取れる65歳までのんびり過ごすつもりです。

そんなある日のこと。自宅の郵便受けにねんきん定期便が届いていることに気づきました。これまで仕事に追われる日々のなかで、ねんきん定期便をじっくり確認したことはほとんどありません。

「定年も近いし、一度きちんと見ておくか」と思ったタクマさんは、さっそく青色の封筒を開きました。

ねんきん定期便の「受給見込額」に違和感

「年収1,300万円もあるんだから、年金もそれなりだろ」

そんな気持ちで確認したタクマさんでしたが、記載されていた年金受給見込額を見て、思わず手が止まりました。

記載されていた金額は、月額にしておよそ12万円。タクマさんはその金額に驚きを隠せません。

「なにかの間違いでは」と不信感を抱いたタクマさんは、金額だけでなく、加入期間やこれまでの経歴などを一つひとつ確認。そこである記憶がよみがえりました。

「そういえば、留学や旅をしていた時期、10年近く年金払ってなかったな……」

タクマさんは真相を確かめるため、年金事務所に向かいます。

年金事務所で判明した「高年収なのに年金が少ない」理由

タクマさんが年金事務所の職員から告げられたのは、信じたくない事実でした。

「おっしゃるとおり、就職していなかった期間が長かったため、一般的な会社員と比べて年金の加入期間が短くなっています。また、所得についてボーナスの割合が高く、ボーナスには標準賞与額として上限が設けられているため、年金額に十分反映されていないと考えられます」

「ボーナスが高額な人」が陥りやすい誤解

日本の年金制度は、「1階部分」と「2階部分」からなる2階建て構造になっています。1階部分にあたるのが「国民年金」で、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する仕組みです。

国民年金の受給額は、加入していた期間によって決まります。満額を受け取るためには、40年（480月）の加入が必要で、満額は年額83万1,700円です。加入期間が短くなると、その分、将来受け取れる金額も少なくなります。

一方、会社員や公務員などが加入するのが、2階部分にあたる「厚生年金」です。加入者は「第2号被保険者」と呼ばれます。

国民年金も厚生年金も原則65歳から満額受給が可能です。また、第2号被保険者の場合、国民年金に加えて「老齢厚生年金」を受け取ることができます。

なお、老齢厚生年金の金額は、加入期間中の報酬に基づいて計算されます。2003年4月以後の加入期間については、次のとおりです。

平均標準報酬額 ×（5.481／1,000）× 加入月数

平均標準報酬額は、標準報酬月額と標準賞与額の合計を、加入期間で割って算出されます。ただし、標準報酬月額には上限があります（65万円）。また、標準賞与額も1回の支給につき150万円が上限です。

このため、いくら年収が高くても、タクマさんのように月々の給与が低く、その代わりに賞与の割合が大きい給与体系の場合、平均標準報酬額が思ったほど伸びないことがあります。

これ以外にも、たとえば役員報酬において「事前確定届出給与制度」を利用し、月額報酬を低く設定したうえで年2回の高額賞与で調整したとします。この場合、保険料負担は抑えられる一方、将来の年金額に影響が出る点に注意が必要です。

老後の“おひとり様”は月にいくら使える？

総務省の「家計調査報告」によると、65歳以上の高齢単身無職世帯における月の可処分所得は12万1,629円となっています。

「こんなはずじゃなかった」を防ぐために

タクマさんには、サッカー留学や世界旅行などで、国民年金を支払っていなかった期間が約10年ありました。また、高年収ではあるものの月給が抑えられ、賞与の割合が大きい給与体系だったことから、年金見込み額は月額12万5,000円と、平均的な水準にとどまっていたのです。

職員の説明を受け納得したタクマさんは、ショックではあったもののすぐに切り替え、キャリアプランを変更することに。60歳以降も、年金を受け取れる65歳まで現在の会社で働き続けることにしたそうです。働く期間が延びれば、その分だけ年金額も増えていきます。

「身体もまだピンピンしてるし、この仕事、嫌いじゃないんだよね」

そう言って笑うタクマさんにとって、この選択は決して後ろ向きなものではありません。

年金額を正しく把握したうえで、現実的な対策を取ることが、将来の不安を減らす第一歩になると気づいたのです。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP