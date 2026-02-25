《私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます》

2月10日、こうコメントを発表したのは神木隆之介（32）。結婚して充実の私生活を送るなか、仕事も順調そのもの。4月クールのフジテレビ系月9ドラマに出演するという。

神木が出演する月9で、主演を務めるのは北村匠海（28）。

「北村さんは大人気の若手俳優ながら、テレビドラマでの主演は意外にも少なく’22年の『名探偵ステイホームズ』（日本テレビ系）のみ。これも単発ドラマという位置づけで、連続ドラマでの主演は実は一度もありません。ですが昨年には朝ドラ『あんぱん』でヒロインの夫という重要な役どころを演じ切り、満を持しての月9主演となります」（テレビ局関係者）

神木も’23年の朝ドラ『らんまん』で主演を務めた。朝ドラ俳優の共演に期待が高まるが、この共演は神木にとって念願のものだという。

「神木さんは、北村さんがボーカルを務めるバンド・DISH//の大ファンだそうです。代表曲『猫』をよく聴くといい、“いつか北村さんと共演したい”と思い続けていたとか。神木さんも北村さんも子役出身の俳優なので、シンパシーを感じる部分もあったのでしょう」（前出・テレビ局関係者）

結婚を発表した際、神木は《これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります》ともコメントしている。公私ともに順調な1年となりそうだ。