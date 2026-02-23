『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』日本語吹替版、U-NEXTにて配信開始

HBOオリジナルドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』日本語吹替版が、2月23日（月・祝）より、U-NEXTにて独占配信開始。

「ゲースロ」の100年前を描く新たな物語は、騎士と少年の異色コンビによるユーモアを交えた壮大な冒険譚

本家超えの衝撃！『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』第5話がレビュー満点を獲得！ 『ゲーム・オブ・スローンズ』の系譜を継ぐ最新シリーズ『ナイト … 本家超えの衝撃！『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』第5話がレビュー満点を獲得！

騎士と少年の異色コンビによる冒険譚

ウェスタロスという架空の大陸を舞台に、“鉄の玉座”をめぐる王家の壮絶な戦いを圧倒的スケールと緻密なシナリオで描き、エミー賞はじめ数多くの賞を受賞するヒット作となった『ゲーム・オブ・スローンズ』。日本国内でも「ゲースロ」の愛称で多くのファンを持つ人気シリーズの新たな物語『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』が、今年1月より配信開始した。

本編の100年前、ターガリエン家の争いが明けたウェスタロスで繰り広げられる、騎士ダンクと従士の少年エッグの旅を描く本作は、制作発表時から多くの注目を集めていた。配信開始後も、王家ではない騎士を主人公にした構成、ユーモアを交えた会話劇など、これまでの「ゲースロ」シリーズにない新たな要素が話題になり、米本国では配信開始からわずか3日間で、動画配信サービス「HBO Max」歴代トップ3に入る視聴数を記録した。

U-NEXTでは、本日より新たに日本語吹替版全6話を一斉に配信開始。主人公ダンク役に杉田智和、従士となる少年エッグ役に釘宮理恵、同じく今年2月に劇場版新作が公開した、人気アニメ『銀魂』でも共演する名コンビの声優2名が、本作の吹替でもコミカルな掛け合いを繰り広げる。

本作での吹替にあたり、ダンク役の杉田智和は、「騎士ダンクは、周囲から浮いたような存在として描かれています。そういったキャラクターであれば、あえて『ゲーム・オブ・スローンズ』を観ない、調べないという状態で物語に没入していく方が、より印象深くなるのではないかと、自分なりに組み立てて演じました。」と役作りの工夫点を語りました。

また、エッグ役の釘宮理恵は、「（杉田さんとは）若い頃からの積み重ねがたくさんあるので、ダンクとエッグが初めて出会う時、その絶大な信頼感や安心感が漏れ出ないよう、出会いの瞬間から新鮮な気持ちで演じることを意識していました。」と他のアニメ作品などで多く共演する杉田智和とのエピソードを振り返りながら、本作に臨む意気込みを語りました。

2人のインタビューの様子は、U-NEXT公式YouTubeチャンネルにて近日公開予定。作中の好きなシーン、アフレコ中のエピソード、第3話で明かされるエッグの正体に関して…など、貴重なトーク満載で送るインタビュー映像を楽しもう。

その他にも、小野大輔、Lynn、仲村宗悟など人気声優陣が主要キャラクターの吹替を務める、『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』日本語吹替版は、本日より独占配信開始。「ゲースロ」の200年前を描く別シリーズ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』の第3シーズンの配信が今夏に控え、ますますゲースロ熱が高まる今、ぜひ日本語吹替版もあわせて、本作をじっくりと鑑賞してみては？。

【吹替版予告】

https://youtu.be/uJt0wAHppSo

【あらすじ】

ターガリエン家の激しい王位継承争いが終わり、一時の平穏を保つウェスタロス。師のサー・アーランを失い放浪するダンクは、騎士として生計を立てるため、馬上槍試合への出場を目指し旅に出る。王家が集うアッシュフォードの試合会場へ向かう道中、ダンクは坊主頭の少年エッグと出会うが、少年はダンクの従士になることを志願し…。人々から“最後のドラゴン”の記憶が消えていない七王国で出会ったダンクとエッグ、2人を待ち受ける強大な敵と、過酷な宿命とは？

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』日本語吹替版 配信情報

【配信開始日時】

字幕版：全話配信中

日本語吹替版：2026年2月23日（月・祝）全6話一挙配信

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0251262

【配信形態】見放題

（海外ドラマNAVI）

