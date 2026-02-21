¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°´Ú¹ñ¡¢1¼¡LÇÔÂà¤ÇÎÞ¤Î¼Õºá¡ÄÊì¹ñ»æ¤¬ÅÁ¤¨¤¿ÈáÄË¤Ê»Ñ
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆ¨¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î»Ñ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ï¡¢·è¾¡¤È3°Ì·èÄêÀï¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë7-10¤ÇÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎÁª¼ê¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤È¡¢Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡´Ú¹ñ½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡È5G¡ÉÎÞ¤Î¼Õºá¡Ä¥Ù¥¹¥È4Ã¦Íî¡Ø¥á¥À¥ë¤â³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡10¥Á¡¼¥à¤¬Àï¤Ã¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç5¾¡3ÇÔ¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤ÈÊÂ¤Ö3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂçÀã¤Ç30Ê¬»î¹ç³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤ëÃæ¡¢Á°È¾¤Ï4-4¤ÈÆ±ÅÀ¡£¤¿¤ÀÂè6¥¨¥ó¥É¤Ë¥«¥Ê¥À¤¬ÂçÎÌ4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢4-8¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï»î¹ç¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡Ö²ù¤·¤µ¤ÎÎÞ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢½ª»ÏÎÞ¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¤Î¥¥à¡¦¥¹¥¸¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò¤â¤é¤¨¤ë¼ïÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½à·è¾¡¤ËÉ¬¤º¿Ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¥á¥À¥ë¤â³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë