くすみ感のある色合いが大人っぽい。Brighte、人気リフト美顔器「ELEKI LIFT」に新色ピンク登場

Aiロボティクスが展開する美容家電ブランド Brighte（ブライト）は、人気リフト美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」より、春の気配を先取りする新色ピンクを2026年1月28日より発売しました。

■春の気配を先取り！ 人気リフト美顔器に新色登場

「ELEKI LIFT」は、ボタン2つのシンプルな操作性と高機能性を両立した美顔器です。イオン導出によるお肌の汚れ除去、エレクトロポレーションの搭載とサロン級のEMS、そしてRF＋赤青LEDの3つのモードを搭載。デイリーのお肌ケアはもちろん、スペシャルケアとしても取り入れることで、透明感（※1）ケアや角質ケア、化粧ノリの改善（※2）、美容成分の浸透（※3）など、1台15役の美容ニーズを叶えます。

この度新たに加わるのは、やわらかく肌なじみの良いピンクカラー。甘さを抑えたくすみ感のある色合いが、大人の肌にもなじみやすく、上品で洗練された印象を演出します。インテリアにやさしく溶け込みながらも、使うたびに気分が高まる、毎日のケアに寄り添うカラーです。

機能性はそのままに、気持ちまで軽やかにしてくれる新色ピンク。春を心地よく迎えるためのセルフケアにはもちろん、自分へのご褒美やギフトにもおすすめの一台です。みなさんもぜひ、取り入れてみてはいかがでしょうか？

※1 肌がうるおうことにより与える印象

※2 肌を整える

※3 角質層まで

■商品概要

ELEKI LIFT (ピンク)

価格：58,000円

公式サイト：https://brighte.jp/

