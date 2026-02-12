映画「免許返納!?」6月19日(金) 全国公開。配給：東映

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

6月19日より公開される、舘ひろし主演の映画「免許返納!?」。免許返納するつもりは毛頭ない主人公・南条弘を演じる、スター俳優・舘ひろしをとりまく、キャスト情報が公開された。

『免許返納⁉』特報【2026年6月19日(金)公開】

舘が演じるのは、映画スター・南条弘、70歳。芸術作品よりも、まだまだアクションがやりたいアクティブシニア俳優。腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故を諫めるコメントがやたらと世間に持ち上げられ、いつの間にか周囲からは「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」との声が……。

南条弘のマネージャー・川奈舞

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

そんな南条弘のマネージャー・川奈舞役には西野七瀬が決定。

劇団☆新感線いのうえ歌舞伎「バサラオ」や映画「少年と犬」、現在放送中のドラマ「未来のムスコ」と舞台、映画、ドラマへの出演が続き、あらゆるジャンルをしなやかにこなしていく西野が、今度は映画スターにとことんふり回されるマネージャー役を務める。

舘は西野について、「とにかく西野君のおかげで、すごく面白くなったと思います。本当に彼女が面白く演じてくれました。本当に感謝しています」と西野のコメディエンヌとしてのセンスを絶賛。

西野は「映画『帰ってきた あぶない刑事』でご一緒させていただいた舘ひろしさんと、今回は『俳優とマネージャー』という配役で共演できることが まず嬉しかったです。」と舘との再共演を喜びつつ、「わたしが演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、遠慮なく！もっと冷たくてもいいよ！と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！という台詞の数々も、全力で楽しませていただきました」と舘との掛け合いを楽しんだ様子。

来宮亮

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

南条の俳優仲間・尾崎誠の息子であり、南条との出会いで大きく人生が変わっていく来宮亮役には黒川想矢が決定。

舘からの「想矢じゃないと成立しない」という熱烈オファーを受け出演に至った黒川だが、過去の舘との共演きっかけに舘が代表を務める事務所“舘プロ”に所属した経緯があるほど舘との出会いで人生を変えられた黒川にとって、自身と非常にリンクする運命的な役柄となる。

黒川は「舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約3年。こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした」と憧れの舘との共演に歓喜。「初コメディ映画ということもあり、緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました」と初挑戦のコメディ作品への思いを明かした。

南条の所属する芸能事務所の社長・三宅篤

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

西野演じる川奈と共に南条にふり回されるもう一人の存在、南条の所属する芸能事務所の社長・三宅篤役には吉田鋼太郎が決定。これまでも唯一無二の存在感で数多くの作品に温かさも奥行きも与えてきた日本を代表する俳優の一人。

吉田は「まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！まさか絡みが山ほどあるとは！まさかだらけの体験でした。舘さんは優しく、ジェントルマンで、言うまでもなくもの凄くカッコよく、本物の映画スターでした」と舘との共演の喜びと舘のスター性を告白。

「免許返納が他人事ではなくなって来た年齢に差し掛かり、共感したり、ホロリとしたり、大笑いしたり、身につまされるシーンばかりで、ボクらの世代には特に見所満載の映画になっていると思います！」と作品をアピールしている。

俳優仲間の尾崎誠

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

南条と共に一時代を築いた俳優仲間の尾崎誠役は宇崎竜童。ミュージシャン、俳優、音楽プロデューサーなど多岐に渡り自身を全身全霊で表現してきた宇崎。昨年公開の舘主演作・映画「港のひかり」では舘の親分を演じた宇崎が、今度は舘の戦友に挑む。

宇崎は「舘sanと再びカメラの前に立つ歓びを感じながら楽しく撮影に臨むことが出来ました。実像"舘ひろし"と重なるcomicalなセリフやリアクションにクスッときた」と舘との共演を回顧している。

西野七瀬／川奈舞(かわなまい)役

映画『帰ってきた あぶない刑事』でご一緒させていただいた舘ひろしさんと、今回は「俳優とマネージャー」という配役で共演できることが まず嬉しかったです。

わたしが演じた川奈という人物は、南条に対して当たりが強いときもあるのですが、遠慮なく！ もっと冷たくてもいいよ！と舘さんが構えていてくださっていたおかげで、この役じゃなかったら舘さんにこんなこと言えないよ！という台詞の数々も、全力で楽しませていただきました。

豪華な出演者の皆さんとの掛け合いも見どころのひとつだと思います。

きっとこの映画でしか見れない舘さんが詰まってます。

ぜひ楽しみに待っていてください！

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

黒川想矢／来宮亮(きのみやりょう)役

舘さんとドラマで共演し憧れ、舘プロに所属させていただいてから約3年。

こんなにも早く映画で共演させていただくことになるとは、思いもしませんでした。

初コメディ映画ということもあり、緊張しつつも、楽しんで役と向き合うことができました。正直をいうと、僕の役柄はコメディというよりは、悔しさ苦しさを感じている役でした。皆さんが面白おかしく演技されている横で、笑いに堪える僕は、少し皆さんが羨ましかったですが、現場で生まれるあらゆるユーモアやアイディアを大切に温めながら、馬鹿馬鹿しいことを本気で悩み、それを体現する皆さんを間近に見れたことは幸せでした。

ぜひ、『免許返納!?』楽しみにしていてください。

吉田鋼太郎／三宅篤(みやけあつし)役

『免許がない！』が大好きな映画でしたので、まさかあの「南条弘」と同じ世界にいられるとは！

まさかあの舘ひろしさんとご一緒させていただけるとは！まさか絡みが山ほどあるとは！まさかだらけの体験でした。

舘さんは優しく、ジェントルマンで、言うまでもなくもの凄くカッコよく、本物の映画スターでした。

演技も普段の会話も打てば響く軽やかな西野さんを含めた3人のシーン、見所のひとつだと思います！

免許返納が他人事ではなくなって来た年齢に差し掛かり、共感したり、ホロリとしたり、大笑いしたり、身につまされるシーンばかりで、ボクらの世代には特に見所満載の映画になっていると思います！

『免許がない！』世代の方は勿論、難しい事は考えずただひたすら面白い映画が見たい！と思っている方々、是非劇場にお越しください！

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

宇崎竜童／尾崎誠(おざきまこと)役

舘sanと再びカメラの前に立つ歓びを感じながら楽しく撮影に臨むことが出来ました。

実像"舘ひろし"と重なるcomicalなセリフやリアクションにクスッときた。

初めて見る最新機材に取り囲まれての撮影にソワソワしゾクゾクした。

画面の中で若返りハーレーに跨り痺れた。

リハで繰り返す一言のセリフを毎回違うTONEで呟いてみせる黒川kunの才にたじろぐ私。

Entertainment 映画『免許返納!?』 Please watch the movie!!