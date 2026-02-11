カシオ、オリジナル迷彩を採用した「G-SHOCK GA-2100CM」シリーズを発売
カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新シリーズとして、オリジナルのカモフラージュ柄を大胆に取り入れた「GA-2100CM」シリーズを発売した。価格は「GA-2100CM-5AJF」「GA-2100CM-8AJF」が20,900円、「GA-2100CMD-8AJF」が22,000円。
GA-2100CMシリーズ
○「G」を隠したカモフラパターンを採用
同シリーズは、ミニマルなデザインで人気の「GA-2100」をベースに、オリジナルのカモフラージュ柄をMAP印刷で大胆にプリントしたモデル。
新たに開発されたカモフラージュパターンは、ブランドの象徴である「G」の文字を巧みに隠し込んだデザインが特徴だ。カモフラージュ部分にはメタリックプリントを施し、洗練された雰囲気を演出している。スタイリッシュなカラーリングは、アウトドアファッションにもなじむデザインとなっている。
ラインアップは、「GA-2100CM-5AJF」「GA-2100CM-8AJF」「GA-2100CMD-8AJF」の3モデル。このうち「GA-2100CMD-8AJF」は、ダイアルにもパターンを蒸着処理することで、カモフラージュ感を高めたモデルだ。
GA-2100CM-5AJF
GA-2100CM-8AJF
GA-2100CMD-8AJF
GA-2100CM-5AJF
GA-2100CM-8AJF
GA-2100CMD-8AJF
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。
ケースサイズ：W45.4×D11.8×H48.5mm
質量：51g
ケース・ベゼル材質：カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：針退避、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、ダブルLEDライト
GA-2100CMシリーズ
○「G」を隠したカモフラパターンを採用
新たに開発されたカモフラージュパターンは、ブランドの象徴である「G」の文字を巧みに隠し込んだデザインが特徴だ。カモフラージュ部分にはメタリックプリントを施し、洗練された雰囲気を演出している。スタイリッシュなカラーリングは、アウトドアファッションにもなじむデザインとなっている。
ラインアップは、「GA-2100CM-5AJF」「GA-2100CM-8AJF」「GA-2100CMD-8AJF」の3モデル。このうち「GA-2100CMD-8AJF」は、ダイアルにもパターンを蒸着処理することで、カモフラージュ感を高めたモデルだ。
GA-2100CM-5AJF
GA-2100CM-8AJF
GA-2100CMD-8AJF
GA-2100CM-5AJF
GA-2100CM-8AJF
GA-2100CMD-8AJF
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。
ケースサイズ：W45.4×D11.8×H48.5mm
質量：51g
ケース・ベゼル材質：カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：針退避、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、ダブルLEDライト