チャンネル登録者数数百万人を誇る人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、女芸人No.1決定戦「THE W」に出場していたという意外な過去を告白。当時のコント映像が公開されると、スタジオは驚きと笑いに包まれた。

【映像】人気YouTuberがTHE Wで披露したネタ

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

冒頭、先日開催された「THE W 2025」の話題になると、RIHOが「ちなみに私……THE Wの予選出たの知ってます？」と切り出した。これには「THE W 2023」王者の稲田も「え！ ホンマに知らん！」と驚愕。RIHOはYouTubeを始めた年である4年前に出場し、2回戦まで進出した実績があることを明かした。

番組では、実際にYouTubeにアップされている平成フラミンゴのコント「コンビニ強盗」の映像を紹介。相方のNICOに銃を突きつける強盗役を演じるRIHOの姿に、本人は「銀行強盗みたいな王道のネタをちょっと攻めて……」と解説するも、あまりの恥ずかしさに「（動画を）消したい！ 本当に！」と絶叫。これに対し稲田やぺえから「ここで言ったから見られたくなる」「消さないで」と次々にツッコミが入った。