2026Ç¯1·î25Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï³ÆÅÞ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ïµ¿Ìä¤ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£
Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤Î¡Ö¸¡Æ¤²ÃÂ®¡×¤Ï´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤±ÊÅÄÄ®Ê¸³Ø
³ÆÅÞ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÄ¥¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤Ï¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ø¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¡×¤È¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢MC¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤Î¡Ø¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¡Ù¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£
The HEADLINEÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ÊÅÄÄ®¹½Ê¸Åª¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òÂçµÁ¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£news23ÊÔ½¸Ä¹¤ÎµÜËÜÀ²Âå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡ØÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢±ÊÅÄÄ®Ê¸³Ø¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡Ø¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ù¤Ç¡¢²ÃÂ®¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ØºÑ¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤½ñ¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯Âç¾æÉ×¤«¡¢¤à¤·¤í¡Ö¶¯¤¤±ß¡×¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
Â¿¤¯¤ÎÅÞ¤¬¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ôÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¤³¤Î¾õ¶·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢±ß°Â¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ß°Â¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡¢°ìÊý¤ÇËÉ±ÒÈñ¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯Âç¾æÉ×¤«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬±ß¤òÇä¤ë¤È±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¿©ÎÁÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤¬¹âÆ¤¹¤ë¡£¤à¤·¤íº£µÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¤±ß¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤¬¿®Ç§¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éºî¤ì¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤·¤¿Êý¤¬·ë²ÌÅª¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¤µ¤ó¤âÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤Î²æ¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¿Åù¤Ë¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤¬³ä¤ò¿©¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÀè¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë
