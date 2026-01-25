¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ËÊ¬¸ü¤¤»¥Â«¤¬¡Ä50Ç¯Á°¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç¡ÖÇÏ·ô5000Ëü±ßÊ¬¤ò¸½¶â¹ØÆþ¡×¤·¤¿Ææ¤ÎÃË¡¡¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÁÇ¿Í¡×¤È¿äÍý¤·¤¿º¬µò¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯12·î28Æü¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ïº£¡¢¿·µì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì°ø¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊTBS¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡È¶¥ÇÏ¤È¿Í´ÖÌÏÍÍ¡É¤Î¹¥ÁêÀ¤ò¸«»ö¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¶Ã¤¤Î½ÐÍè»ö¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡1976Ç¯¤Î½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè37²óµÆ²Ö¾Þ¡×¡ÊµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¯¤·´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÉñÂæ¤ÏÊ¡²¬¤Î¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¡£¤½¤³¤Ë¤Õ¤é¤ê¤È¸½¤ì¤¿Ææ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢»ý»²¤·¤¿¸½¶â5000Ëü±ß¤ÇÇÏ·ô5ËüËç¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀÞ¤·¤âÅö»þ¤Ï¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤ÊÅìµþ¡¦ÉÜÃæ¤Î3²¯±ß»ö·ï¤¬¸øÁÊ»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤¿Ìó1Ç¯¸å¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¾ÜºÙ¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢³¹¤òÈô¤Ó¸ò¤¦Î®¸ÀÈô¸ì¤Ï2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡½¡½¡£¸«»ö¤Ë¡ÈÌÂµÜÆþ¤ê¡É¤·¤¿¤³¤Î°ì·ï¤ò¡¢Åö»þ¤Î»ïÌÌ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡§°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×1977Ç¯1·î20Æü¹æ¡Ö¡ØÇÏ·ô¸ÞÀéËü±ßÇã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡ÙÌë¤Î¡ØËÌ¶å½£¡Ù¤¬±½¤¹¤ë¥Û¥·¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Åù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ö¶â¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃË¤¬¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºò¡Ê1976¡ËÇ¯11·î13Æü¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖµÆ²Ö¾Þ¡×¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°Æü¤ÎÃëÁ°¡¢10»þÈ¾¤´¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃË¤Ï¡¢¶å½£¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¡¢¤³¤Î¾ì³°ÇÏ·ôÇä¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ï¢¾¡¼°È¯·ôÁë¸ý¤ÇÃË¤Ï¤³¤È¤â¤Ê¤²¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ö3¡Ý4¤ÎÆÃ·ô¡¢4ËüËç¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÃË¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢¾ìÆâÀ°ÍýËÜÉô¼¼¤Î°ì¶ù¡Ê¤°¤¦¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤ä·ÙÈ÷¿¦°÷¤¬½½¿ô¿Í¡¢µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡¢4ËüËç¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È4000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡È¯·ôÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÅêÉ¼²ÝÄ¹¤¬È¾¿®È¾µ¿¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë2¡Ý3¤È3¡Ý6¤ò5000Ëç¤º¤Ä¡£¶â¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃË¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¡¢¥É¥¹¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤¿¡£ÅêÉ¼²ÝÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢½îÌ³²ÝÄ¹¤Ê¤É¿ô¿Í¤Î¿¦°÷¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢100Ëü±ß¤ÎÂ«¤ò10Â«¤º¤Ä½½Ê¸»ú¤ÎÂÓÉõ¤Ç¤¯¤¯¤Ã¤¿1000Ëü±ß¤Î²ô¤¬5¸Ä¡£Âç¶â¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤¿¤Á¤â¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¼¼¤Ç¶â¤ò»æÊ¾·×»»µ¡¤Ë¤«¤±¤¿¤¦¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿¦°÷¤¬Ç°¤òÆþ¤ì¤Æ¿ô¤¨¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë5000Ëü±ß¤¢¤ë¡£
5000Ëü±ßÊ¬¤ÎÇÏ·ô¤Ï»æ¶ý¤Ë
¡Ö¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤ÎÈ¯·ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯·ôµ¡¤ÎÇ½ÎÏ¤«¤é¤¤¤Ã¤ÆÁêÅö¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ç2»þ´ÖÈ¾¤Ð¤«¤ê¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥·¥Ó¥ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡È¤Û¤«¤ËÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦µ¢¤ë¡£¤Ç¤¤¿·ô¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤ê¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¡É¤È¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÃË¤¬½»½ê¤È»áÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÍÂ¤«¤ê¾Ú¤ÏÇã¤Ã¤¿ÇÏ·ô¤òµ¤·¤¿¥á¥â¤Ë²ÝÄ¹¤Î°õ¤ò²¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¥«¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£ÃË¤ÏËÜÌ¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿3¥ï¥¯¤Î¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤¤òÃæ¿´¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï5¥ï¥¯¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥°¥é¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤¤Ï3Ãå¡£Ï¢¾¡Ê£¼°¤Ï5¡Ý6¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5000Ëü±ßÊ¬¤ÎÇÏ·ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ³°¤ì¡¢¤¿¤À¤Î»æ¶ý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÃË¤¬¡È°ú¤¼è¤ê¡É¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¯¡¢ÃË¤Î¸½¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â²»¤µ¤¿¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶áÆüÃæ¤ËÇÑ´þ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁÇ¿Í¤ÎÇã¤¤Êý¡×¤È
¡¡5000Ëü±ß¤ò1¥ì¡¼¥¹¤ËÅÒ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤Ç¤â¡Ö¶õÁ°¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çã¤¤Êý¤â¾ï¼±³°¤ì¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¡ÖÁÇ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡½¡½¤È¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÅêÉ¼²ÝÄ¹¡¢¼÷»³Áà¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÇã¤¤Êý¡¢¤¤¤µ¤µ¤«Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Å·¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÇÏ¾ì¤Î¤°¤¢¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÇÏ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬¤Þ¤ë¤¤ê°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Âç¶â¤òÅê¤¸¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅöÆüÇã¤¤¤¬¾ï¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¾®ÁÒ¤Î¤ÏÁ°ÆüÇã¤¤¤Ç¡¢¤·¤«¤âÍ½ÁÛÇÛÅö¤µ¤¨»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸áÁ°Ãæ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¸¼¿Í¤ÎÇã¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀéÍÕ¸©¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÅêÉ¼²ÝÄ¹¡¢ÃæÂ¼¹±Íº¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«Êý¡£
¡ÖÂç¶â¤òÅê¤º¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤¬ÃÇÁ³·ø¤¯¡¢ÇÛÅö¤â¤ï¤º¤«¤À¤¬³Î¼Â¤À¤È¤¤¤¦¡È¶ä¹Ô¥ì¡¼¥¹¡É¤Î¾ì¹ç¤¬¾ï¼±Åª¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£µÆ²Ö¾Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÎ®ÇÏ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤À¤±ÇÈßÑ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÁêÅö¡¢»¶¤é¤Ð¤·¤ÆÇã¤ï¤Ê¤¤ã¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë1000Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë²¿ÅÀÄ¥¤ê¤«¤·¤Æ¡¢3000Ëü±ß²Ô¤¤¤À¿Í¤¬¤¤¤¿¡£Æ±¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÅêÉ¼²ÝÄ¹¡¢ËÌÌÄ»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç¶â¤òÅê¤º¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÏ¼ç¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÅÒ¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î»ýÇÏ¤Î½é½ÐÁö¤Ê¤É¤Î¤È¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤´½Ëµ·ÇÏ·ô¡É¤È¤·¤ÆÇã¤¦¾ì¹ç¤â¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¿ô½½Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÏÂç¶â¤òÅÒ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¤¨¡£°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Í³¶È¤ÎÊý¤äÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
